社評：冷靜克制免再有犧牲 死因聆訊宜早不宜遲

科大生墮樓不治

短期局勢料激化

警方周日深夜在將軍澳尚德邨和廣明苑外圍採取驅散行動，發射多輪催淚彈，其後有人發現周梓樂倒卧尚德邨停車場2樓，相信由3樓墮下。周梓樂墮樓牽動人心，全城廣泛關注，不治消息昨日傳出後，社會反應強烈，有大學學生組織發起罷課一周，昨晚多區都有示威衝突，今明兩天情况殊不樂觀。

由於沒有閉路電視清晰拍攝到事發情况，關於周梓樂墮樓的因由，坊間有很多揣測，諸種說法大致可分為兩類，一是認為墮樓純屬意外，周梓樂躍過矮牆，以為對面是「實地」，未料墮下；二是認為事件與警方有直接關係。有人懷疑周梓樂是為了避開催淚煙而意外墮樓，亦有人懷疑他是因為警員追捕而失足，甚至出現「警方推他落樓」的指控，警方對此矢口否認，強調指控失實。

連日來，警方不止一次交代事件調查進度，例如指出閉路電視片段顯示，當時現場不見催淚煙霧，又指不同片段顯示，周梓樂在停車場是獨自一人，以正常速度步行，未見從後被推，又或遭人追趕奔跑。消防當局則稱，救護車在救人過程中未受警方妨礙，繞道是因路面被堵。負責停車場管理的領展，亦陸續公開一些閉路電視片段，回應外界關注。

目前未有證據顯示警方行動直接導致周梓樂墮樓，問題是經過多月暴力衝突事件，諸如7‧21元朗襲擊等，很多市民不再相信警方，認為警方必有隱瞞、不會公正調查。舉例說，針對市民指停車場早有警員出現，昨天警方表示，當晚11時左右確有防暴警察在場巡邏，閉路電視片段顯示他們約於20分鐘後離去，當時周梓樂還未來到停車場。換了半年前，多數人會理解這是「資料補充」，然而在信任蕩然無存的今天，一定有人認為這是「企圖隱瞞」。

當下社會氛圍，就是信者恒信、不信者恒不信，很多人心目中都對何謂「事實真相」有既定看法，只想看符合個人觀點立場的「蛛絲馬迹」，就算出現強而有力反證，仍會有人懷疑「造假」，又或質疑為何不一早說出來，認為當中必然有詐。無論是8‧31「太子站打死人」，又或15歲少女浮屍等，均反映了上述情况。香港制度急速崩壞，關鍵在於「信任」二字，很多市民不再相信以往一些行之有效的制度、機制和機構，現時仍能勉力支撐大局、足以取信於民的，就是本港獨立的司法制度。

周梓樂案屬於非自然死亡，事件應交由死因庭聆訊，裁判官可以視乎情况，決定是否成立陪審團研訊，若裁判官在聆訊中，覺得某人可能干犯引致他人死亡的刑事罪行，便須轉介律政司長處理。我們一直呼籲，政府應成立獨立調查委員會，徹查反修例風暴一連串重大爭議，包括黑衣人白衣人暴力行為、警方使用武力情况、特區政府處理，以至外部勢力介入等等。周梓樂之死，當然也應列入獨立調查對象，與此同時，當局亦應按照以往行之有效的機制，由死因庭處理案件。

近年本港法院處理過不少政治敏感案件，雖然部分判決惹來社會議論，然而無損本港司法制度的權威和公信力。當下香港法治面臨前所未有衝擊，更須堅持以正常司法機制辦事。根據死因庭運作，警方會向裁判官提交死亡調查報告。針對周梓樂案，有人擔心警方「自己查自己」，蒐證過程是否持平公道，會否影響死因聆訊客觀性，然而各方應相信死因裁判官有足夠評判能力，審視證據可靠性，作出合理判斷。

強化死因調查公信力

可增「本地元素」安排

死因裁判官可以徵求專家意見，亦可發出手令，授權有關人員進入任何處所搜查相關證據。當然，眼下香港狀况特殊，很多市民不信警方調查，當局可以研究在法律允許的情况下，就周梓樂的死因調查聆訊，加入一些「本地」額外安排，諸如邀請本地退休大法官協助調查等，以加強死因聆訊公信力。反修例風暴已牽扯了太多國際政治元素，找「外人」處理周梓樂死因調查聆訊，將令事態更為複雜，可免則免。

反修例風暴持續5個月，雖然暴力烈度未減，惟近期規模確有下降之勢，周梓樂之死，短期內有可能重新激化事態，甚至出現更多嚴重暴力流血事件，形勢令人憂慮。反修例風暴迎來重要關頭，我們希望各方盡量保持冷靜克制，避免再有衝突以至悲劇發生。以往死因聆訊案件，隨時要等半年以上才能展開，周梓樂案事關重大，我們希望死因庭能加快開庭處理，讓市民明白法庭會主持公道。

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