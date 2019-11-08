社評：「港人遊港」助市道氣氛 旅業扭曲須撥亂反正

動盪不止難招旅客

刺激內需值得考慮

香港旅遊、零售、餐飲業迎來寒冬，社會動盪暴力不息，令不少內地和外國遊客卻步，主打遊客生意的商戶和酒店首當其衝，整體消費市道亦受影響。10月上半月訪港旅客人次跌幅擴大至接近五成，零售業的銷貨量更錄得歷來最大單月按年跌幅，下跌超過兩成半。旅遊、零售和餐飲業僱用大量基層市民，一旦出現倒閉潮失業潮，影響非同小可。

為了「撐經濟保就業」，政府先後推出多項紓困措施，包括向旅行社推出合共1億元的現金鼓勵計劃，按旅行社接待的過夜客量，提供現金「獎勵」津貼，以6萬元為上限，鼓勵旅行社「搵客」。政府的盤算是只要旅行社有生意做，裁員和結業壓力可以相應減少，問題是現在香港動盪，就算津貼措施令旅行社有空間減價，亦未必能吸引很多旅客來港。本地旅遊、餐飲和百貨業工會組織建議另闢蹊徑，提出「香港人遊香港」計劃，由政府撥出1億元，資助港人參加本港旅行社舉辦的本地一天團，每名參團市民可獲津貼120元。

反修例風暴未見解決迹象，指望訪港旅客短期內顯著反彈回升，是不切實際的念頭，從刺激本地內需入手，嘗試為旅遊、餐飲和零售業注入動力，不失為值得考慮的方向。旅發局伙拍本地食肆舉辦的「香港盛宴11月」，今年也將活動優惠擴展至本地市民，不再限於旅客，背後思路亦是期望活動可以刺激本土消費。今年參與「盛宴」的食肆約有600間，比去年多出兩倍，反映飲食業界也希望有「及時雨」，寄望推廣活動能夠發揮「救市」效果，吸引本地顧客。倘若「港人遊港」計劃執行得宜，對於本地旅遊和消費市道，理論上亦可起到一定刺激作用。

香港雖是彈丸之地，其實不乏旅遊資源，既有明媚自然風光，亦有不少具有歷史文化價值的景點和建築。這些美景勝地，大多遠離示威暴力地區，未受社會動盪影響，對部分市民而言，正是洗滌身心疲累和煩惱的假日好去處，一些有特色和賣點的本地一日遊，只要價錢相宜，應有一定吸引力。比起花1億元現金「獎勵」旅行社吸引遊客來港，用同樣金額津貼「港人遊港」，受惠者除了旅行社和旅遊從業員，還有香港普羅大眾，不存在經濟效益外溢問題，甚至可以配合「盛宴」一類活動，帶動整個社會消費，搞活市道氣氛。

過度依賴內地旅客

旅業模式不可持續

近期社會持續有聲音，主張政府向全民派發現金券。有關倡議，不過是要求政府變相派錢，昔日台灣的經驗已證明，全民現金券振興市道成效有限，何况市民如何使用現金券，乃是個人自由，當局完全無法保證急需援手的商戶能夠從中受惠。相比之下，津貼港人參加本地團，屬於有針對性的措施，至少可以肯定對旅遊業起到支持作用，真正問題反而是業界能否提供有質素的旅遊產品吸引港人。

2003年SARS疫潮，是本港旅遊業發展的分水嶺。當年本港旅遊業受疫潮重挫，中央推出「自由行」安排，內地客紛紛訪港，為本港旅遊業注入強大動力，然而部分業界人士不思進取，以為有了內地客就可財源滾滾，旅遊產品重量不重質，來來去去就是帶內地客購物掃貨，藉以抽佣賺錢，「購物天堂」彷彿成為香港旅遊「唯一賣點」，旅遊業發展模式變得愈來愈單一，同時又沒有考慮社區承受能力，結果衍生大量社會民生問題，成為加深港人與內地矛盾的因素之一。反修例風暴某程度是兩地矛盾的一次總爆發，就算風暴最終平息，本地旅遊業生態也很難回復舊觀。業界必須明白，過去十多年的經營發展模式不可持續，當前的「旅業寒冬」既是危也是機，業界需要痛定思痛改革。

世上沒有多少地方像香港一樣，鬧市繁華與山林風光只有咫尺距離，根本毋須單靠購物作招徠。近年政府鼓勵發展綠色遊、深度遊，然而業界反應有欠積極，導致旅遊產業多元化步伐緩慢。以往業界很多一天團或短線團，對象都是內地客，行程安排離不開一些港人耳熟能詳的地方，以及一大堆購物環節，但求賺錢忽略質素。如果業界真的要吸引港人參團，就必須提升產品質素、提供深度遊體驗。

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