社評：選舉暴力不能接受 區選不應輕言押後

個別參選人遇襲

未見有組織傷人

區議會選舉3周後舉行，不同陣營候選人都忙於展開競選活動拉票。比起很多國家和地區，香港的選舉文化算是較為成熟，雖然偶有破壞宣傳橫額等紛爭，甚至鬧出種票、恐嚇等事件，然而總體上仍算廉潔公平、有規有矩。可是這次區選在反修例風暴之下舉行，氣氛明顯與過去有異，當中又以選舉暴力陰霾最叫人關注。

過去個多月，先後有多名區議員和參選者受襲，嚴重程度不一，有人在街頭與不同政見者爭執推撞，有參選人派發單張時遭硬物扑頭，有人甚至在街頭遭伏擊圍毆，頭破血流，今次何君堯遇襲，是其中一宗最嚴重的政治暴力案件，倘若刀刺位置再偏一些，隨時搞出人命。何君堯參選屯門區議會樂翠選區，同區參選者還有民主黨盧俊宇，以及沒有申報政治聯繫的蔣靖雯。

何君堯表示，早在7月起已收到死亡恐嚇，盧俊宇亦稱收過恐嚇電話要他退選，「否則性命有危險」。對於何君堯遇襲，建制派反應強烈，要求政府及選管會確保區議會候選人安全，有建制派政黨更提到，近期有近百名議員的辦事處受到破壞，助選人員不時受到滋擾，質疑區選如何能夠公平公正順利舉行。泛民方面，除了對何君堯受襲表示慰問，同時亦提到近月民主派不少議員亦受到襲擊甚至圍毆，希望警方積極跟進，一視同仁盡快破案。

何君堯以往不時發表惹火言論，7．21元朗襲擊事件，他與白衣人握手的照片，更在社會引起極大爭議，雖然何君堯再三否認與襲擊有關，可是非議之聲從未真正止息。今次何君堯在競選活動期間遇襲，背後會否涉及私怨，還是純粹出於政治仇恨，有待進一步調查確認，唯一可以肯定的是，這是一次有預謀的襲擊，事件無可避免增加了選舉暴力陰霾，然而暫時仍看不到充足理由，支持押後甚或取消月底的選舉。

選舉暴力有很多層次，有些是一時衝動的鹵莽行為，諸如因為政見不合在街頭動粗咬人，有些則是有計劃有預謀；一些選舉暴力行為的目的是滋擾侮辱，諸如擲糞淋尿，有些則是存心恐嚇，甚至蓄意傷人害命。民主選舉投票，本質是讓選民運用手上神聖一票，以和平方式表達意見，任何選舉暴力必然有違此原則，至於是否有需要押後或取消選舉，則要視乎具體情况，絕對不能草率行事。

政治可以令人瘋狂，即使在英美這樣的老牌民主國家，偶爾也會發生針對從政者的嚴重暴力案件。2011年，美國民主黨女眾議員吉福特在公眾活動中遇襲，頭部中槍幾乎喪命；2016年6月英國脫歐公投前，留歐派國會女議員考克斯更在街頭接觸選民時，遭刀刺槍擊身亡。現任巴西總統博索納羅去年競選時，亦曾因刀刺受傷。然而即使發生了嚴重政治暴力事件，英國亦沒有選擇押後公投，巴西亦沒有放棄大選，關鍵在於這些政治暴力案件屬於個別事件，而非有系統、有組織的傷人襲擊，也沒有出現不同政見市民大規模廝殺流血。

維護「免於恐懼」氛圍

勿讓暴力毁掉區選

回看刻下香港情况，反修例風暴持續5個月，社會氣氛緊繃，暴力事件不息，對選舉一定有所影響，論公平公正程度難如往常，然而若非迫不得已，不應輕言押後取消。個別政治暴力事件防不勝防，關鍵在於盡量維護「免於恐懼」的整體選舉氛圍，不會出現候選人紛紛擔心受襲、選民紛紛不敢投票的情况。現時距離區會選舉尚有3個多星期，除非有組織攻擊議員辦事處的暴力活動愈演愈烈、出現有系統襲擊某些候選人和助選團的情况，導致選舉公平公正受到嚴重影響，甚或發生大規模流血事件和恐怖主義活動，令選舉根本無法舉行，否則政府和各黨派仍應盡最大努力，盡量確保今次區選可以如期順利舉行。

選民要懲罰政客，最佳方法就是善用手上一票，毋須也不應訴諸暴力。一場選舉比起任何民意調查，更能清晰反映民心所向。各方應當珍惜眼前機會，勿讓政治暴力毁了今次區議會選舉。

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