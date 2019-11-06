社評：中央粉碎換特首傳聞 「止暴制亂」依然是首務

林鄭腹背受敵

習拒臨陣換帥

第二屆中國國際進口博覽會昨天在上海開幕，林鄭亦有赴會。根據行程安排，林鄭接着前往北京，與主管港澳事務的國務院副總理韓正會晤，這亦是反修例風暴以來，兩人首次的公開會面。上周中共十九屆四中全會，討論過香港情况，韓正今天接見林鄭，外界除了關注韓正如何闡述四中全會決定、對港政策會否收緊，同時亦密切留意中央對林鄭的態度。

韓正與林鄭在北京會晤，安排本來便有點倉卒，沒料到國家主席習近平趁着出席上海進口博覽會的機會，本周一率先接見林鄭聽取匯報，並表達中央的態度和立場。根據林鄭的說法，她是在周一晚宴前才接獲通知，在晚宴後與習近平有簡單的會面，有別於原先安排。事態反映習近平相當關注香港情况，認為有些話需要由他盡早親自說明。

反修例風暴持續5個月，近期港府採取一系列「止暴制亂」措施，暴力活動論規模似乎有所下降，惟烈度卻未見緩和。觀乎新華社的報道內容，習近平的說法，可以視為中央對反修例風暴一次階段性的回應，其核心要點有二：一是支持林鄭和現有領導班子，肯定特區政府「止暴制亂」的努力；二是指出下階段「止暴制亂」工作4個方向。

林鄭強推《逃犯條例》修訂激起民憤，觸發反修例風暴，民調顯示超過七成市民不滿林鄭，對特區和中央的不信任度也高達五成半。觀乎近期事態發展，林鄭政府更有腹背受敵之勢，街頭抗爭運動固然未見止息，不少建制陣營人士和支持者，亦不滿林鄭政府「止暴不力」。繼早前林鄭密會商界的對話錄音流出，令港府極為尷尬後，最近一段日子，有關「撤換林鄭」的傳聞更是不脛而走，建制陣營和商界似乎成為了重要消息來源。

早前《金融時報》引述「消息人士」，聲稱北京計劃明年3月前任命「臨時行政長官」接替林鄭完成餘下任期，連哪些是可能繼任人選也有具體談及，報道還引述建制派人士所言，繼任人需要「了解商業運作」。外交部迅即回應，批評報道是「別有用心的政治謠言」。香港局勢風雨飄搖，當下民心向背短期難望有變，習近平高調支持林鄭，與民情落差明顯，無助紓緩政治對立，然而從北京角度而言，「止暴制亂」是當下首要任務，特區政府穩定至關重要，臨陣易帥是大忌，只會增加不穩定因素，這次習近平「一錘定音」，最大政治作用是敦促建制陣營和商界團結一致，支持特區政府「止暴制亂」，提醒一些既得利益集團勿為私利再打小算盤。

提下階段「止暴」方向

軟的更軟硬的更硬

細察新華社報道，習近平就林鄭政府處理反修例風暴的「肯定」，談的主要是「恪盡職守」、「做了大量艱辛工作」，平情而論只屬於「無功也有勞」，不見得中央真的很滿意。習近平表示，特區政府有「努力」穩控局面和「改善」社會氣氛，可不是說已經見到成果。習近平向林鄭提出的下階段工作方向，簡言之就是「硬的更硬、軟的更軟」，「止暴制亂恢復秩序」是總綱，「堅定不移」依法制止和懲治暴力活動維護民眾福祉是「硬功」，做好與社會各界對話和改善民生工作，則是「軟功」，至於希望社會各界「全面準確貫徹一國兩制方針和基本法」、齊心協力共同維護香港繁榮穩定，則是以較為溫和的方式，呼籲香港社會向暴力、港獨和「攬炒」說不。

新華社報道內容，未見習近平有公開「撐警」，惹來一些議論，然而習近平作為國家最高領導人，一般只會說原則方針，不會具體談論細節，也不會隨便公開說狠話。習近平說要「堅定不移」制止和懲治暴力，其實已等於支持警方執法，何况在場中央高官，還有國務委員兼公安部長趙克志。然而要「止暴制亂」，不可能單靠警方加強執法力度，港府必須有更多措施化解民怨，做到「軟的可以更軟」。署理行政長官張建宗回應習近平的說話，提到政府正籌備第二輪社區對話會，預計區議會選舉後舉行。我們希望特區政府能夠加快對話步伐，同時亦希望中央能夠給予特區政府更多政治空間，採取更多措施，諸如成立獨立調查委員會，回應主流社會訴求。

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