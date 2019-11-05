社評：止暴不能單靠警方 執法須免激化民情

太古城浴血市民震驚

火燒新華社內地嘩然

「周末暴力」已經成為香港常態，問題只在於激烈程度，以及有否牽動人心的突發事故。回看過去150天，街頭暴力規模在10月初達到高峰後，似乎有所「回落」。根據警方資料，反修例風暴首百日，當局拘捕人數接近1500，惟在過去50天，拘捕人數已倍增至超過3000。數字變化說明，近期警方拘捕行動愈來愈大規模和迅速。從政府的角度，由推出《禁蒙面法》到加強執法拘捕，一系列「止暴制亂」措施，似乎起到一些作用，然而有一點必須留意，暴力活動規模有所下降，不代表暴力激烈程度有所減緩，更不反映民情有所變化。

如果只看暴力規模，這個周末的情况談不上是最惡劣，可是從暴力烈度以及多項突發事故所揭示的趨勢，卻令人甚為不安。過去數周，針對港鐵、中資企業和所謂「藍絲商戶」的縱火破壞從未止息，上周六新華社香港分社便成為縱火目標。周日有30人因為一系列暴力衝突和混亂事件受傷送院，當中有人被咬甩耳朵、有人遭脫褲圍毆、有人中刀、有人墮樓，迄昨天仍有3人情况危殆，能否逃過鬼門關仍是未知之數。

連場暴力事件，畫面最血腥、普羅大眾最震驚的，莫過於周日晚太古城中心發生的傷人案。暴力分子「私了」不同政見者，近期愈來愈多，被打者包括不同政治陣營的人，可是這宗流血事件，涉事者大多是一般市民。根據現場消息，一名灰衣男子因為政見與陌生人先口角後動武，男子從袋中取出利刀斬傷最少3人，有區議員上前攔阻，結果被行兇男子咬甩耳朵，最後現場多人一擁而上，行兇男子遭拳打腳踢，血流披面，重傷送院。

事後有指灰衣男有精神病紀錄，亦有暴力傾向，然而就算這次傷人事件存在偶然性，以現時社會氛圍，因為政見立場頭腦發熱者大不乏人，誰也不敢排除日後會否再有類似事件。近期私刑「私了」事件一再發生，暴力傷人變本加厲，無論是太古城中心浴血，還是周末有人遭脱褲圍毆，均反映政治仇恨和暴力已植根社會，不斷腐蝕人心。

政府止暴有硬欠軟

警方執法招來民憤

當下香港風雨飄搖，任何突發事故都可能給亂局火上加油。周日深夜警方在將軍澳屋苑範圍施放催淚彈，混亂中有一名科大生由3樓墮下至2樓，頭部重創，事故細節有待查明，惟可以肯定是他的安危牽動人心，倘若有人不幸喪生，勢將加劇社會動盪。另外，內地官方駐港機構受衝擊，也可能令政治死結愈拉愈緊。「火燒新華社」政治意義非比尋常，事件觸動內地輿論神經，中央政法委和 《人民日報》等紛紛開腔猛烈抨擊。反修例風暴令中央香港關係緊繃，上周中共十九屆四中全會，反映內地對港思路已變。衝擊新華社事件，可能令中央更決意收緊對港控制，這樣的事態發展，難言是香港之福。

警方執法是周日亂事另一爭議點。周日多區商場均有市民集結，警方指有小撮暴力分子趁機破壞商店設施，進入多個商場執法，除了使用胡椒噴霧，又手執長槍，現場有市民驚慌走避，亦有人大喝倒彩，要求警察離開。昨天警方強調商場內有違法活動，警員有必要到場執法，又說以往警方「忍讓」換來的是暴力分子肆意破壞，現在決心進入商場執法，卻又惹來市民謾罵。換着是半年前，警方執法制止暴力破壞，相信大多數市民不會有異議，可是反修例風暴已令警民關係破裂，市民不信任警方、投訴警員過分使用武力，警民合作不再，執法必然舉步維艱。

政府「止暴制亂」必須軟硬兼施，「軟的要更軟」，不能一味依靠警方強硬執法，然而自從9月宣布撤回修例，以及舉行社區對話以來，未見政府再有新的「軟功」，由《禁蒙面法》到向法庭申請多項禁制令，全是支持執法的「硬功」，結果必然是警民對立更為尖銳，警方愈加強執法力度，愈招來民怨民憤，社會不與暴力切割，整體必然付出代價，同時，政府必須採取更多措施，諸如成立獨立調查委員會，否則很難爭取社會與暴力劃清界線，為亂局釜底抽薪。

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