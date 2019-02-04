社評：高科技人才培養 STEM理念更重要

STEM課程是當今創新的教育理念，是培養知識型社會人才的設計，需要學生用跨學科角度去理解和掌握知識與技術要領，有實踐動手的能力，能夠發現、表達、解釋和解決在不同情境下的問題，最好在小學階段就開始，讓學生浸淫在這種學習環境中，耳濡目染。

中學生出席頂尖科學大會

培養拔尖人才但保底不足

國家在各層次都十分重視科技人才的培養，對於拔尖的學生，也有發現和重點培養機制，比如上海上周召開的第二屆頂尖科學家大會，邀請了百多名全球頂尖科學家與會，其中44人是諾貝爾獎得主，這種場合也不忘讓10多名中學生沾一點大師級的科學氣息，也算是及早發現、培養人才的一種方式。但這畢竟是精英教育的一部分，更大規模的科技人才培養呢？

其實，中國的科技人才數量已超過美國，美國教育部的調查報告顯示，過去15年，全球大學科學與工程相關學位畢業生中，印度佔25%，中國佔22%，美國只有10%。中國不但擁有眾多大學學位的工程師，而且高中畢業的熟練技工人才也十分鼎盛，說明中國的工業，不但已經有完整產業鏈條，還具備進一步發展到領先水平的儲備力量。

大規模的技術人才培訓，完整的教育制度還需家長的積極配合，小學生考初中，參加過航天模型訓練班的考生會優先錄取；初中畢業考高中，在數學比賽中獲獎者優先錄取；高考考生，有省級機械人製作比賽高名次者可獲加分。每個關卡，在發現與選拔人才方面，都有公平競爭的功能。但學生與家長，積極參與各種科技知識與能力的訓練，目的十分功利，只是為考上好大學的高排名學科。

上海高中生談方琳在科學大會分組討論時，問光遺傳學創始人米森伯克教授（Gero Miesenboeck）：你認為做課題最重要的個人品質是什麼？問題問對了，因為科技研究，不但需要科學理論知識與反覆實驗證偽求真的精神與毅力，還需如米森伯克所說的，在面對困難和失敗時，如何調整心態，去反覆重新開始的素養。而目前內地的教育制度，只著重以考試挑選單科成績優秀學生，在一個特定的領域鑽研。然而，在某個單獨領域中的優秀人才，未必具備STEM所強調的跨學科學養。

內地的STEM教育還停留在研究階段，教育部制定的「十三五計劃」中提出，有條件的地區要積極探索；中國教育科學研究院2017年發表的《STEM教育白皮書》，也只是建議教師可在實踐中嘗試。STEM課程開發、教師培訓和評估機制，尚沒有系統性的全面展開，STEM課程的配套，還需要一個由政府、學校、產業與社會力量共同建立的共享機制，這些都有待國家牽頭與撥款及早開展。

美國是STEM教育理念的倡導者，得到過去3任總統的重視，去年底的STEM教育策略發展報告書，由商務部、國防部、能源部、勞工部和太空總署等政府部門與科學發展基金會等民間團體共同完成，為未來5年的發展策略和具體做法，制定詳盡的分析與建議。

美國為培育全球競爭力未雨綢繆，因為創新科技實力，是帶領國家進步的必經之路。然而，美國是發達國家，國民缺乏危機意識，耽於安逸，即使有STEM教育的理念與政策，國民是否能夠響應也成疑問，但美國尚有一個吸引全球人才的機制與科研環境。

中國作為發展中國家，依靠集中資源發展科技與工業，以及勤勉耐勞和奮發圖強的國民，參與改變國家命運；還有一大批貧困山區的子弟，他們只能依靠刻苦鑽研去改變個人命運。中國在工業和某些科學領域已經「站起來」，相當一部分國民已經富起來，國家與民族要強起來，還需要更多的後備力量去充實高新科技，以目前教育制度和培養人才機制，是否有足夠的寬鬆環境，讓年輕人可對創新充滿憧憬，以及具備跨學科角度發現和解決問題能力，以應付知識型經濟進一步發展所需要的人才，尚有疑問。

廣泛推廣STEM課程

需要國家大力投入

STEM教育需要課堂外的跨領域活動，如機械人興趣小組、發明大賽、博弈理論工作坊等專題研究學習方法，培養孩子對各種知識融會貫通，以跨學科知識與方法去解決問題的能力，這些都需要學校為學生鬆綁，青少年團體廣泛舉辦不以牟利為目的興趣班等等方法，才能有所成就。STEM教育不但是為國家培養人才，也能讓學生愉快學習，既能成就國家發展，也能造福孩子。國家要為此投放經費與精力，刻不容緩。

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