社評：四中全會建規立矩 告別改革重在完善

中共歷屆黨代會的四中全會都是討論政治問題，但專題討論治國機制與能力，尚屬首次。在近6000字的四中全會公報中，77次提及「制度」，13次提及「體制」「機制」，可見，建規立矩是今次四中全會的主題。而通篇「改革」只提了11次，「堅持」一詞卻多達57處，「完善」也多達41次，「堅持」就是制度中不可改變之處，「完善」則是指改良和小修小補。從「堅持和完善」出現的頻率看，北京認為內地現行的政治、經濟、社會治理框架總體適合國情，即生產力與生產關係是匹配的，今後至少30年內的主要任務是「堅持和完善」之，這也是其道路、理論、制度、文化「四個自信」的基礎。這是否意味着政治和經濟體制改革今後不再是施政重點，值得觀察。

而《決定》的中心內容，即「堅持和完善」13項制度體系和政策，其中除「一國兩制」之外，還包括黨領導一切制度體系、人民當家作主制度體系、中國特色法治體系、行政體制、基本經濟制度、文化制度、民生保障制度、社會治理制度、生態文明制度體系、黨對軍隊的絕對領導制度、獨立自主的和平外交政策、黨和國家監督體系，幾乎無所不包。值得欣慰的是，既然「一國兩制」已位列國家重要制度，時間跨度至2049年，應無輕易改變之虞。

對台灣反獨轉向促統

一國兩制仍是大框架

在列舉的國家制度和治理體系13項「顯著優勢」中，「堅持『一國兩制』」排在第12位，而列舉的要堅持和完善的13項重要制度中，「『一國兩制』制度體系」排在第11位。其中在對台方面，強調「一國兩制」是「實現祖國和平統一的一項重要制度」，雖然未再提「一國兩制台灣方案」，但表示要堅定推進和平統一進程，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結台灣同胞反對「台獨」、促進統一。在這段200多字的部分，「統一」二字出現了4次，顯示北京的對台政策重心，已從反獨轉向促統，而一國兩制，仍是對台統一的大框架。

國家治理體系與治理能力的現代化，是中共十八大報告中提出的新概念，中共過去多用專政、管理這類詞，現在改用治理，即治國理政，既有中國傳統色彩，治大國如烹小鮮；又與國際的良治、善治接軌。四中全會公報定下了國家治理體系和治理能力現代化的時間表：即中共建黨100年（2021年）時，各方面制度更加成熟更加定型上取得明顯成效；到2035年，制度更加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化；到新中國成立100年（2049年）時，全面實現國家治理體系和治理能力現代化。

強調禍起蕭牆危險

能力不足最大考驗

從四中全會內容看，中共對自身的領導地位沒有絲毫放鬆，高層人事亦未有異動，顯示習近平作為權力的核心，地位依然穩固。但這並不代表中南海可高枕無憂，習近平就曾表示，中共作為有8900多萬名黨員、450多萬個基層黨組織的世界第一大黨，「我看能打敗我們的只有我們自己，沒有第二人」。因此，「自身必須始終過硬。」「敢於刀刃向內，敢於刮骨療傷，敢於壯士斷腕，防止禍起蕭牆」。他列舉了幾個「不容易」：功成名就時居安思危、勵精圖治不容易，執掌政權後節儉內斂、敬終如始不容易，承平時期嚴以治吏、防腐戒奢不容易，重大變革關頭順乎潮流、順應民心不容易。

習近平曾回顧歷史稱，國家治理問題以往在世界社會主義中未有很好解決。從形成更加成熟更加定型的制度看，中國社會主義實踐走過了「前半程」，後半程的主要歷史任務是「為黨和國家事業發展、為人民幸福安康、為社會和諧穩定、為國家長治久安提供一整套更完備、更穩定、更管用的制度體系」。他坦承「能力不足」是中共面臨的一大危險，即「新辦法不會用，老辦法不管用，硬辦法不敢用，軟辦法不頂用」狀况，用這番話來檢視今日中央的對港政策，以及特區政府應對危機的作為，既發人深省，亦是新的考驗。

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