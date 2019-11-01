社評：香港實體經濟墮崖 資產價格更顯扭曲

經濟萎縮難逃負增長

全年樓價料仍錄升幅

萬聖夜本應是不少零售業界迎接年尾旺季的「頭炮」，然而今年情况大為失色，暴力陰霾掩蓋了不少節日氣氛，部分商場取消了節日表演活動，蘭桂坊酒吧生意亦受影響，海洋公園的萬聖節派對活動，更因為鬧出政治風波，最終臨時取消。對於不少酒吧、商戶和食肆來說，昨天堪稱是近年生意最慘淡的萬聖夜。

全球經濟放緩，加上中美貿易戰影響，本港經濟去年起已拾級而下，近月更受到反修例暴力衝擊，經濟情况急轉直下。政府最新公布的第3季本地生產總值（GDP），遠比市場預期為差，經濟按年下跌2.9%，按季下跌3.2%。本港GDP連續兩個季度錄得按季跌幅，意味經濟衰退。由於環球經濟增長偏軟，香港出口難有明顯改善，加上社會動盪暴力未止，影響消費及投資情緒，今年餘下時間本港經濟難有起色，考慮到首3季經濟按年收縮0.7%，全年經濟負增長欲避無從，然而社會上下是否已經做好準備，面對這場經濟衝擊，卻是一個疑問。

香港經濟失速之急，明顯超乎很多人意料。昨天人力資源管理學會公布8、9月份所作的大型薪酬調查，近五成受訪機構表示明年會加薪，雖然幅度預料會較今年稍低，惟仍有3%，然而有關結果明顯是滯後數據，並未反映近兩個月最新情况。根據匯控方面估計，過去數月社會動盪拖累本港GDP下降1個百分點 。近期各式企業調查均顯示，本地營商氣氛變得非常悲觀，在暴力肆虐地區，不少商戶和酒店均表示生意慘淡，情况甚於SARS，對於很多打工仔來說，明年莫說加薪3%，能夠避過裁員或減薪，也許已是萬幸，問題是目前社會仍有很多人不覺得痛，部分人只關心政治，低估眼前經濟危機，甚至仍然認定這是小撮商家「危言聳聽」。社會未能上下一心應對這場經濟風浪，有可能令事態更為嚴峻。

本港經濟急瀉而下，不過資產市場的表現卻未有反映實體經濟狀况。差估署9月份樓價指數按月下跌1.8%，連跌4個月，然而也不過是較高位跌了4.1%，今年首9個月樓價指數仍然錄得5.9%升幅。美國聯儲局周三宣布減息0.25厘，在香港，匯豐等多間銀行昨天隨即宣布最優惠利率下調0.125厘，加上早前政府宣布放寬按揭保險樓價上限，凡此種種，均對樓市有刺激作用，預料本港第4季樓價跌幅將較第3季明顯放緩，意味全年埋單計數，整體樓價仍然比去年為高。

美國減息港銀跟隨

負資產急增須留神

在香港，所有利率均屬商業決定。美國對上一次加息周期，加息9次合共2.25厘，但香港銀行只加息一次（0.125厘）。今年美國3次減息，本港多間銀行跟隨，首要考慮也是自身資金條件。本地銀行減息，無疑有助降低企業借貸成本，然而區區0.125厘的減幅，實際紓困作用很有限。相比之下，減息對樓市的刺激作用，往往不在於實際供樓負擔減輕多少，而是對樓市氣氛和買家心理的影響。當然，本港樓市走勢影響因素眾多，利率僅是其一。房屋供應不足，始終是樓價居高不下主因之一；不少年輕專業人士有足夠收入供樓，卻無力支付首期，政府放寬按揭保險計劃協助首置客「上車」，本來亦無可厚非，可是資產市場與實體經濟走勢背馳，顯然不是健康現象。當前香港經濟斷崖式下跌，暫難估計打擊層面有多深多寬，一旦失業情况惡化，並向不同行業蔓延，無力供樓的問題，有可能驟然加劇。昨天金管局公布，本港上季負資產宗數急升，負資產住宅按揭貸款宗數，按季由1宗大幅增至53宗，涉及金額由300萬元急升3.3億元，有關數字並未包括二按貸款。本港經濟形勢凶險，市民置業必須量力而為。

美國聯儲局暗示，今次減息是「中期調整」的最後一次，然而明年是美國大選年，總統特朗普為了谷股市谷經濟，勢必加緊施壓要聯儲局減息。早前特朗普便提到，聯儲局應仿效歐洲和日本，採取負利率，美國金融界不少人附和，就連聯儲局前主席格林斯潘也稱，負利率是「遲早問題」。各大發達經濟體紛紛奉行負利率，對實體經濟刺激作用未明，惟肯定會進一步刺激環球資產價格，香港這個高度開放經濟體，不可能不受外圍影響。香港實體經濟形勢嚴峻，可是同時又有不少因素在為資產市場添柴加薪，有可能進一步加劇香港經濟民生扭曲狀况，帶來更多不安定因素。

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