社評：金石良言匡扶人心 重拾包容尊重妥協

今日學生明日領袖

馬道立寄語有深意

反修例風暴以來，馬道立鮮有公開發言，今次他出席中學校長會舉辦的教育論壇，以「今日學生，明日領袖」作為演講主題，雖然談的是一般道理，並未多談目前社會亂局，可是很多說話顯然都有深意。

未來屬於年輕人，乃是永恒真理，然而年輕人也要堅持正道不懈學習成長，方能成為未來領袖。社群意識（sense of community）和法治精神，是馬道立演講中兩個重要概念，他指出，學生要成為明日領袖，必須培養社群意識，更要學習包容、尊重和妥協，這3項素質既是社群意識之本，也是法治所體現和反映的價值。

根據學術理論觀點，所謂「社群意識」，重點在於同理心，承認群體內每個人都是互相依賴，同時亦願意回應其他人的期望和需要，以維繫這種互相依存的穩定關係。不講包容尊重、不講妥協互諒，社群意識必然走向瓦解。馬道立強調，法治精神除了尊重個人基本權利和自由，也要尊重他人權利，貫穿其中的，一樣是包容、尊重和妥協精神。這亦是為何馬道立指出，法治與社群意識有直接關係。

平情而論，馬道立所談的道理，都是日常行誼理所當然之事，換了在一年半載之前，未必有很大迴響，然而放在當下時空，卻絕對是金石良言，甚至有很強的指向。當前香港社會嚴重撕裂，部分人只問政治立場，眼中只有敵我，一有政見不合，輕則惡言相向、割席抵制，重則訴諸暴力，莫說包容不同聲音，連人與人之間最基本的尊重也欠奉。當同理心被拋諸腦後，很多極端念頭和行為就會冒出來，鼓吹「攬炒」、肆意破壞公共設施正是最明顯的例子。

暴力不能解決問題，「攬炒」更會令很多無辜者當災。香港迎來經濟寒冬，不少人飯碗危危乎，然而社會上似乎確有一些人認為，為求達到政治目的，經濟民生「攬炒」也無妨，這類想法，顯然未有考慮到其他人的權利、需要和感受。面對這種「攬炒」氛圍，確有必要多談「社群意識」，提醒所有人不能為了追求心目中的公義，犧牲其他人的福祉。

走出歇斯底里氛圍

勿讓法治毁於一旦

反修例風暴突顯了不少年輕人對公義的追求，這份心志值得肯定，問題在於部分人用錯手段，以為暴力就是力量，不斷搬出各種「理論」或藉口，將暴力合理化甚至「神聖化」，然而無權勢者的真正力量，根本不在於暴力。捷克已故前總統哈維爾，在捷共統治時代以異見人士姿態抗爭，一再強調無權勢者的力量，在於勇敢說出真相，堅持活在真實中。迷信暴力可以帶來「勝利」，認為妥協就是「軟弱」，是一種相當錯誤的想法。

常言道，政治是妥協的藝術，輸與贏也往往不是絕對。將妥協等同為「投降主義」、不是全面勝利就等於輸，只會逼自己走入政治死胡同。誠然，妥協必須是雙方面，不能老是只有一方讓步，然而懂得進退之道，正是擁有政治智慧者的特質。反修例風暴對香港法治帶來前所未有的衝擊，同時也帶出一系列問題，由政治體制、警察執法到社會深層次矛盾，全都需要正視處理，然而不代表暴力破壞就是出路。馬道立大談包容、尊重、妥協精神，寄語年輕人要培養「社群意識」，全是肺腑之言，值得各方認真聆聽。

反修例風暴持續不休，各方都有人堅信自己所作所為是「伸張正義」，以「為了香港之名」，不斷升級武力，一有不合心意之處，就訴諸暴力，把道德倫理和法治拋諸腦後。馬道立之言醍醐灌頂，不在於其內容驚天動地，而是社會迷失了，有必要重提基本核心價值，希望所有人能夠清醒過來，讓社會回歸理性，走出歇斯底里氛圍。馬道立提到，香港有獨立的法官正直處理案件，體現了司法獨立，港人有投票和參選權，享有言論、宗教和新聞自由，凡此種種，都體現了法治的存在。所有香港人不分年齡和階層，都應該珍惜眼前所有，絕不能讓法治毁於一旦。

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