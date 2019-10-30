社評：「時艱」板上釘釘 「共渡」響應寥寥

首富捐款助飲食業

「公私營」攜手撐商戶

香港迎來經濟寒冬，全年大有可能出現負增長，更壞情况還在後頭。社會運動曠日持久，暴力在各區「遍地開花」，零售、飲食和旅遊業首當其衝，政府推出三輪紓困措施，合計超過200億元，惟多項撥款仍然有待立法會通過。相比之下，大商家大企業只要有同舟共濟之心，大可急事急辦，協助小商戶解困。香港首富李嘉誠旗下基金，昨天便宣布捐出2億元「應急錢」支援飲食業，合資格中小型食肆每間可獲6萬元，估計約有3300間商戶或許可稍為解急。

今年8月，政府宣布首輪紓困措施，當中包括20億元中小企備用資金。本月初，李嘉誠宣布捐出10億元「應急錢」，配合政府的中小企備用資金，這次支援飲食業的2億元，屬於第一期「應急錢」計劃，預料下月底之前便可發放。李嘉誠基金會表示，大半個月來一直有跟政府和飲食業界緊密磋商具體支援方案，基金會下一步將協助零售業。當下香港亟需撐經濟保就業，然而觀乎目前議會內的政治對立氛圍，任何救火用的「近水」，隨時都有可能變成「遠水」，「公私營合作」以濟燃眉之急，除了機動性較強，亦有現實需要。

過去10多年，社會輿論對李嘉誠的觀感評價，出現過不少起伏變化，早前他就反修例風暴所發表的「網開一面論」，便惹來不少議論，有人即時翻舊帳，質問當年金融危機，李嘉誠有否對無錢還款的陷困小業主「網開一面」，然而一事還一事，當前香港經濟插水式下滑，不少小商戶艱苦經營，最需要就是「及時雨」，富商巨賈願意出手相助，值得支持。

當然，對於很多飲食業小商戶而言，6萬元資助，可能連支付一個月租金也不夠，可是如果有更多大商家大企業願意同舟共濟，與小商戶共渡時艱，情形便不一樣。 政府的撐企業紓困措施之一，是帶頭減租。除了康文署及地政總署轄下餐廳及零售場所提供6個月租金減半，多個公營機構亦有配合，房委會、房協、科學園、數碼港等均有向租戶提出租金支援。此外，政府還多番呼籲業主推出租金減免措施，協助小商戶應付經營壓力。

最近一些大型商場業主宣布推出紓困方案，協助小商戶，例如港鐵便表示，已為部分生意大受影響的小商戶，提供租金調整方案；領展和機管局亦表示，會因應經營壓力較大的個別小商戶，提供「針對性協助」。然而很多紓困方案其實說得相當籠統，究竟有多少商戶受惠，具體租金寬減比例為何，外界一無所知。

共渡時艱意識待凝聚

大商家應負社會責任

綜觀一些大業主的說法，倘若旗下商場在某些日子因為「公眾活動」暫停營業，他們會「按比例向商戶提供租金、管理及雜項費用寬減」。平情而論，有關安排只是還小商戶一個基本公道，談不上是施援。不少小商戶經營困難，主因是區內暴力事件頻生，消費者紛紛避開，導致生意大減，當下他們需要的是減低經營成本，設法捱過艱難時期，可是一些大業主所拋出來的應對方案，卻是邀請商戶參與宣傳推擴，盼望刺激消費。這些措施驟眼看來似乎是在「協助小商戶」，然而以現時市况而論，效用相當有限。

時艱未見盡頭，難關有待共渡。2003年SARS疫潮，社會上下不分階層全都活在病毒陰霾之下，共渡時艱感覺較強，相比之下，現時社會動盪暴力肆虐，卻帶有地區性，部分人平日處於相當平靜的社區，生活看似如常，感受不到暴力頻生地區商戶的慘况，遑論有切膚之痛。香港需要重新凝聚共渡時艱意識，政府有責任一邊出力紓困，一邊尋找出路回應訴求，化解政治危機；與此同時，大商家大業主亦應多負社會責任。

現時小商戶最需要的，是真正有助減輕經營成本的安排，而不是一些口惠實不至的承諾，又或雷聲大雨點小的舉措。香港零售管理協會表示，近期開始有私人商舖業主願意共渡時艱，減租一成多至最多三成，為期兩至三個月，然而普遍大商場仍然未有減免租金。誠然，對於一些業主來說，由於他們的物業做了按揭，需要還錢給銀行，一旦大幅減租，銀行可能會以租金下跌為由向他們追收差額，然而就算大業主有現實難處，無法大幅減租，仍可積極考慮短期寬免租金等做法，與小商戶同舟共濟渡過難關。

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