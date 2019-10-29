社評：最壞情况還在後頭 撐經濟忌藥石亂投

匯控業績預告撥備

突顯香港形勢嚴峻

受環球經濟和本港因素影響，外界本已看淡匯控最新業績表現，未料實際情况比預期更糟，第3季列帳基準稅前盈利下跌18%，差過預期的12%。匯控預期信貸損失和減值有可能顯著增加，今年餘下時間收入環境，較上半年更為嚴峻，遠比年中時的預測為差，為此公司已放棄原有的股本回報目標，如果收入環境持續惡化，今年第4季可能會有重大撥備。

匯控業務遍全球，然而香港依然是公司盈利增長的一個主要動力，今次匯控交出的成績表，難免令人憂慮香港經濟前景。匯控表示，香港市場環境嚴峻，需要為本港工商金融貸款業務增加撥備，箇中除了有貿易戰因素，同時亦因為社會運動持續。早前美國宣布與中國達成階段性的貿易協議，貿易戰至少看到「休戰」曙光，然而本港暴力動盪持續，每逢周六周日爆發激烈衝突已成常態，何時方會「停火」，各行各業仍得望天打卦。

香港經濟受到全方位打擊，中小企失血不止，由出口、旅遊到零售業都受到嚴重影響。本港出口錄得近10年最大單季跌幅，原因主要是中美貿易戰，可是零售和旅遊業表現之惡劣，卻明顯與暴力不息有關。過去數月，訪港旅客人次拾級而下，10月份上半月跌幅擴大至接近五成，酒店房間平均入住率斷崖式急跌，業界形容「災情」是2003年SARS時期以來最嚴重。零售業情况同樣慘不忍睹。零售業銷貨量跌幅由7月份的13.1%，擴大至8月份的25.3%，是有紀錄以來最大單月跌幅，近兩個月情况只怕更為惡劣，在暴力衝突頻頻的地區，「旺舖招租」、「光榮結業」等字眼不時可見。餐飲業方面，自6月以來，業界生意整體跌幅超過三成五，約有300間餐廳結業，數以千計員工失業。

大量內地旅客來港，對部分社區構成沉重壓力，近期訪港旅客銳減，也許有人覺得社區「難得寧靜」，然而旅遊業急速萎縮，亦意味大批來自基層的員工無工開無收入。零售、餐飲和旅遊業僱用大量基層市民，佔整體勞動力很大比重，一旦出現倒閉潮，失業情况將顯著惡化。最可怕的是，香港經濟插水式下滑，也許現在還只是處於開始階段，無人知道谷底究竟有多深。

過去數月，政府推出三輪紓困措施，諸如帶頭減租、推出九成信貸擔保計劃支援中小企、為運輸業和旅行社提供補貼資助等，合計要花超過200億元。這些措施，很大程度只是為受壓中小企「吊鹽水」，以免倒閉潮和失業潮全面爆發。隨着年尾消費旺季臨近，一些食肆和小商戶仍想竭力苦撐，希望生意有改善，可是如果動盪亂局仍未平息，恐怕大量商戶會選擇「投降」，出現災難式倒閉潮。

一場經濟災難就在後頭，社會必須與暴力劃清界線，政府亦有責任回應訴求，及時化解困局。當前零售、餐飲和旅遊業危機深重，關鍵在於暴力不止，只有社會回歸平靜，才能真正釜底抽薪拯救市道。在局勢未見突破前，當局充其量只能幫業界減輕經營成本，撐得一時得一時，即使現在推出大量優惠措施甚至派錢，也無法振興消費意欲，又或吸引大量旅客來港。

區議會選舉臨近，近日政界有聲音主張向市民派發現金券，刺激本地零售市道，云云，實際又是變相搞全民派錢，並未對症下藥，成本高效益低。2003年SARS疫潮過後，本港零售業為催谷生意各出其謀，當年地鐵公司為了吸引顧客，曾推出搭地鐵贈現金券計劃，不少市民排隊換領，場面熱鬧。然而派現金券作為個別公司生意噱頭，跟全民派現金券是兩碼子的事，目前香港社會對立嚴重，亂局不知何時方休，也跟當年疫潮已過全港上下一心拼經濟的氛圍迥異。

派現金券作用有限

台灣經驗前車可鑑

刻下香港經濟危機深重，不下於SARS時期，即使政府有錢也不應藥石亂投，無論派現金券還是派錢，都是下下之策。2009年，台北政府也曾因應金融海嘯導致的消費緊縮情况，向全民發放消費專用券，每人新台幣3600元，然而事後研究證明，消費券計劃對振興市道效用不大，反而令台北當局背負了逾200億港元債務，台灣民眾有感經濟前景不明，即使收了消費券，也沒有放膽消費，寧可多留一些現金。台灣前車可鑑，香港何苦還要重蹈覆轍。

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