社評：深圳重錘遏抑地價 香港檢討有何可為

深圳的樓價隨着該市的經濟增長速度一直飈升，目前僅次於北京居全國第二高。高樓價為經濟發展帶來負面影響，以及為居民帶來生活壓力，罄竹難書。本世紀初因為土地價格急升，大量製造業被迫「外逃」，2007年的經濟增長速度放緩，加上後來的金融海嘯影響，2009年的增速只有5.3%；2015年又遭遇多家超級企業，包括華為、中興、比亞迪和大疆等將總部遷到鄰近的東莞和惠州，再次為深圳敲響警鐘。

土地限價與提高供應量

雙管齊下信號清晰

深圳市目前推出的土地政策分兩個方向，一是為各個區分別訂定賣地最高價格，為不同的土地用途，住宅、商業、辦公和工業4種訂定不同的具體價格，從根本限制土地價格飈升；二是承諾為低收入群體提供住房保障，2035年前將會有170萬個單位落成，其中100萬套為廉價房和廉租房，明年底前首先推出42萬套，而且將廉價房的價格定在市場價的五成到六成，廉租房的租金定在市場價的三成，以提高供應遏抑樓價。

深圳的這兩個「辣招」將會取得什麼效果，有待觀察，但引來批評，認為樓價已經高處不勝寒，遲來的應對是後知後覺，更有分析認為，限價會降低投資意欲，長遠造成供應萎縮，而人口不斷膨脹，到頭來需求增加反而會導致樓價繼續攀升。深圳目前登記人口1300萬，實際居民達到2000萬，而且每年遞增幾十萬人，需求不減，即使100萬套低價單位全部兌現，也是杯水車薪。深圳市目前的私房自有率只有23.7%，這個措施是否能夠讓更多人買到「上車盤」，則還要取決於其他因素，更何况要讓更多人擁有物業，也不是政府必須履行的責任。

任何政府的政策，招來批評在所難免。深圳市政府的政策目標是要降低實體經濟的用地成本，以及保障民生，至於力度是否足以達至政策目標，另作別論，起碼政府已經採取措施回應市民的訴求。更加需要指出的是，深圳市政府此舉，是希望「在粵港澳大灣區更好發揮核心引擎作用」，立意的起點是高的。

中央在8月份宣布，賦予深圳「先行示範區」的戰略地位。深圳要向全國其他城市起示範作用，也要對香港起示範作用。深圳作為經濟特區，在改革開放中異軍突起，成為內地其他城市的追趕目標。深圳市擺脫依靠賣地收入支撐財政支出的傳統做法，意義非凡。內地稅制是中央將國稅部分抽走，留下小部分地方稅，令很多城市在財政上捉襟見肘，而賣地收入歸地方政府，所以造成很多城市對土地收入過分依賴，一些城市甚至高達五成。深圳經濟發展蓬勃，即使對土地依賴度僅12.7%，也是連年盈餘，况且深圳作為年輕城市，對養老、醫療和教育的開支相對較小，其他城市只能羨慕，深圳在這方面的示範作用，則見仁見智。

對於香港而言，由於深圳和香港的制度不同，深圳這麼重大的政策，連在市人大會議上審批的程序也不用走，政府也毋須顧忌地產商的既得利益，甚至可以動用近19億元人民幣在東莞買地建廉租房供深圳市民使用，這些靈活性都是香港望塵莫及的。

撇開深圳毋須依賴賣地收入支撐財政支出，以及制度靈活性的角度，深圳市政府坐言起行，在承諾明年建屋量的同時，立即動工興建13個項目，而且在法例賦予的權力範圍，對賣地加入必須興建廉價房和廉租房的條款，將行政權力用足用好，這些都是香港特區政府可以做而沒有做的。深圳市還將建屋目標中的公房與私房比例，定在六對一的比例，並且雷厲風行去實現目標，講究的是政府的魄力與施政能力。

多元經濟發展

擺脫土地經濟模式

姑勿論深圳的辣招何時及有多大程度的效果，起碼政府傳達了一個強烈的信號，炒賣土地和樓房不是正途，政府將來或會有更辣的招數要出台。

其實，降低土地成本以促進經濟發展，深圳市政府也不是一招了，同樣面對土地資源匱乏的深圳，最近在西海岸開闢了一塊土地，打造國際會展城，一則是容納更多的新增人口，更重要的是開拓新的經濟增長點。這方面深圳一直銳意發展高新科技所取得的成績，有目共睹，更有效的利用土地資源，多元發展培育新的經濟發展領域，財政收入增加了反而可以提供更多的住房，這才可以擺脫依靠土地收入的發展模式，這方面的示範作用，足以讓香港好好檢討未來的發展方向。

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