社評：俄羅斯稱重回非洲 難望中非關係項背

非洲54個國家擁有12億人口，經濟發展相對落後，但有很多天然資源蘊藏豐富，黃金和鑽石產量更是全球領先，過去曾成為歐洲殖民者垂涎之物，大半個非洲都曾經淪為殖民地，直到1960年代才掀起獨立高潮。由於國家數量多，在聯合國等國際組織中成為舉足輕重力量，1971年中國恢復聯合國席位，毛澤東就稱是由非洲國家「抬進去」的。

莫斯科不再獨沽武器

圖核電技術進軍非洲

普京宣布重回非洲，原因是俄羅斯在蘇聯時期，在與冷戰的大背景下，曾經協助非洲很多國家擺脫殖民統治。蘇聯解體後，莫斯科在非洲影響力迅速下降，而今俄羅斯表示與非洲發展關係是外交重點，一般認為是由於俄羅斯目前被歐美制裁，非洲則有待開發，俄羅斯也希望分一杯羹。

俄羅斯目前與非洲的年貿易額200億美元，普京宣布要在未來五年翻一番，目標不算冒進，因為基數不高。俄向非洲出口數額最大的是武器及軍工產品，非洲很多國家之間和國內不時還有局部戰爭，對武器需求甚殷，但只靠輸出武器畢竟不是可持續發展之道，俄羅斯向非洲國家落力推銷的是核能發電廠，今次索契峰會跟18國簽訂意向書，如果都能兌現，當可促成貿易額翻番目標。俄羅斯核能產品是否價廉物美另作別論，但核電廠建設還需要資金和培訓當地人員的配套，這些俄羅斯是否有足夠競爭力則未見先例。

非洲國家什麼都缺，唯獨不缺上門推銷的，今次索契峰會，前提是俄羅斯宣布免去非洲國家200億美元債務，驟眼看十分誘人，但其實當中很多債款已拖欠幾十年，極小部分是新債，對非洲國家來說，並非實在受惠，跟中國比較就更加「微不足道」了。

中非合作論壇每三年舉行一次，自2000年首次召開以來，兩次部長會議後舉行一次峰會，幾乎每次中國都會免除最不發達非洲國家未償還債務，至今已經免去幾百億美元債務。去年在北京舉行的峰會，國家主席習近平宣布將會投資600億美元，協助非洲國家，涉及醫療、交通基建、農業等項目，還在培訓人才方面投入大量的資源。這種做法，被西方批評為「金元外交」。

中國已由過去以援助方式改變為商業化運作模式，投資項目先做可行性研究，簽訂貸款協議，但運作並不暢順。比如投資埃塞俄比亞的輕軌客運火車，由於當地經常停電，加上某些地區仍有戰亂，虧損連年，當地政府要將還款期從10年推延到30年。

中非合作基礎堅實

盱衡可行性防風險

雖然如此，由於中國的基建技術和成本控制是別國難以比擬的，而基建對於長遠發展不可或缺，非洲國家求之不得，加上中國以價廉物美的輕工產品，換回礦產資源，故中非之間貿易額達到一年2040億美元，中國已連續10年是非洲最大的貿易伙伴，而且搶佔市場先機，為今後進一步發展奠定堅實基礎。

美國對於中國影響力在非洲「擴張」十分警惕，特朗普上台後，宣布加強扶持非洲，但也只是區區的5000萬美元。去年美國提出振興非洲計劃，鼓勵民間加大對非洲的投資，但口惠而實不至，遭非洲國家冷待。美國舉辦美非商務高峰論壇，原定出席的商務部長羅斯臨時缺席，今年特朗普在聯合國大會上講話，隻字未提非洲。去年特朗普在談及移民問題時，更以不雅字眼形容非洲，引起非洲國家強烈抗議。

除卻情緒化的因素外，美國與非洲的貿易結構過於單一，四分之三的進口來自南非與兩個石油出口國，其他幾十個非洲國家與美國的貿易微不足道。美國與非洲的貿易額和對非洲的投資額，在過去幾年一直處於下降趨勢，美國在非洲的影響力，難以跟中國抗衡。

歐盟跟非洲的貿易雖然頻繁廣泛，但歐洲多國曾經殖民非洲，而今又極力限制非洲人移民歐洲，舊恨新仇交織，非洲國家跟歐洲的關係，進步空間障礙甚多。

非洲正在崛起，雖然還有一些國家仍然不斷處於戰亂當中，但大部分國家正在逐步邁向工業化，去年的整體經濟增速達到4.3%，高於全球平均比例，一些國家比如埃塞俄比亞甚至有雙位數增長。一個龐大的非洲市場，容得下多個國際勢力進軍，中國作為發展中國家，有一套成功的經驗，而且在互惠條件方面比其他國家都有利，加上傳統上中國跟非洲友誼源遠流長，對中非進一步發展關係十分有利，但必須要審慎，不能為投資而不顧可行性，以免到頭來血本無歸，人財兩空。

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