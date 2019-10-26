社評：網上「起底」須遏阻 分寸拿揑要小心

法院決定應尊重

當局須多作說明

網上「起底」本質就是欺凌，企圖令別人惶惶不可終日、飽受精神折磨。以往「起底」個案一般涉及私人糾紛，然而像近月所出現的大規模有系統惡意「起底」操作，卻是前所未見，不同陣營都有人使用這種手段，甚至連無辜者也牽扯進來，禍不及妻兒變成「禍必及妻兒」。除了大量警員被「起底」，亦有人公開激進示威者資料，呼籲僱主不要聘用。隨着近期暴力「私了」愈演愈烈，網上「起底」已不止是要欺凌羞辱，而是配合暴力威嚇，危害他人安全。

過去數月網上「起底」猖獗，不少受害人向私隱專員公署求助，惟公署並無刑事檢控權力，投訴處理困難重重。上月，有網站圖文並茂列出「黃絲傳媒」員工個人資料，有傳媒機構為保護旗下記者，向高等法院取得臨時禁制令，禁止任何人披露及發布員工私隱資料。最近，警方和律政司也因應網上「起底」操作，入稟高院，要求禁止「不法披露警員及其家人個人資料」。

根據昨天高院頒下的臨時禁制令，除非徵得當事人同意，否則不得使用、交流或披露警員及其配偶和子女的個人資料，包括住址、社交媒體帳號及照片等。有人擔心禁令妨礙新聞從業員工作、對涉及警員的報道構成限制，亦有人關注公眾會否不經意違反禁令，例如不知情下發布便衣警員照片等。警方則強調，禁制令針對的是不法「起底」行為，保證傳媒報道不受影響。有關禁制令的內容，外界尚有很多不了解的地方，政府和警方有責任多說明，回應新聞自由、公民權利等合理關注，釋除公眾疑慮；與此同時，香港作為法治社會，法院決定亦須尊重。

禁制令的一個重要作用，是保障當事人合法權利。當法庭認為有人權利受到侵犯，頒布禁制令可以令當事人的權利「回復圓滿」，然而必須指出是，法院決定時亦會考慮公眾利益，以及禁制令涵蓋範圍是否合理公道。最近政府、警方和警察員佐級協會先後就「起底」和滋擾等問題，成功向法庭申請多項臨時禁制令，除了禁止非法披露警員資料，還禁止滋擾紀律部隊宿舍，以及禁止公眾查閱選民姓名和登記地址（區議會候選人除外）。當前香港政治對立強烈，警民關係惡劣，難免有人從政治角度看待法庭決定，然而政治歸政治，司法歸司法，各界應相信本港法庭會秉公辦理案件、為公眾利益把關；若不滿法庭決定，亦應透過司法程序申訴。

維護資訊新聞自由

知情權私隱求平衡

一個自由開放的社會，既要保障公眾知情權，亦要保障個人私隱，平衡兩者從來不是易事。當前香港動盪暴力橫行，打亂了昔日很多方面的平衡，公眾知情權與個人私隱權正是其一。以上訴庭頒令暫時禁止公眾查閱選民資料為例，過去不少「一屋多姓」種票風波，傳媒記者都是靠翻查選民登記冊揭發，現時不能查閱，無疑影響偵查報道工作。上訴庭判辭亦提到，案件需在隱私權和維護選舉完整性之間取得平衡。法庭認為「網上起底」製造寒蟬效應，令被針對的市民噤聲，臨時禁制令對公眾監察選舉的影響，未至於影響選舉完整性，反而針對特定團體的「起底」，會阻嚇部分人行使選舉權，足以影響選舉完整性。

資訊自由和新聞自由是香港核心價值，無人希望有所變化；與此同時，網上「起底」亂象亦需全力遏阻，如何妥善處理尋求平衡，分寸拿揑必須謹慎。政府研究修訂私隱條例遏止「起底」，雖然有其需要，然而如果當局採取「濫砍濫斬」手法，大幅限制公共資訊查閱，就會嚴重損害資訊自由。傳媒偵查報道要監察公權力運用，各種查冊工具固然不可缺少；對商業機構來說，查冊也是弄清楚交易方背景的重要手段。香港重視資訊公開透明，倘若當局為了打擊網上「起底」，大幅收緊公眾查閱各種註冊資料的限制，將是開歷史倒車，同時亦背逆世界大勢。

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