社評：免於恐懼方有公平 勿讓暴力危害區選

反映民心所向

珍惜下月區選

今次區選競爭激烈，當局共收到逾千份參選提名，報名人數是歷來最高，全港沒有任何一個選區出現自動當選情况，同樣是回歸以來首次。之前外界一直關注參選者「DQ」（取消參選資格）的情况，擔心一旦出現「DQ」潮，可能給亂局火上加油，加劇社會動盪，然而迄今只有香港眾志秘書長黃之鋒參選資格未明，其他收到選舉主任提問的參選人，均獲確認參選資格。

黃之鋒有意參選的南區海怡西選區，原本負責的南區選舉主任臨時因病休假，要由其他選舉主任暫代其職，惹來不少議論。今次區選，選舉主任一舉一動備受關注，來自各方面的壓力撲面而來，乃是不爭事實，然而有關南區選舉主任的情况，目前外界所知有限，現階段任何說法都是政治揣測和炒作，對當事人亦未必公道。

反修例風暴持續4個多月，社會氣氛緊繃，今次區選在如此不尋常的背景下舉行，無疑有一定難度。昨晚選管會的候選人簡介會，舉行約半小時，便因為台下有人示威，群情洶湧，被迫腰斬。一場原本尋常不過的簡介會，竟也無法順利舉行，難免令人關注，日後各區競選活動全力展開，將會發生什麼樣的場面。不過話說回來，一場選舉比起任何民意調查，更能清晰反映民心所向。下月區選是最佳機會，讓「沉默大多數」發聲，表達他們對政府和時局的看法，各方應當珍惜今次選舉。無論政府還是示威者、泛民還是建制，均應確保這次選舉公平公正順利舉行。

今次選舉在反修例風暴之下舉行，競選活動無可避免受到影響。舉例說，以往每逢選舉，不少商戶和小巴都會張貼各個候選人的宣傳海報或標語，然而今時不同往日，大小商戶一旦被貼上「藍」「黃」標籤，隨時都有可能成為攻擊對象，現在一些運輸業界和商戶一聽到選舉宣傳海報，都「耍手擰頭」，港鐵更宣布不接受任何在鐵路網絡內刊登選舉廣告的申請，直至另行通知。另外，建制派亦質疑，連儂牆的政治文宣，有違選舉公平原則。不過相比之下，最令人憂心的，始終是選舉暴力威脅。近期接連有區議會參選人在街頭遇襲，傷勢有輕有重，事態令人不安；暴力分子肆意破壞敵對政治陣營辦事處、滋擾街站宣傳活動，同樣嚴重危害選舉公平。

維護理性選舉文化

阻止暴力恐懼蠶食

選舉要做到公平公正，需要各方同心協力，營造和平理性氛圍，最基本的底線，就是齊聲向選舉暴力說不，確保選民、候選人以至助選義工免於恐懼和暴力脅迫，不會有人不敢拉票、不會有人不敢投票。一旦發生任何選舉暴力，各方均有責任義正辭嚴譴責。

比起很多國家和地區，香港的選舉文化算是較為成熟，雖然過往偶爾有破壞宣傳橫額等紛爭，甚至鬧出種票、恐嚇等零星事件，然而總體上仍算廉潔公平、有規有矩，各方即使發生爭拗，也願意按投訴機制，提出選舉呈請，交由法院仲裁。可是過去數月香港制度崩壞，暴力鬥爭文化抬頭，「黑色恐怖」、「白色恐怖」氛圍擴散，以往和平理性的選舉文化，是否擋得住暴力和恐懼腐蝕，必須密切關注。我們希望各方可以衷誠合作，確保下月區選是一場免於恐懼和暴力的選舉，讓選民運用手上神聖一票，發出強而有力的呼聲，但願當局提出的區議會選舉應變計劃，最終只是備而不用的安排。

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