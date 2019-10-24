社評：蔡英文政府，你們正在消費的是一屍兩命

台方政治操作不休

陳同佳投案「被押後」

陳同佳出獄，承認做了無可挽救的錯事，除了向死者家屬鞠躬道歉，亦向社會及香港人說對不起，重申願意赴台受審及服刑，希望死者安息、家屬釋懷。數年前的荃灣石棺案，潛逃台灣的疑犯，在台港警方配合下，由港警「陪同」返港。先例在前，倘若台方有誠意，陳同佳赴台自首，理應水到渠成，問題是台北當局眼中最在意的，似乎是政治盤算而非司法公義。陳同佳縱有投案之心，也不知何時方能赴台。

陳同佳涉嫌在台灣殺死女友，一屍兩命，關鍵證據都在當地，港方處理無從，唯有台灣司法機構才能還死者家屬一個公道，然而上周陳同佳表示願意自首後，台北當局卻揚言背後有政治陰謀，拒絕「收人」。台方一邊強調，根據台灣法律，陳同佳是「投案」而非「自首」，不會減刑，變相以「可判死刑」阻嚇陳同佳，另一邊更將陳同佳列入「入境管制名單」。台北當局的做法，惹來「自閹司法主權」質疑，直至挺不過島內輿論批評，前天蔡英文政府才改口，卻又反指港府「放棄司法管轄權」，台方唯有「仗義出手」。

台北當局政治操作未有罷休，除了不斷指控港府拒負司法責任，討嘴上便宜，還聲稱要派警員來港「押解」陳同佳返台。觀乎港府強烈反應，台方的打算，顯然不像荃灣石棺案般由「警員陪同搭飛機」那麼簡單，而是要在港「跨境執法」，無視香港司法管轄權。這種橫蠻霸道做法，當然不能接受。

在台灣，泛政治化情况一向受人詬病，政治操作凌駕司法，百聞不如一見。無論總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥，全是修讀法律出身，可是在陳同佳投案風波中，他們不少言論，似乎都把法律基本理念拋諸腦後，無論是要港府繼續拘留釋囚，還是跨境執法「押解疑犯」，都叫人看傻了眼；台灣陸委會一再就陳同佳案指指點點，亦惹來檢方和法律界反感，「指導辦案」之說不脛而走，有損台灣司法公信。

陳同佳投案，既不是引渡，也不是移交，就是「通緝犯投案」。事件最荒謬之處，就是頒下通緝令的一方，竟然不斷製造障礙，妨礙疑犯投案。為了自圓其說，蔡英文政府內政部長昨天改口，聲稱「從沒不讓陳同佳入境」，只要陳現身台灣，便會立即將他「逮捕」，可是隸屬內政部的移民署一日不撤陳同佳的入境管制，所謂「可到台灣申請入境」，不過是混淆視聽的語言偽術。

阻撓通緝對象投案

兇案死者豈能瞑目

蔡英文政府多番聲稱，台港必須有正式「司法互助」，才能接受陳同佳投案，云云，然而政治現實是，近年台北當局多次跟印尼、大馬、肯尼亞和歐洲多國政府交涉，要求將電訊詐騙案疑犯遣返台灣，台方和這些國家也沒有簽署司法互助協議。蔡英文政府為了抗衡大陸，經常強調要捍衛「司法主權」，爭取外國政府遣返涉及電訊詐騙案的台灣人，而非交予大陸，可是對於涉嫌謀殺的陳同佳有意投案，台方卻是諸多留難，出現「香港反送中、台灣反送台」的荒謬情况，難免令人質疑蔡英文是否真的在乎司法正義或人權。

台北當局的政治操作叫人瞠目結舌，藍營固然不斷加強攻擊火力，就連綠營內也有批評聲音，前副總統呂秀蓮便奚落蔡英文是否「有點像林鄭月娥」，又批評蔡自詡「民主巨人」，處理疑犯投案卻如此懦弱。有親綠學者亦指出，蔡英文政府處理陳同佳案犯錯，沒理由一開始就拒絕陳同佳赴台，當局以沒有司法互助協議為由拒絕自首，是「邏輯不通」。

香港反修例風暴，成為綠營「政治消費」的提款機，可是台北當局處理陳同佳投案，明顯有損蔡英文「顧主權、護台灣、撐人權」的「正義」形象，反映台北當局一遇兩岸議題，眼中只有政治，法律也得靠邊站。台北市長柯文哲形容，蔡英文政府的做法，是「典型把司法當政治工具」。在香港，律政司長鄭若驊表示，陳同佳向台方提供哪些證據，他有自主權，倘若台方有任何要求，只要本港法律容許，港府會盡量配合。陳同佳赴台投案，只要台方有誠意，無論是兩地警方工作層面接觸，還是證據方面的技術安排，總可有商有量，問題在於台北當局是否願意停止政治操作。蔡英文政府繼續「消費」這宗一屍兩命案件，漁取政治利益，死者在天之靈豈能瞑目，家屬活於人間又豈能釋懷？

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