社評：台方轉軚仍卸責港府 陳同佳案防再生枝節

香港變「政治提款機」

台方政治操作未停

陳同佳涉在台灣謀殺港人女友，一屍兩命，其後潛逃返港。由於兇案所有重要證罪均在台灣，加上香港沿用普通法，奉行「屬地原則」 ，對發生在台灣的殺人案鞭長莫及，最終只能以在港洗黑錢罪名給陳同佳定罪。陳同佳今天刑滿出獄，各方都關注他的去向。

自從上周陳同佳表示希望赴台自首，台港兩地一直議論紛紛，港府表示願意配合及提供協助，惟台北當局擺出不合作姿態，要求香港必須承諾與台灣締訂司法互助協議，台方才會「收人」。台灣陸委會高談陳同佳「被自首」，將事件描繪成是政治陰謀，「台灣政府不會接受來自香港的逃犯」；行政院長蘇貞昌更稱，北京和香港企圖將陳同佳送來台灣，藉以「合理化修例」，「我們不會上當」，台灣不會讓「逃犯隨便趴趴走」。言猶在耳，台北當局忽然「華麗轉身」，陸委會宣布，台方今天將派檢警赴港「押解疑犯」。

台北當局最新口徑是指控港府不負責任，「放棄司法管轄權」，「任由殺人疑犯逍遙法外」，台方唯有仗義出手，云云。有關說法明顯混淆視聽。港府處理修例風波縱有諸般過失不是，可是香港司法機構無法處理一宗發生在台灣的謀殺案，乃是本港法律界所公認，台灣總統蔡英文揚言「相關的事證都在香港，港府卻拒絕行使管轄權」，未免匪夷所思。台方聲稱港府應負起責任，不能讓陳同佳出獄後有逃亡可能，邏輯更加奇怪。法治社會不可能將釋囚任意繼續拘留，只有滿腦子專制思想、不重視法治的人，才會有這種離譜想法。台北當局堅稱台方立場「未變過」，一直是「陳同佳來台即予逮捕」，惟有立委指出，之前台方移民署明言將陳同佳列入入境管制名單。所謂「入境即予逮捕」的說法，帶有「語言偽術」味道。

港府漠視民意強推《逃犯條例》修訂，引發反修例風暴，台灣藍綠陣營都承認，總統蔡英文在事件中政治得益不小，明年初大選形勢看好。台北當局透過密集政治操作，撈得大量政治本錢，當地輿論甚至形容，香港已經成為台灣綠營的「政治消費」的提款機，撳多少有多少。然而這次台北當局有關陳同佳的政治操作，卻似乎惹來反彈，除了藍營以子之矛攻子之盾，質疑蔡英文政府自閹司法主權，背離司法正義，一些法律界人士以至不少民眾亦覺得，殺人犯來台自首，沒理由不開門「收人」。

大選臨近綠營施壓

港府須有應對準備

政治牌操作要靈光，離不開搶佔「道德高地」，利用民情製造同仇敵愾氛圍。台北當局突允收人，台北市長柯文哲冷嘲熱諷，「不（繼續反修例）操作很可惜啊」。台北當局箇中有何政治盤算，只有他們最清楚，不過有一點可以肯定，當「香港反送中，台灣反送台」一類順口溜開始在台灣社會不脛而走，對蔡英文政府並非好事。 較諸香港高官和政客，台灣政客的政治觸覺和敏感度，可說高出一大截，倘若覺得急需「政治止蝕」，也不會介意放下身段，「今天的我打倒昨天的我」。

陳同佳赴台自首，台方若以平常心處理，事情完全可以作為一宗純刑事案件，依法正常在司法層面了結，然而總統大選臨近，台北當局會否輕易放下香港這部「政治提款機」，仍是一大疑問。無論是先前拒絕陳同佳入境，還是現在轉軚讓他投案，台北當局着眼最多的似乎都是政治盤算，現時只能期望台方以案論案，不要再讓陳同佳案橫生枝節，妨礙司法公義伸張。

台灣政界精於政治操作，今天台方警員如何在港「押解」陳同佳，本身便要密切留意。港府深夜已表明，台灣無權派員到港「押解疑犯」。 港府一心希望以2016年荃灣石棺案疑犯移交方式處理陳同佳，由台方警員低調陪同陳登機赴台，然而台方有何操作打算，又是另一回事。誰也不敢擔保，台方會否搞一些政治小動作令港府難堪，甚至令陳同佳赴台自首安排臨場拉倒。台北當局要求港府與台灣簽訂司法互助協議，當中包含大量政治計算，牽涉到兩岸關係和「一中原則」，就算陳同佳赴台自首，相信台北當局也不會就此罷休放棄操作，不排除台方會不斷指控港府「不合作」、未有提供所謂「關鍵證據」，向港方施壓，港府必須有應對準備。

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