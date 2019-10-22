社評：政治操作凌駕公義 陳同佳投案遇障礙

若有誠意無門可繞道

無心合作有門也不開

亞馬遜森林一隻蝴蝶拍翼數下，有可能數周後在美國引起一場龍捲風。去年初港人陳同佳涉嫌在台灣殺死女友，台港兩地輿論甚為關注，惟從來無人想到，這宗案件的「蝴蝶效應」竟會如此之大。人們不可能因為發生了奪命龍捲風，便去怪罪一隻蝴蝶；現今香港的亂局，也不能說是陳同佳所致，若非政府漠視民意強推《逃犯條例》修訂，反修例風暴也不會爆發。一事還一事，相信沒有多少港人會認為，陳同佳赴台投案可以化解反修例風暴，又或成為下月區議會選舉一個左右大局的議題，不過陳同佳願意赴台接受法律制裁，對於遇害女子、死者家屬乃至他本人都是一種解脫，問題在於台北當局是否願意打開大門。

香港處理刑事案件，奉行「屬地原則」，犯罪行為要在香港發生，始有司法管轄權。陳同佳殺人案在台灣發生，所有重要罪證也在台灣，香港司法機構只能以洗黑錢等其他罪名給他定罪。陳同佳本周在港刑滿出獄，不代表案件告一段落，若要還死者及其家屬一個公道，始終需要台灣司法部門處理。可是台北當局卻堅稱，陳同佳投案背後有「政治陰謀」，旨在矮化台灣地位、「企圖合理化送中」，云云。

在台灣，泛政治化情况嚴重，就連島內輿論也不時慨嘆，很多原本與政治無關的事情，都被拿來政治操作。就着陳同佳有意投案，台北當局指控港府「政治操作」，可是當中一些說法，卻叫人感到奇怪和困惑。

台北當局高談陳同佳「被自首」之說，又聲稱港方掌握「諸多證據未有交台方」，港方理應對陳同佳「續押追訴」，自行蒐證檢控陳同佳殺人。陳同佳案在台灣發生，台方對案件有司法管轄權，台北當局經常強調「捍衛主權」，沒理由自削司法主權。如果陳同佳真的是「被自首」，難道這不是台北當局昭示台灣人權民主法治的良機？台北當局理應把握這次機會，還陳同佳一個公道，確保他得到公平公正審訊。既然蔡英文政府認為台灣比香港擁有更優越的民主制度，為何還要讓陳同佳在港受審？

台方認為陳同佳在港已有預謀犯案，質疑港府未有交出陳同佳在港的「諸多證據」，台北當局不妨公開交代詳情，以免有人質疑是渲染陰謀論，然而以法論法，在台灣，審理殺人案根本就不需要被告預謀殺人的證據，根據當地刑事案件律師說法，殺人案只需殺人部分相關證據就可審理，被告的預謀或犯罪動機只屬量刑參考因素之一。殺人罪為萬國公罪，協助兇殺案受害者討回公道是普世價值，台北當局這麼強調人權民主，看不出為何不去伸張司法正義。

兇案追求司法正義

叩問台北當局初心

礙於兩岸政治關係，香港與台灣沒有引渡或司法互助協議，可是兩地執法機關過去亦有合作默契，數年前的荃灣石棺案，3名疑犯潛逃台灣，最後台港雙方協調，由台灣警方將3人送往桃園機場，再由香港警員陪同疑犯坐飛機返港。政府與政府之間，只要有合作意願，技術問題再多，總有方法克服困難障礙，理論上，台方確可參考當時香港警方做法，問題在於台北當局是否願意。

細察台北政府和陸委會說法，台方的立場，說來說去就是要香港先與台灣簽署司法互助協議，才可談交人。可以想像，協議必須開宗明義，先確認締約方的名分地位，台北當局講的所謂「對等」，實際就是變相要港府在協議中明確承認「中華民國」，背離「一個中國」原則。台灣陸委會口口聲聲說願以「對等、尊嚴及互惠」為基礎，就陳同佳案與港府溝通配合，然而台北當局的政治操作，卻是另一回事。倘若台方堅持「玩政治」，就算現在陳同佳願意自首，未來恐怕還有不少變數。

反修例風暴中，有關台灣方面的角色，過去數月坊間有很多傳聞，不過一個客觀事實倒可肯定，這場發生在香港的政治風波，完全改變了明年初台灣總統大選的形勢。一年前國民黨韓國瑜以務實主義掛帥，憑經濟牌冒起，然而民進黨的蔡英文成功利用香港反修例爭議，以政治牌「翻身」，民望由谷底反彈，拋離韓國瑜。隨着台灣大選臨近，各式政治操作只會有增無減，將台灣殺人案兇手繩之於法的初心在哪，死者家屬也許要問問台北當局。

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