社評：特朗普敘北雙重背叛 中東亂局新玩家紛現

特朗普在Twitter帖文中寫道，「美國已經在中東地區花了8萬億美元用於作戰和維持治安，我們有成千上萬偉大的士兵受傷或死亡……捲入中東戰爭是美國有史以來最糟糕的決定！」這也是他中東戰略收縮的真實原因。

庫族成敗皆因美國

美退俄進主導中東

今次是近年土耳其對庫族武裝的第三次大型跨境攻擊，對庫爾德族來講，成也美國、衰也美國，命運全操諸華府手上。庫族居於土耳其、敘利亞、伊拉克、伊朗4國交界地區，獨立建國是其長久夢想。當年美國為顛覆薩達姆政權，支持伊拉克境內庫族武裝，戰後賦予伊北庫族區半獨立地位，敘利亞內戰期間，美故伎重施，支持敘北庫族武裝，既削弱巴沙爾政府，又打擊ISIS恐怖組織。但伊敘兩國庫族坐大，刺激土耳其庫族離心傾向，令安卡拉如芒刺在背。

埃爾多安2014年當選總統後，政績乏善可陳，國內經濟不景，加入歐盟受挫，執政黨在地方選舉慘敗，故亟欲藉打擊分離勢力立威，提升民望。

美國原意想推翻巴沙爾政權，但在俄羅斯、伊朗、中國力挺之下，敘利亞戰場形勢翻盤逆轉。特朗普不願再在中東付鈔，急於撤軍，在打垮ISIS後，庫族武裝已成雞肋，遂與埃爾多安達成默契，既為緩和美土關係，又避免埃爾多安在購買俄羅斯防空導彈系統後，進一步靠攏莫斯科。

不料土耳其的攻擊不僅在國際上掀起軒然大波，在美國國內亦吵翻天，特朗普被轟出賣盟友庫族武裝。於是特朗普喊話要埃爾多安停手，更出言威脅經濟制裁，甚至會摧毁土耳其經濟。這充分反映特朗普出爾反爾的個性，最終釀成「雙重背叛」，既背叛昔日盟友庫族武裝，又背叛北約盟國土耳其。

美國的錯誤政策，吹皺中東一池春水。敘北的停火，極為脆弱，土耳其的佔領有可能長期化，令敘利亞政府軍北上有了正當理由，而且大馬士革宣布不會理會美土之間的停火協議。當美軍撤離敘北重鎮曼比季（Manbij）後，俄軍就進駐當地的前美軍基地，隔開土敘兩軍，扮演維和警察。俄羅斯總統普京上周更高調訪問美國在中東的重要盟友沙特阿拉伯，簽署約20項協議與合約，涉及從太空科技到合作穩定國際油價眾多領域。國際輿論多認為，隨着美國的戰略撤退，俄羅斯更加積極主動參與中東事務，將大大改變地區的地緣政治。

盟友打亂特朗普方略

中國亦成戰略得益者

另一方面，就在全球目光聚焦敘北戰場之時，伊朗載重量最大的油輪一周前又在沙特近海遇襲。伊朗輿論指以色列是「幕後兇手」，已不宣而戰偷襲了至少3艘伊朗油輪；並指每當伊朗與海灣國家關係緩和之際，就會出現類似襲擊事件。今次油輪遇襲恰逢巴基斯坦總理伊姆蘭‧汗穿梭訪問伊朗和沙特、居中調停之時，伊朗與沙特和解，顯然為以色列所不樂見。今次若真是以色列所為，破壞的就不止是伊沙和解，亦破壞了特朗普的中東外交大計。

特朗普團隊一直致力美軍撤出中東，希望至少在明年美國總統大選之前，中東不要發生戰爭，美軍更不應捲入。然而，近期先有沙特煉油廠遭也門胡塞民兵導彈和無人機襲擊；接着是土耳其出兵敘利亞，打擊庫爾德武裝；現在則懷疑以色列直接攻擊伊朗油輪，大有挑起與德黑蘭「熱戰」之嫌。特朗普這個如意算盤，被一眾盟友弄得七零八落，難怪白宮稱「最擔心的事發生了」。

中東的亂局，不僅令俄羅斯在當地提升影響力，中國亦是得益者之一。北京不僅與俄羅斯一道在聯合國維護巴沙爾政府，更同時與伊朗、沙特，甚至以色列、土耳其等各方都關係友好。而在上月，伊拉克總理訪華，更簽署了石油換基建的協議，即中資公司投資伊拉克戰後重建，交換該國每日向華供應10萬桶石油。去年，中國已取代印度成為伊拉克最大貿易伙伴，雙邊貿易額逾300億美元，伊拉克也已是中國第二大石油供應國。這恐怕是當年發動伊拉克戰爭的小布殊總統發夢都想不到的結局，亦會令特朗普不禁哀嘆，美國在中東賠了夫人又折兵，卻原來，是在為他人做嫁衣。

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