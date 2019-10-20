社評：塌橋原因複雜 政府需要問責

一整段橋面坍塌，直接原因已經查明，是一輛運載鋼材的貨車嚴重超載引起，肇事貨車原本限載重量65噸，但事發時該車實際載貨187噸，超重兩倍多。一輛貨車超載，或者很多貨車偶爾逃過載重檢查，是不可能壓垮一條公路橋的，據業內人士指出，超載兩倍在無錫市鋼材運輸行業是常態，也就是說貨車超載問題長期普遍存在。

事故發生後，無錫市運載鋼材的運費飈升兩倍，表面看，運輸行業一直以來是以壓低運價、鋌而走險才能有盈利，但肇事貨車的公司老闆，2014年從美容業轉投運輸業，幾年間已經發展到擁有86輛貨車，說明這是一個暴利行業，無錫市這類運輸公司大大小小還有很多。

國家對貨車的運載限重、違例的處罰等等，都有明文規定，不能說是法律缺失，管理方面，肇事的公司兩年前也被發現多次嚴重違規而被下令整改，故也不能說管理部門不作為。然而，運輸公司從改裝貨車開始，交託貨運的鋼材公司在裝貨時，貨車司機在開車前，整條生產鏈條的所有涉事人都知道自己在違規作業，難道政府有關部門能說不知道這個「行業常態」嗎？

結構性矛盾長存

政府不作為積累

設計和修建公路的部門按國家標準行事，管理和監督公路使用的部門「循規蹈矩」查驗貨車以及處罰違規司機，交通運輸部門查處違規的公司，各司其責，似乎都井井有條，至於無錫市的總體情况，部門之間的協調和統籌，誰來負責？

無錫市是全國兩大鋼材加工樞紐之一，每天千百噸鋼材從各地運到當地，按客戶要求加工成不同產品運往全國各地，每天進出的貨車不計其數，肇事的312國道公路，是這些幾乎都超載的貨車必經之路，壓垮公路橋，是遲早的事情。

說市政府對此熟視無睹是不公平的，無錫市政府2016年起就研究重建市內的312國道，按程序做評估、工程和周邊影響分析，整個47公里的路段工程，造價100億元人民幣，信息公示及諮詢市民意見後，終於在今年8月將初步設計諮詢方案招標。由市長出面，當眾宣布工程鐵定在年底前動工，孰料開工儀式的炮仗還沒有響，塌橋的聲音卻震耳欲聾。目前內地各級政府對於程序要求，每一道手續都嚴謹執行，種種章程與做法，無可厚非，但這不能成為政府推卸事故責任的擋箭牌。

此外，內地公路的管理部門架牀疊屋，十分複雜。312國道從上海到新疆伊犁，全長近5000公里，牽一髮動全身，中央部門可以管、江蘇省要直接管，路經的無錫市等也各管一段，而超載貨車可以鑽空子，就因為沒有統一的管理，去年江蘇省兩次組織聯合執法行動，打擊貨車超載，但風頭一過，超載依然故我。即使如此，無錫市政府也是難辭其咎，因為市政府應該知道這個年產值100億元的鋼材加工樞紐，每天都有萬千超載貨車在行走，道路安全牽涉使用者生命安全，如果政府官員重視生命，有千百樣手段可以保障。

以目前的科技監測手段，對於橋樑和公路的承載安全，可以瞭如指掌，通過實時監測，何時預警、何時需要維修，各種儀器的數據透明通達；對於在高速公路上有多少超載車輛在哪個路段行駛，也可一目了然。如果無錫市政府使用這些監測儀器，應該可以準確預見公路橋已經到了七勞八損，隨時坍塌。

當官不為民做主

不如回鄉賣紅薯

任何重大事件的發生，都是各種因素交織而成的，觸發塌橋死人事件，那輛超載的貨車只不過是「最後一根稻草」，因為各種結構性的因素長期存在而沒有得到有效梳理，各種弊端每天不停在積累成長，政府對危險因素視而不見，就是過錯，造成人命傷亡，就是犯罪。

事故發生後，再採取什麼百日大檢查，都是賊過興兵，雖然可以避免同類事件再發生，但對處置結構性矛盾於事無補，反而會給人一種轉移視線的印象，令人覺得政府沒有深刻檢討事故的成因。司機對所有道路的安全產生疑慮，開車走在路上終日誠惶誠恐，反而會加深對政府的怨憤。

當官不為民做主，不如回鄉賣紅薯，這是中國自古以來官員對人民的承擔，也是人民對政府的期盼，無論各級和各地的政府都適用。現在重大事件發生了，政府必須拿起問責的勇氣，給人民一個交代，也是給國家一個交代。至於是否辭官謝罪，就看官員的誠意了。

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