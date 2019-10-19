社評：少女浮屍牽動人心 穿鑿附會助長盲動

信用瓦解捕風捉影

流言蜚語製造懸案

浮屍案女死者上月19日失蹤，家人21日報案，22日發現屍體，法醫解剖並未發現可疑傷痕或性侵迹象。警方翻看事主就讀學校的閉路電視片段，顯示她在失蹤當晚，在放下財物後赤腳行往海濱。警方認為案件無可疑，列作自殺案，然而網上湧現大量流言和揣測，認定死因有可疑。有人提到女死者生前曾參與反修例抗議、面對過催淚彈；有人更將事件扯上近月針對警方的性暴力指控，懷疑女死者曾遭凌辱，「毀屍滅迹」洗刷性侵痕迹等流言蜚語，說得言之鑿鑿，繪影繪聲。

換了半年前，這樣的一宗案件，相信不會在社會有很大迴響，聞者會為死者惋惜，亦會同情家屬，惟不會有那麼多想像和揣測。今次少女浮屍案引起強烈反應，當然與警民關係破裂、很多人完全不信任警方有關，惟亦反映當前香港出現了一種歇斯底里氛圍，部分人看待事情，偏離客觀冷靜平常心，滲入大量主觀投射和想像，變得捕風捉影。

指控愈嚴重，愈要講證據。當社會處於理性狀態，大多數人都會明白這道理，可是當社會紛亂、嚴重缺乏互信，整個邏輯操作很容易變成「指控愈聳動愈多人信」，甚至連舉證責任亦顛倒過來，指控一方實際毋須舉證，只須不斷拋出疑問，反而是被指控的一方要舉證，證明自己清白。由所謂「太子站打死人」，到「新屋嶺扣留所性侵」，以及這次少女浮屍案，都見證了上述現象。不過話說回來，少女浮屍案跟「太子站打死人」等流言，亦有關鍵不同。

所謂「太子站打死人」，從來無人清晰說過死者身分，遑論有死者家屬站出來指控警方，可是少女浮屍案，死者身分卻得到確認。死者家屬需要時間收拾心情，然而現實卻是女兒之死遭到渲染和政治化，要為少女「討回公道」的聲音此起彼落，卻沒有多少人關心家屬感受。日前死者母親打破沉默，表示女兒是自殺非他殺，只想盡快平息事件，希望外界勿再妄作猜測。受訪期間，她還哽咽表示遭人「起底」滋擾，不敢外出。死者母親已經痛失女兒，還要承受不必要的政治壓力，叫人情何以堪。

修例風波爆發以來，來自不同陣營的流言比比皆是，在大量政治文宣操作影響下，很多穿鑿附會之言，都被包裝成為「合理懷疑」，在社會廣泛流傳。合理懷疑建基於事實和邏輯，目的是尋求真相，避免有強烈預設立場；穿鑿附會則是放大一些零碎片段，用似是而非邏輯將之堆砌起來，目的為了支持既有立場或成見。合理懷疑體現的是科學批判精神，可以用事實反證或否定，然而穿鑿附會的本質卻是捕風捉影，甚至往往與陰謀論掛鈎。

合理懷疑與穿鑿附會談不上涇渭分明，惟亦非全然無法區分。美國太空人登陸月球是「騙局」、九一一恐襲是小布殊政府「自導自演」、美國前總統奧巴馬「不是美國人」等流言，都是典型例子，即使反駁證據鐵證如山，穿鑿附會者還是會死纏爛打，不斷搬出所謂「疑點」，但求令人對事實真相懷疑。穿鑿附會陰謀論在社會總有小撮附和者，惟一般不成氣候，可是當公權力失去信任、社會偏離冷靜理性，穿鑿附會之言就很容易蔓延。這正是香港眼前情况。

死因聆訊有助釋疑

社會亦要回歸理性

反修例風暴持續，信任危機不斷擴大，不信任對象早已不限於政府、警方或港鐵。以少女浮屍案為例，質疑者不信警方，也不信校方。校方最初以為公開一些CCTV片段有助釋疑，結果反而被指「唧牙膏」，惹來更多質疑和不信任，有黑衣人更在學校搗亂破壞。校方交代有欠清楚，不滿者當然可以要求更多解釋說明，然而一起疑心就訴諸暴力，絕非理性做法。

少女浮屍案，有法醫驗屍解剖，母親也說看過CCTV片段，女兒死前神情有異，問題在於當前香港社會氛圍，信者恒信，不信者恒不信，就算死者母親細說了女兒生前情况，就女兒之死作出澄清，說不定仍有人懷疑死者母親的說話，堅信另有內情。由死因庭展開聆訊，徹查少女死因，當然是一錘定音消除疑惑的最好方法，不過各界亦應好好反思，當人人捕風捉影，看不到自己想見到的「真相」，就認定別人講大話，社會很難回歸冷靜理性。

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