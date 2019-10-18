社評：立法會癱瘓危機浮現 香港面臨「有限度運作」

「攬炒」氛圍滲入立會

財政撥款阻力重重

「七一」立法會遭佔領破壞，直至最近修復工作大致完成，得以在本周三復會，展開新年度會期，然而一連兩天，立法會實際都處於無法運作狀態。復會首天，行政長官林鄭月娥面對民主派議員激烈抗議，在立法會逗留不足半小時便離開，成為歷來首個未能在立法會內完整宣讀《施政報告》的特首；昨天的立法會《施政報告》答問會，場面同樣充滿火藥味。答問會兩度因為民主派議員抗議而暫停，先後有10多名議員被逐離場，林鄭發言多次被打斷，最終僅回答了3名建制派議員的提問。

政府漠視民意強推《逃犯條例》修訂，引爆反修例風暴，泛民跟政府和建制派勢成水火，行政立法關係陷入前所未有惡劣狀態。面對愈演愈烈的街頭暴力，政府拒絕屈服，僅允撤回修例，強調止暴制亂，泛民則堅持「五大訴求缺一不可」，雙方立場南轅北轍，政治死結短期內看不到有機會解開，過去兩天立法會的激烈對立場面，未來一段時間可能經常發生。

反修例風暴持續，暴力不斷升級，「攬炒」氛圍在社會擴散，同時亦瀰漫議事堂。上周財委會開會，議程只有一項，就是推選正副主席。會上不止一名泛民議員強調，「警暴未除仲點開會」， 認為立法會應先處理警察暴力問題；有泛民議員更表明，政府一日不回應訴求，以後每申請1元撥款都要比以前更艱難，擺出要將所有事情都跟眼前政治鬥爭綑綁在一起的姿態。泛民建制兩派議員劍拔弩張，對立對抗蔓延到每一角落，簡單如推選委員會正副主席，也要拉布纏鬥一番。財委會花了兩日合共約10小時會議，方能選出主席；內務委員會召開近6個半小時的特別會議，仍未能選出主席，要在今天再續。連推選委員會主席也如此艱難，未來一年立法會可以怎樣運作下去，實在叫人懷疑。

近年立法會拉布吵鬧已成「家常便飯」，意氣之爭亦非鮮見，由當年拖垮設立創科局，到「一人拉布」拉倒醫委會改革，無不令人搖頭感慨，然而現在立法會可能出現的情况，已不止是針對個別具體議題拉布纏鬥，而是全面「攬炒」癱瘓議會運作。立法會並非橡皮圖章，有責任為市民把關，確保公帑善用；與此同時，議員亦應確保一些關乎民生的重要事項和撥款，不受政治紛爭影響。

政治問題政治解決

避免影響民生事務

目前立法會財委會積壓了44項撥款申請尚未處理，其中28項已獲工務小組委員會支持。根據當局資料，有待財委會通過的工程撥款超過700億元，當中包括醫院重建擴建、隧道修築、水務及渠務設施改善工程等，涉及1.4萬個職位。另外，去年《施政報告》提出購買場地作幼兒中心，以濟燃眉之急，惟撥款申請迄今仍是「排隊中」，未知何時處理。政府8月推出多項紓解民困及支援企業措施，諸如住宅用戶電費補貼等，部分亦要財委會批准撥款。

近日香港建造業總工會發表薪酬調整報告，宣布15個工種自11月起全面凍薪，是2007年之後首次。工會表示，經濟惡化和暴力不息，已影響到建造業工人生計，呼籲立法會財委會盡快通過工程撥款，希望部分議員不要拿經濟民生作為政治操作手段。政治問題政治解決，不應將不相干的民生問題拖落水。一些爭議不多的民生項目和措施，立法會應該盡快放行。

有泛民議員表示，以現時政治氣氛，財委會項目「不能如常審議」，亦有泛民議員認為，工務項目只應批准醫院和學校兩類工程。議會內政治高度對立，就連一些基本經濟民生措施和撥款，也可能面對重重阻攔，政府即使未至於半癱瘓，施政亦必然舉步維艱，不排除未來一段時間只能做到「有限度運作」，情形一如現時港鐵在持續受到滋擾破壞下，遲遲無法全面回復正常服務，需要提早收車、隨時封站。反修例風暴持續，文攻武鬥不斷升級，政治死結一日未解，香港可能都要一直處於「有限度運作」狀態。

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