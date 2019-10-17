社評：助民置業勿忘風險 政治死結仍待化解

房屋問題當須處理

聚焦民生未緩亂局

修例風波重挫政府管治，面對民主派議員激烈抗議，最終林鄭未能在立法會宣讀《施政報告》全文，史無前例要靠預錄影片發表，今天立法會《施政報告》答問會能否順利舉行，仍是未知之數。今年《施政報告》封面顏色是「天空藍」，林鄭表示寓意希望香港可以盡快「雨過天青」重新上路，然而《施政報告》並沒有實質舉措應對反修例風暴，看不到對緩和眼下動盪局勢有顯著幫助。

政治問題政治解決，市民渴望見到更多公義，希望成立獨立調查委員會還原真相，政府單靠聚焦民生議題，很難走出困局，民調顯示六成半市民不滿意今年《施政報告》，乃是意料中事。當然，土地房屋等重大民生問題，始終亦要處理。過去兩年，社會已就土地房屋問題展開了密集深入討論，政府總不能永遠原地踏步，議而不決，一拖再拖。

今年《施政報告》在土地房屋方面着墨甚多，以往政府較有保留的一些做法，亦有納入其中，諸如準備運用《收回土地條例》，收回約700公頃私人土地，用來興建公營房屋和「首置上車盤」。另外，政府未來3年提供1萬個過渡房屋單位，以及將「N無人士」租金津貼恒常化，對暫時紓緩基層住屋問題，亦有一定作用，然而租金津貼措施會否刺激租金上升，政府必須密切留意，避免一法立一弊生。

新一份《施政報告》最多人談論的房屋措施，是放寬按揭保險計劃的樓價上限。根據新措施，按揭證券公司為首置人士提供九成按揭保險的樓價上限，由400萬元大幅提升至800萬元，意味首置人士只需儲夠80萬元首期，就可以做業主。

香港樓價高企，很多年輕人不甘做「樓奴」，惟亦有不少青年，特別是30歲出頭的一群，希望成家立室，對置業有殷切需求。現今樓價400萬元以下單位難尋，很多年輕專業人士和新婚夫婦縱有足夠收入供樓，卻苦於無錢應付首期，有人迫於無奈租樓，每月租金隨時要花超過2萬元；有人則選擇「靠父幹」支付首期，部分父母為幫助子女置業，不惜冒財政風險，連自住物業也拿來做二按。政府放寬按保樓價上限，某程度是以財技協助年輕人「上車」，首置人士找銀行做按揭，只要每月向再保險公司多付一些錢，就可跨過首期門檻自置物業，不用「靠父幹」，亦毋須租樓幫業主「打工」。

放寬按保助「上車」

置業風險要留神

香港土地房屋問題水深火熱，政府改變思維破格行事，有其必要，惟亦要小心行事，畢竟租金津貼、放寬按保樓價上限等舉措，過去不做必有原因，就算政府認為此一時彼一時，現在可以推行，可是措施的利與弊並沒有根本改變。以放寬按保樓價上限為例，有意置業的年輕人可以由「靠父幹」變成「靠政府幹」，可是置業風險和刺激樓價的問題，當局亦不能忽視。

政府強調供款入息比率不變，仍以50%為上限，首置人士要證明「供得起」，然而按證保險公司補充，首置人士如未符合銀行壓力測試，也可透過調整保費申請最高九成按揭貸款。放寬按保措施，銀行不會有額外風險，再保險公司亦必然做足風險管理，承擔最大風險的一定是置業人士。一成首期可以上車，意味樓價跌一成就可能變成「負資產」，近月香港經濟急速下滑，對基層市民打擊最大，年輕專業人士影響較輕，然而無人能擔保香港經濟和失業率不會進一步惡化，「上車」市民一旦失去飯碗，就有可能面對極大財政壓力。市民置業需要量力而為，政府亦必須留意市况，保留政策彈性，適時調節。

今年《施政報告》有不少措施助人置業，放寬按保僅屬其一。「有恒產者有恒心」，不少人認為，協助市民置業，理論上有助社會穩定，新加坡是一個成功例子，然而必須指出的是，港星兩地樓市情况並不一樣，香港樓價之高，在全球數一數二，星洲經驗在香港未必合用。觀乎當前香港民情，滿足部分市民置業期望，或許有助遏抑「攬炒」心態，卻不能解決政治問題，政府始終需要設法解開眼前政治死結，不能永遠迴避。

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