社評：香港政治零風險不再 沉默縱容暴力禍害深

大小氣候現巨大變化

政治風險成結構問題

政治風險之於商世界，一向極為重要，香港能夠成為國際金融經貿中心，除了因為法治根基良好，以及資訊自由流通，同時也因為政治風險極低。港人崇尚自由、追求民主，和平理性開放的社會氛圍，也令外商覺得香港是「成熟社會」，不少頂尖國際人才樂意來港發展。羅馬非一天建成，但要摧毁羅馬，可能只是一念之差。過去數月暴力持續升級，正不斷破壞香港賴以成功的根基，以及社會最重視的核心價值。香港美國商會對會員企業的最新調查，正好反映當前香港的危機。

美國商會指出，反修例風暴愈演愈烈，逾六成受訪外商表示生意受中度或嚴重影響，兩成正考慮「減人頭縮投資」，近三成擔心人才流失離港。最新風險評估方面，超過三成受訪外商認為香港屬於「高風險」甚至「極高風險」，比例之高在半年前根本無法想像。放眼未來，46%受訪外商對香港長遠前景感到悲觀，較7月份調查的34%急升。外資眼中的香港已出現重大變化，現在香港莫說要回復舊觀，連阻止沉淪也困難重重。

無論大氣候還是小氣候，香港都出現了根本變化，政治風險的出現，有可能是結構性的長遠改變。小氣候方面，香港社會撕裂對立加深，部分人與內地「誓不兩立」，暴力從潘朵拉盒子走了出來，要收回殊不容易；大氣候方面，中美角力白熱化，香港身處夾縫，本已相當被動，現在部分港人選擇站邊到美國一方，主動配合美方制華，以往被動的角色出現了根本變化，美國國會即將通過的《香港人權與民主法案》，正是見證這一變化的分水嶺。選擇決定軌迹，香港走到這一步，政治零風險時代也許已經一去不返。

香港美國商會表示，對於所有熱愛香港、珍惜香港法治的人來說，最新調查結果是一個警號，為免香港長遠聲譽永久受損，「眼下關鍵是結束暴力，以及政府加緊推動和解工作」。當然，每次一談到這兩個問題，總有人將兩者混為一談，爭辯政府與示威者的責任，可是這兩個問題根本可以獨立看待處理，美國商會的說法，亦沒有說兩者存在因果關係，而是呼籲兩者同時並行。

暴力蛀蝕香港傾頹

各方切勿掩耳盜鈴

反修例風暴由政府漠視民意而起，推動政治和解當然是政府責任，至於是否不斷升級暴力，決定權則在民間，現在煞停暴力不是向當權者屈服，而是為免毁了香港。因為立場分歧辭任大律師公會副主席的蔡維邦，在本港英文報章發表文章，抨擊大律師公會對示威者暴力「保持沉默」。他指出，無休止的暴力與動盪不會換來「真正的民主」，政府處理修例危機不當，亦有迹象顯示警方過分使用武力，然而不能以此合理化暴力，示威者的猖獗暴力行為，不能以「其他人犯了錯」作為辯解理由。蔡維邦所點出的，正是近月香港經常出現的說法，泛民中人常常都有類似說辭。這類說法的實際效果，就是轉移視線、合理化暴力。

蔡維邦指出近月不少年輕人放棄理性討論，訴諸野蠻暴力甚至犯下嚴重罪行，他還嚴辭抨擊社會一些意見領袖不斷為暴徒開脫罪責，大律師公會和很多有識之士未有嚴厲譴責暴徒及縱容他們的人。旺角暴動案，蔡維邦是梁天琦的辯護律師，當日他為梁天琦求情的發言慷慨激昂，贏得不少掌聲，看不出今次他是出於「黃藍」政治立場而提出批評。蔡維邦的說法，是一記當頭棒喝，值得所有人好好反思。

暴力迷惑人心，容易令人產生錯覺，以為暴力可以賦予人們更大力量去爭取政治目標，卻忘記暴力本質就是反文明反理智，一旦迷信暴力就會走入魔道。迄今社會仍有很多人縱容暴力，原因之一是忽略暴力對香港的深遠破壞和傷害，只看到眼前的政治鬥爭。香港美國商會的最新調查結果，是一個重要警號，社會人士不能繼續掩耳盜鈴，特區政府也應正視商會呼籲，加緊尋求政治和解，做到硬的更硬、軟的更軟。施政報告是回應社會的一次契機，政府如何處理有待今天揭盅，然而政府必須緊記，市民渴望見到更多公義，單靠改善民生並不足夠。

■歡迎回應editorial@mingpao.com