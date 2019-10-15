社評：炸彈登場獨狼割警頸 暴力不遏勢毁掉香港

路邊炸彈精心策劃

獨狼襲擊防不勝防

剛過去的周末，暴力又一次在香港各區氾濫，當中一些苗頭趨勢極其危險，不論任何政治立場，只要是愛惜香港的人，都應該發聲勸阻。

西諺有云，「我不同意你的觀點，但是我誓死捍衛你說話的權利」，現在香港情况，卻是政見不同隨時可能成為攻擊對象。早前社會不少人談論「白色恐怖」，近期則是「黑色恐怖」愈演愈烈，各式「私了」暴力頻生，噤聲效應令人憂慮。這個周末，暴力分子針對所謂「藍色商戶」的攻擊，似有變本加厲之勢，事態根本不是在各區商場「發動罷買活動」那麼簡單。更令人憂心的是，部分暴力分子施襲時，顯然沒有考慮殃及無辜市民的可能。

在沙田，有暴力分子在酒樓外牆圍板潑液縱火，完全沒有顧及酒樓內仍有不少食客；有暴力分子從高處向馬路上警車投擲燃燒彈，警車一度陷入火海，當時旁邊有小巴及數架私家車駛過，可幸平安無事。美國國會表決《香港人權與民主法案》在即，日前共和黨參議員克魯茲訪港，表示「看不到」香港街頭暴力行為，云云。未知他對「私了」暴力究竟是真的一無所知，還是有選擇地充耳不聞。

警方執法屢惹爭議，這個周末又鬧出不當對待新聞機構人員風波，有受傷的新聞機構司機投訴在警署內受到暴力對待，遭扣留超過兩小時後才獲安排送院。另外，警方在將軍澳衝突現場拘捕一名醫生，也惹來醫院同袍不滿，質疑警方濫捕。警方執法必須依法守規，然而就算對警方有不滿，也不代表應該「以暴易暴」，甚至企圖殺人。這個周末最受注目的兩宗暴力事件，一是針對警車的土製路邊炸彈，二是有警員遭埋身割頸。

曾幾何時，「路邊炸彈」一詞經常出現在電視新聞。在伊拉克和阿富汗，激進民兵、恐怖分子和塔利班不時以遙控路邊炸彈襲擊路經的美軍或政府軍警，無人想過香港竟然也會出現類似事件。事發時旺角一帶發生激烈衝突，綜合多方說法，涉事土製炸彈藏於花叢，以手提電話遙距控制，在警車抵達現場準備清路障時引爆，現場震耳欲聾。這次炸彈襲擊顯然經過精心策劃，看準時機下手，雖然當時警員距離爆炸位置仍有10多米，無人受傷，然而這已是企圖謀殺行為。今次土製炸彈爆炸，不禁令人憶起香港六七暴動「遍地菠蘿」、「同胞勿近」的歷史。暴力升級來到這一步，如果社會人士仍然支支吾吾、繼續合理化暴力，甚至美化暴力分子為「義士」，「遍地菠蘿」人心惶惶的歲月，確有重臨的可能。

土製炸彈「派上用場」叫人憂心，「獨狼」（或稱「孤狼」）式襲擊同樣令人不安。西方反恐部門眼中，「獨狼」防不勝防，就算反恐情報工作做足，也無把握杜絕「獨狼」施襲。這個周末，九龍塘港鐵站營運期間，有「獨狼」向閘機方向投擲兩枚汽油彈，當時站內仍有不少市民，行兇者的行為完全罔顧公眾安全。另外，周日觀塘港鐵站附近發生的利器割頸襲警案，亦有「獨狼式」襲擊影子。行兇者在觀塘站附近與防暴警察相遇，也許有偶然成分，然而根據現場消息，行兇者混在人群中「手持利器埋伏了一段時間」，伺機從後割頸，很難說是一時衝動，唯一較為合理的解釋，是行兇者當時被仇恨蒙蔽了理智，根本沒想過後果。據了解，涉嫌行兇者僅為一名19歲中學生，萬一監禁重囚，斷送大好人生，豈能不叫人愀心悲痛。

過火文宣煽動仇恨

暴力之火必須遏止

暴力是一種瘟疫，不斷蠶食人心，令人失去理智，潘朵拉盒子一旦打開，旁人又不竭力制止，暴力就會恍如脫韁野馬，不斷滋長蔓延，當前香港面對的就是這種狀態，遺憾是有些人眼中只看到政治鬥爭，拒絕細想暴力對香港的傷害，甚至認為現時暴力程度仍不足夠，為了達到政治目的，需要進一步升級暴力。各種過火文宣操作變本加厲，最大作用是煽動仇恨、憤怒和懷疑，從而給暴力之火添柴加薪。暴力摧毁法治，仇恨荼毒人心，香港必須盡快遏阻仇恨和暴力之火蔓延，目的不是為了讓下月區議會順利舉行，而是避免香港毁於一旦。

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