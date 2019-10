社評：乾柴烈焰星火燎原 多國示威共同特點

亞非拉美烽煙四起

政治誘因緣於經濟

上述各國爆發示威的誘因各不相同,印尼是大學生抗議政府將同性戀、婚外性行為、墮胎及侮辱總統等刑事化的「惡法」,以及修例削減反貪機構的權力;伊拉克是因打擊ISIS功勳卓著、被視為國家英雄的反恐將領被撤職;埃及則是因為網上一名自稱是承包商的男子在社交網絡發布短片,指總統塞西夫婦涉嫌濫用基建資金,在總統府、別墅和酒店浪費大量公帑,就掀起軒然大波。厄瓜多爾騷亂表面起因是政府取消燃油價格補貼的經濟原因,其實也緣於現任總統與其舊盟友、前任總統分道揚鑣,引發左右之爭,右傾化的現總統聽從了國際貨幣基金組織(IMF)的緊縮建議,而與前總統的支持者爆發衝突。

除厄瓜多爾,伊拉克、埃及和印尼3國均有相似之處,3國都曾是威權國家,向民主社會的轉型都不算徹底。伊拉克的轉型靠美軍入侵推翻薩達姆政權實現,埃及則是「阿拉伯之春」的主要代表,印尼從上世紀末開始的轉型則受各種民族紛爭及分離主義干擾,步履維艱。

這些國家的紛亂表面源於政治,但都有深層次的經濟矛盾和外部因素,推翻薩達姆政權後,伊拉克經濟並未有長足進步,年輕人就業問題突顯,青年失業率官方數字達25%,IMF估計數字更高。戰後伊拉克雖動盪不安,但什葉派聚居的南部地區較為穩定,今次卻禍起蕭牆,成為動亂發源地,標誌着什葉派的分裂。伊拉克原為美國的中東民主計劃「樣板工程」,但該國選民卻接連選出了親伊朗的政府,頗令美國惱火。今次抗爭的示威者,在反政府的同時矛頭也指向伊朗,被懷疑背後有美國的影子。但無論如何,美軍的入侵既未給伊拉克帶來經濟繁榮,反令伊南最後一片穩定綠洲陷入動盪,這個「民主樣板」已徹底坍塌。

埃及從2011年推翻穆巴拉克政權後,局勢一直不穩,軍人塞西政權自上台後,經濟有所復蘇,據世界銀行最新報告,埃及今年預計經濟增長率為5.5%,成為中東和北非地區的佼佼者。但實際情况沒有數據那麼漂亮,政府的基建投入,民眾無法分享紅利,貧困率反而攀升。據埃及政府7月的抽樣調查顯示,2017至2018財年約有32.5%的埃及人每日生活費不足1.5美元,這個比例較本世紀初多一倍以上。同樣,印尼的經濟數字雖然不俗,但發展不平衡、貧富懸殊的問題亦長期存在。

新時代抗爭形態改變

當局難用舊手法應對

深層次的矛盾鋪下了抗爭衝突的乾柴,網絡和社交媒體的發展更令星火的燎原速度倍增,但當權者似乎仍在沿用舊有手法來應對。以埃及為例,一段來歷不明的爆料短片,全無證據難具說服力,卻能在全國掀起抗議風暴,只能說民怨累積極深,正如半島電視台評論所說,「人們正在尋找某種火花」,一點即燃。面對洶湧的抗爭,當局除了鎮壓拘捕外,甚至採取斷網、街頭檢查民眾手機等嚴苛措施;在伊拉克,一場針對人事「DQ」的抗議,迅速升級為針對外交、內政制度的全面挑戰,甚至要求政府全面改組,連《華盛頓郵報》都將其與香港相提並論,稱「抗命的示威者挑戰制度」(defiant protesters take on the system),而政府則直接出動軍隊平暴,以致死傷枕藉。雖然上周當局已回應民眾部分訴求,由警察接替軍隊巡邏,並追究「採取錯誤行動」的軍人責任,但諷刺的是,由於斷網,官方回應的資訊也未能盡快傳播。

這幾場動亂,都沒有政治黨派或團體公開聲明是由它們組織,示威者都是沒有領袖、沒有大台,也令其易發難收。社會運動本身具有成癮性,對政治野心家來說,往往見獵心喜。但民粹之火一旦被點燃,就很難受控,甚至連始作俑者都可能遭反噬,更增加了局勢的不確定性。

在百年未有之大變局的當今世界,亮麗的經濟數據若沒有配合社會的公平正義,是難以持久的,而當政者對民情民意的掌握更要具有前瞻性,在回應時更要及時避免錯過黃金時機。這不限於埃及、伊拉克、印尼、厄瓜多爾這些發展中國家,觀乎法國、香港等發達地區,亦可印證,各國當權者和社會領袖對此要有足夠的認知與警惕。

歡迎回應 editorial@mingpao.com