社評：貿易戰火暫停 對抗不會休兵

從2018年3月初美國總統特朗普宣布對中國鋼鋁產品加徵關稅開始，中美拳來腳往，邊打邊談，一度傳出接近達成協議，後又停止談判。在最近的一輪談判結束後，特朗普在白宮會見前往美國談判的副總理劉鶴，表示不會執行原先計劃在本月15日對中國進口商品關稅從25%提升到30%的決定，並且宣布雙方將會根據達成的協議形成文本，準備在下月在智利他與習近平主席會晤時，簽署有關協議。

經過20個月的摩擦，中美貿易戰終於達到不再升級的暫時停戰階段，是好消息。但細看雙方的表態，則未至於是大好消息。新華社報道取得「實質進展」的範圍相當廣泛，包括農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等等。而美方公布的只是中國將會購買400億至500億美元的美國農產品，貿易代表萊特希澤甚至表示，特朗普還沒有最後決定，是否會在12月執行進一步加徵關稅。而習慣口蜜腹劍的特朗普則表示，這是一個超出貿易範疇的重大協議。

中美誰讓步更大

諸多謎題仍未解

對協議有保留的分析認為，共識未形成白紙黑字前，都不是協議，因為雙方只是就一系列的爭議問題積極推進，達成原則性的共識，字面上無分歧，但執行細則還未訂定。中國無疑會對農產品下訂單，因為中國確實需要進口大豆、豬肉；至於在知識產權保護方面，相信中國也會積極參與，但是否能夠答應美國一直提出要參與查驗的要求，還會有一番爭議；中國也答應開放金融市場，但即使開放也會有時間表，美國是否能夠接受也難料；在最敏感的貨幣匯率問題，人民幣自從8月5日「破七」後，最低見7.15元兌1美元，美國已經宣布中國為貨幣操縱國，如果要求人民幣兌美元固定在一個水平，即變相與美元掛鈎，那麼究竟是誰在操縱人民幣匯率呢？凡此種種，都未解謎。

世上無難事，只要迎難而上，就沒有解決不了的事情，問題是誰要付出更大的讓步？從另外一個角度看，誰更需要這個協議？中國自去年起經濟增長速度有所放緩，當中有自身經濟轉型問題，也有外貿轉弱的影響，如果能夠跟美國達成協議，當然有利發展。但從談判歷程看，美國一路加碼，中方一直奉陪，談判一度陷於停頓，直到特朗普與習近平去年12月初在阿根廷會晤，美方宣布休戰90天，雙方積極投入談判，一度傳出接近達成協議，但還是戰鼓重擂，到今年6月習近平與特朗普在大阪碰面，又同意重啟談判，之後也是跌跌撞撞，直到這次達成首階段原則性協議。從結果看，美國是放棄了一次過達成全面協議的目標，但從這個歷程看，難保協議再一次「爛尾」，又要到下月習近平與特朗普在智利APEC峰會上見面再次重啟磋商。

美國在貿易爭端上曾經四面出擊，而今已經與北美及日本達成協議，剩下中國和歐盟兩個硬骨頭，而距離特朗普競選連任的日子愈來愈近，特別是特朗普最近遇到彈劾困擾，特朗普究竟會利用與中國達成協議「冲喜」，抑或是繼續加重賭注，難以逆料。

美挾持香港為談判

脫困局看特區政府

美國一方面宣布休戰，另一方面則以人權為由，宣布制裁與新疆有關的中國官員，同時準備在本周審議《香港人權與民主法案》，對中國施加的壓力，一點沒有放鬆。

特朗普三番四次就香港問題發表談話，立場有所反覆，但幾乎表明將香港問題與貿易談判掛鈎，這次更加明確表明，跟劉鶴會晤曾經談論香港問題。雖然特朗普曾兩次表明，香港的問題相信可以自行解決，意思再明確不過，就是美國不再插手，但事實是否如此，還要聽其言觀其行。無論如何，香港已經被美國「騎劫」，如果中國不讓步，美國對香港的行動將會再次翻盤。

中國從發展中國家向發達國家邁進，從西方角度看是中國崛起，美國是無論如何也不希望見到有朝一日，中國會跟美國平起平坐，故將採取一切手段箝制中國的發展速度，這是世界格局轉變過程中必然發生之事。所以，即使下月中美首腦會簽署首階段協議，也會隨即展開第二階段談判，但可以預料，談判將會愈來愈艱難。而香港的因素究竟在中美談判中佔什麼位置，當然要看香港特區政府是否能夠盡快扭轉局面，擺脫美國的挾持。

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