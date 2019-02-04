社評：中美兩國全方位對抗 NBA戰事純屬偶然

1971年中國乒乓球隊在日本比賽時「巧遇」美國隊，後來美國乒乓球隊訪問北京，從而揭開了中美恢復邦交的序幕，並維持友好關係40餘年，有評論認為，中美友好始於乒乓球，卻可能終於籃球。

美國休斯頓火箭隊總經理莫利在個人社交媒體帳號上發表了「支持香港，爭取自由」的簡短評論，經報道後在內地引起軒然大波，他刪除評論，NBA也發表了含悔意的聲明。但對於中國官方和民眾的憤怒，這些都於事無補，中國籃球協會宣布暫停與NBA的合作關係，中央電視台和騰訊網站宣布不再轉播NBA賽事，幾乎所有的中國廣告贊助商和明星代言人紛紛宣布與NBA「割席」。與此同時，美國政壇也激動起來，譴責NBA軟骨頭的做法。總統特朗普則趁機揶揄那些曾經批評過他，而現在支持NBA立場的教練。

內地的觀眾，對於NBA這樣國際上最高水平的賽事是十分喜歡的，對於姚明曾經效力的火箭隊，更是厚愛有加。然而，這次感到最憤怒的是姚明，NBA總裁亞當施華要到上海找姚明解釋，也吃了閉門羹，普通民眾在網上對火箭隊或NBA的言辭激烈，可想而知。贊助商只能受制於政府和民眾的壓力。

中國是否小題大做

放在貿易戰角度看

從局外人角度看，內地的官方、商家與民眾，都有點反應過度，不就是區區兩句支持香港的言論嗎，何必小題大做呢？然而，若從中美全面對抗的角度看，這就不是小事。

中美貿易戰的肇始，是美國指摘中國在貿易中享有極大順差，賺了美國人的錢，搶走了美國人的就業機會。誠然，中國去年在貨物貿易中，對美國順差3237億美元，但人們卻都忽略了中國在服務貿易中，對美國有485億美元逆差。服務貿易就包括中國購買美國NBA賽事的電視轉播權，以及巨額的廣告贊助費，若把出售帶商標版權的球衣等有形商品計算在內，美國對中國的文化產品輸出更加龐大。

中美貿易戰的焦點都放在貨物貿易方面，現在好不容易被中國捉住一個服務貿易的反擊機會，中方當然不會放過「善用」這個機會，特別是在兩國高級別貿易談判重啟前夕發生此事，正好可向美國傳遞一個信息：不要忘記，中國還有籌碼可用。

美國政壇的反擊集中在價值觀的分歧，並視之為言論自由之爭。究竟莫利的言論是代表個人還是火箭隊或者NBA？他在後來的帖文表示，「我的推文只代表我個人的立場，完全沒有代表火箭隊和NBA的意思」，火箭隊也有類似的聲明。然而，任何一個機構的高層管理人員，其一言一行，都代表所屬的公司，雖然是在社交媒體發表與公司業務無關的言論，也不能改變別人認為這名高層跟他所屬公司有關係的看法。現在美國議員則表示，任何個人的言論自由都應該受到保護，NBA不能為了跟中國做生意而喪失了尊嚴。

網民民族大義為先

政商界需正視現實

其實，國際所有大型企業，對於員工在社交媒體的言行，都有指引，主旨是避免引起誤會。低層員工的自由度大一些，因為他們的言行被人誤以為代表公司的機會低一些，但高層的言行，被人理解為代表公司立場的可能性大得多，所以管理層人員的自由度低得多。雖然莫利所發表言論，跟球隊或者籃球比賽毫無關係，但他的總經理身分，被中國觀眾「另眼相看」在所難免的。

至於香港這個議題，對於火箭隊總經理莫利來說，跟籃球沒有關係，但內地民眾將莫利的言論視作攸關國家民族大義，任何被定性為威脅國家安全的事情，他們都義無反顧地支持國家。無論這些網上言論是盲目的支持，還是他們口中「先國後家」的理性決定，外界或許很難理解，但對此必須有充分的估計和認識，這是商家在華做生意需要認清的現實，也是外國政府在處理對華關係時需要考量的現實。

NBA爭執如何發展下去，最大的因素在於中美兩國之間的關係，NBA已經離不開中國觀眾，中國觀眾也不想中央電視台永遠禁播NBA，只要兩國在貿易談判中有所進展，相信這場所謂個人言論自由與民族大義之間的爭論，也會在籃球賽哨聲吹響後戛然而止。可是，若下一次再有商業機構高層發表類似觸動中方敏感神經的言論，相信又會引發新一輪口水戰。

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