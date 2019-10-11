社評：施政報告多做實事 全民派錢不應考慮

政府破格求變

避免藥石亂投

立法會7．1遭佔領破壞，經過數月復修，下周三終可復會。根據當局安排，當天林鄭將到立法會宣讀《施政報告》，可是現時社會氣氛緊張，林鄭能否赴會仍是未知之數，不排除《施政報告》最終要以預錄方式發表，之後再找機會由林鄭到立法會宣讀撮要。早前政府已宣布不舉辦《施政報告》電視及電台論壇，立法會《施政報告》答問會安排亦待敲定。林鄭提倡對話化解分歧，只要安全情况許可，應當盡力爭取按慣例辦事；以錄影方式發表，予人觀感始終是隔了一層。

當然，比起發表方式，《施政報告》內容更為重要。今年《施政報告》遇上反修例風暴，政府不止要設法應付眼前亂局和經濟急速下滑壓力，同時也要繼續放眼長遠，處理土地房屋等社會深層次問題。經歷4個多月反修例風暴衝擊，香港已經不再一樣，政府不可能再用以往一套來處理問題，今次《施政報告》是一個機會，展示當局願意放下精英心態，厲行改革處理積弊，多讓市民看到公義，可是政府破格求變之餘，也要避免藥石亂投。

反修例風暴以來，先後有不同政黨提議全民派錢，有人主張向全港所有成年永久居民每人派8000元，預料涉款500億元，有人甚至建議派夠1萬元，不僅所有成年港人，連每間食肆和零售店舖都有份。區議會選舉在即，對政黨來說，爭取派錢當然「無壞」，可是從政治和經濟等角度而言，全民派錢不是明智之舉，政府毋須留待明年初《財政預算案》再作決定，現在就應該向全民派錢說不。

反修例風暴愈演愈烈，遠因也許涉及社會深層次矛盾，然而政治問題政治解決，化解這場危機，說到底還是要政府回應民情；成立獨立調查委員會還原真相，仍是釜底抽薪之道。現時走出來反對政府的，主力並非生計朝不保夕的基層市民，而是大群來自中產家庭的年輕人，支持他們的市民，很多也是中產背景。政府全民派錢1萬元，不會軟化他們的立場。不滿政府的市民，只會視派錢為收買入心的低級伎倆，對當局更為反感；對於小撮「勇武」分子來說，政府派錢，正好方便他們添置戰鬥裝備。

香港局勢動盪，暴力不斷升級，官方數字顯示，8月份訪港旅客人次下跌近四成，9月初下跌近三成，旅遊、酒店、零售等行業首當其衝，面臨裁員壓力，加上中美貿易戰持續，本港經濟內外交困，衰退壓力愈來愈大，形勢殊不樂觀。早前財政司長陳茂波亦形容，本港「經濟颱風愈吹愈近」，個別行業感受到的壓力「遠遠超過3號風球」。可是經濟形勢不妙，不代表全民派錢就是振興良方。

派錢政治作用寥寥

撐經濟效果打折扣

理論上，全民派錢確可刺激消費市道，然而對於零售和旅遊業而言，挽救市道最有效方法，不是派錢谷消費，而是盡快結束暴力，讓社會回復穩定。另外，全民派錢的經濟效益，亦未必全都用諸香港，不少市民口袋多了1萬元，第一件事想做的，可能是離港外遊唞唞氣。當局與其大水猛灌全民派錢，任由部分肥水流到別人田，還不如有針對地運用手上資源，給最受反修例風暴影響的一群提供協助。8月中，政府宣布了一系列支援企業和低收入家庭的紓困措施，涉款約191億元。事隔兩月，香港經濟環境進一步轉壞，政府應該「加碼」，支援有需要的行業和市民。

去年政府錄得破紀錄的千多億元財政盈餘，在政黨和輿論壓力下，政府最終以所謂「關愛共享計劃」的名義，變相差不多全民派錢4000元。事隔近兩年，派錢工作還未完成，更鬧出逾萬份申請表不知所終的行政問題。有政黨表示，倘若採用2011年每人派6000元的方式派錢，可以減省很多行政開支和時間，可是當前最大問題是全民派錢政治作用寥寥，刺激經濟效果也可能七折八扣，根本不值得推行。隨着本港經濟急速下滑，政府隨時出現財政赤字，公帑更要用得其所，不能恃着有逾萬億元財政儲備，就輕率亂花。

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