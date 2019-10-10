社評：校園捲入暴力漩渦 武鬥必須全力阻遏

初中生被控暴動罪

各方應勸遠離暴力

反修例風暴持續4個月，暴力不斷升級，愈來愈多年幼學生在前線出現，中學生被捕比例近期顯著上升。反修例風暴首百天，16歲以下被捕兒童及少年約有40名，相當於總數3％，最近有關比例已升至約4.4%，迄今有過百名16歲以下者被捕，單是《禁蒙面法》實施後首3天，16歲以下被捕者便超過20人，佔同期被捕者總數一成，趨勢叫人憂心。

暴力腐蝕人心，一時衝動隨時鑄成大錯，就連成年人也不能倖免，何况是心智尚未成熟的初中生。綜觀16歲以下被捕者涉嫌的罪名，由非法集結、刑事毁壞到參與暴動不等，最近發生的兩宗襲警開槍案，中槍者都是中學生，有15歲男生被控向警方投擲汽油彈，更有13歲男童被控暴動罪，是有紀錄以來年紀最小。9月開學前，不少人已關注政治滲入校園情况，呼籲讓學校有一個相對平靜的上課環境，然而事與願違，社會躁動氣氛在校園擴散，朋輩被捕更掀起雪球效應，令更多學童走到前線，甚至參與暴力活動。

中學生關心社會是好事，有學生情緒感到困擾，希望表達意見，校方亦應尊重，然而在校園進行政治動員，又是另一回事。當前街頭暴力愈演愈烈，隨時搞出人命，校方、家長、教育界和社會人士均有責任勸喻學童遠離暴力，更不應參與其中，以免一失足成千古恨，遺憾是仍有很多人支支吾吾，變相默許暴力，有人因為政治壓力顧左右而言他，有人因為政治立場未與暴力割席，令勸阻效果大打折扣，最終受害的是下一代。

校園政治化已成眼前事實，每一間學校隨時有可能成為政治暴風眼，各方應給予學校空間，讓校方本着有教無類精神，以教育專業態度處理問題，讓犯錯學生有改過機會。當然，校方和教師必須以身作則，以絕批評口實，在課堂「夾帶私貨」、將個人政治立場主張灌輸給下一代，都是不恰當做法；與此同時，「校本自主」原則亦應尊重。近期一個極不健康的趨勢，是一旦有學校鬧出政治敏感事件，不同立場人士都紛紛施壓，逼校方站隊歸邊，由荃灣中五學生參與圍毆襲警遭槍擊，到暴力分子在元朗「私了」圍毆警員期間有14歲男生中槍，都出現類似情况。校方未有公開譴責警方開槍，即時有人向校方施壓；到了校方表態譴責任何暴力，「包括警察違規及越權的暴力」，又輪到另一方抨擊校方「顛倒黑白」無視學生參與圍毆的事實。

「文攻武鬥」暴力威嚇

危害文明社會根基

各方不斷向學校施壓，校方完全抵禦不來。更甚的是，這些向學校施壓的情况，最近更由點名批鬥「文攻」，發展到暴力衝擊「武鬥」。荃變一所中學，上周有政見不同的學生爭執，發生肢體衝突，校方調查跟進，為保障學生安全，諮詢家長意見後，部分學生要留待家長到校接走，事後有學生認為校方偏袒其中一方，前天下午，數十人在校外聚集，發起所謂「接放學」行動，指控校方「打壓」和「禁錮」學生，部分人衝入校園刑毁破壞，又在校園噴漆塗鴉。

校園內有學生因為不同政治立場「講手」，反映校園政治化對學習環境的傷害和破壞。學生血氣方剛，在校內爭執動粗並非鮮見，每間學校相信都有處理經驗，至於處理是否恰當，不同學生有不同意見，也是常有之事，當事人和家長若有不滿，也可事後向校方反映；動輒將事情上綱上線為「政治打壓」，發起暴力衝擊，試圖以暴力威嚇別人，是不能接受的行為。倘若政治滲入校園已成難以扭轉的事實，各方至少也要竭力阻止暴力滲入校園。

政府未有妥善解決政治糾紛，並非「百搭藉口」，當前「私了」暴力文化愈演愈烈，所有人都有責任阻止這股歪風蔓延到校園，暴力衝擊校園，必須予以嚴正譴責，不能有絲毫含糊，任何轉移視線的說辭，現實效果都是讓襲擊者覺得「暴力有理」。當前香港正被暴力陰霾籠罩，但凡暴力分子看不過眼的，都成為攻擊對象，由港鐵、「藍色商戶」、不同政見者以至學校，這份攻擊清單正變得愈來愈長。當暴力威嚇別人成為常態，就是一個文明社會全面崩壞之時，各界必須阻止這一情况在香港發生。

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