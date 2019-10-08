社評：暴力肆虐散播恐懼 市民基本生活不保

引用《緊急法》縱有爭議

非瘋狂升級暴力藉口

政府上周五引用《緊急法》訂立《禁止蒙面規例》，連續數天都有示威者蒙面，在港九多區遊行抗議，警方施放催淚彈並採取拘捕行動，小撮暴力分子則肆意縱火破壞，近兩個月不斷成為攻擊對象的港鐵，終於「不支倒下」，一度全面停駛，即使之後勉力運作，實際也迹近處於半癱瘓狀態，市民出入大受影響。暴力分子還有系統地攻擊交通燈等公共設施、中資機構，以及他們眼中的「藍絲商戶」。多間中資銀行均遭破壞，全港一成櫃員機無法運作。有記者遭汽油彈擊中受傷，不同政見市民遭圍毆「私了」，有人昏迷送院。

這些末世暴動景象，4個月前根本無法想像會在香港發生，然而這就是眼下實况。港人日常生活，過去不會憂心出街不安全，除了10號風球高懸外不用擔心沒有交通工具，街頭巷尾都有便利店，不愁買不到食物和日用品，需要現金隨時可在自動櫃員機提款，可是這些「日常」，忽然變得不再理所當然，情况甚至還有可能愈變愈糟。港鐵已表示，由於暴力攻擊變本加厲，零件買少見少，維修愈來愈難，倘若破壞持續，港鐵服務有可能長時間受影響。作為香港交通樞紐命脈，港鐵近年屢生事故，市民多有怨言，然而一旦港鐵真的長期無法如常運作，對民生以至整體社會所造成的骨牌效應，嚴重程度實是不敢想像。

今時今日的香港，暴力隨時驟然而來，各區遊行示威，只消數人拿起雪糕筒，都可封了主要幹道甚或紅隧入口；幾個人將紙皮丟進港鐵站入口，就會有人點火；經過中資機構又或所謂「藍絲商戶」，有人大叫紅色或藍色店舖，就會走出幾個人來大肆破壞。面對汽油彈催淚彈四處亂飛，一般人日常生活多了不少顧慮和擔憂，由順利出行到平安歸家，全都難言有百分百保證。不管政治文宣如何操作，由暴力情况、民生面貌到人心狀態，全都反映香港處於城市暴動；無論是否願意承認，每個人都要面對眼前現實，想清楚社會整體利益所在，遏阻暴力升級蔓延，阻止香港滑向無政府狀態。

香港陷入暴力惡性循環，政府應對失當、警方執法屢惹批評，令局勢遲遲未能緩和，可是任由暴力不斷升級，最終只會毁掉香港。政府引用《緊急法》禁止蒙面，惹來違反《基本法》和《人權法》爭議，反對者不滿情緒上升，訴諸司法程序處理法律問題，是最恰當做法。過去數天，高院以政府做法與止暴制亂目標相符為由，兩度拒絕頒布臨時禁制令阻止《禁止蒙面規例》實施，惟同時亦表示，希望在本月內盡快處理司法覆核申請，審理引用《緊急法》有否違憲違法。當前社會需要先冷靜下來，等待法庭裁決，而不是任由暴力升級。

合理化暴力未改變

止暴制亂舉步維艱

過去數天，小撮暴力分子以民情不滿作為掩護，瘋狂升級暴力，除了大肆破壞港鐵，更趁機向他們敵視的機構和不同政見者，不斷加諸暴力。如果社會關注「白色恐怖」，對於眼前這種「黑色恐怖」，也不可能視若無睹，只因政治立場便去襲擊中資、「藍色商舖」，又或「私了」圍毆不同政見者，一樣是試圖散播恐懼、威嚇別人、務求令其他人噤聲。大律師公會副名譽秘書布穎琪指出，任何人就算在危險處境自衛，也要用合理程度武力，「暴徒多次公然對市民行私刑，遠超文明社會底線」。社會各界必須譴責這些瘋狂暴力行為，清晰向暴力說不。

香港局勢發展到這一步，政府必須承擔責任，化解危機根源；然而社會同樣必須盡快止暴制亂，這不是向當權者屈服放棄訴求，而是若不這樣做，香港將被暴力推落懸崖粉身碎骨，遺憾是一些社會人士和政客，至今仍然合理化暴力，包庇暴力分子。禁止蒙面充其量只是止暴制亂新工具，關鍵仍是社會是否願意與暴力切割，暴力分子一日覺得受到支持，就會不斷升級武力。剛過去的周日，有人騷擾九龍塘軍營，採取挑釁動作，情况相當危險。除非主流社會真的想「暴力革命」，否則必須叫停這些危險行為。

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