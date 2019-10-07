社評：北京華府各有所短 中美貿談現新變數

特朗普面對彈劾威脅

兩國經濟臨下行壓力

雖然美國商務部長羅斯等官員最近表示香港問題會對貿談結果產生影響，但反修例風暴早在7月上海談判前已經發生，而且美國國會的《香港人權與民主法案》對內地的實質影響有限，香港問題應該不大可能對這輪貿談產生太大影響。

相反，新近發生的美國眾議院對總統特朗普發起的彈劾調查，可能給貿談帶來新的變數。有分析認為，彈劾調查既分散了特朗普對貿易戰的注意力，又給特朗普造成壓力，可能迫使他尋求與中方達成有限的貿易協議，以便為自己的政治生涯關鍵時刻贏取更多支持。同時，美國經濟正發出衰退的信號，近期公布的製造業指數（PMI）及非製造業（ISM）指數都見多年新低。而經濟疲軟導致的進口需求減少，或會令貿易逆差下降，有利於緩和中美貿易不平衡。在近幾次全球經濟危機中，中美關係都有所緩和，美國也較願與中國合作，以刺激經濟。上周世貿組織（WTO）對美歐關稅訴訟的裁決，開啟了新一輪美歐關稅大戰，如果內外交困雪上加霜，特朗普確有可能軟化對華貿談立場。

但另一方面，中國經濟同樣面臨下行壓力，國家統計局數據顯示，9月份中國製造業PMI為49.8%，已經連續第5個月處於50%榮枯線下方；同月非製造業商務活動指數亦從8月的53.8%微降至53.7%。與此同時，非洲豬瘟導致的豬肉供應短缺令肉價飛漲，今年8月較去年同期上漲46.7%。這種經濟放緩與通脹上行並存的「雙碰頭」情况，有「滯脹」潛在危險，引起北京的高度憂慮。而內地出口在8月份也較一年前下降了1%，對美國出口更是急跌16%，顯示中美貿易戰正在損害中國外貿，很可能對內地的就業帶來壓力，預料將公布的中國第三季經濟數據，增幅可能較第二季的6.2%更低。在此背景下，北京方面應該也希望盡快與美國達成哪怕是暫時休戰的貿易協議。

表面看，雙方各有苦衷，各自或願意妥協達成協議。但其實未必，正因為特朗普與習近平都有近憂遠慮，雙方可能更難以做出任何重大讓步。正如有分析所指，如果中方認為特朗普的政治地位岌岌可危，恐怕也不可能讓步來達成貿易協議。而且，北京對特朗普之前的出爾反爾記憶猶新，沒有信心與美方達成的臨時協議能否落實。對美國來說，若與中方僅達成部分成果的臨時貿易協議，也有違特朗普之前所稱的「大獲全勝」宣示，會令其支持度不加反減。

各有隱憂更難妥協

「習特會」亦難指望

中美關係的新變化已令中美關係難復舊觀。曾幾何時，2008年金融海嘯期間中方大手筆的4萬億救市措施，也惠及全球及美國經濟，甚至有「救美國就是救中國」之說，但對中國經濟來說，飲鴆止渴的惡果禍延至今。現今中國的政府債務率遠高於10年前，北京十分珍惜近年「去槓桿」的成果，聲明絕不重蹈「大水漫灌」的覆轍，意味在美國經濟一旦真的面臨衰退時，難再獲中國擴張性財政政策惠及。

中國對全球經濟的重要性體現在各個領域，中國經濟的下滑有可能帶來廣泛的影響。有人估算，中國經濟增速每降一個百分點，或令全球經濟增長下降0.2個百分點。而人民幣匯率在「破七」後拾級而下，也說明外界難再指望人民幣重現如1998年金融風暴中堅持不貶值的無私支撐，而美國加徵的關稅在某程度上被疲弱的人民幣匯率所抵消，只會加深中美在經濟上的敵意。

特別是上月底曾傳出消息，特朗普政府正考慮限制中國公司在美國證券交易所上市，以及限制資金流入中國的方式。雖然美國官員否認相關報道，但人們還是傾向相信，中美博弈戰場擴展到金融領域只是時間問題，因為在美上市中資公司的做假帳和公司治理問題長期為人詬病，即使沒有貿易戰，許多中國公司已經面臨在美國上市難度加大的情况。

基於此，本輪中美高級別貿易談判面臨諸多變數，很難寄望會達成協議，而外界把中美貿易談判突破的契機寄託在11月中旬在智利舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間的「習特會」上，但依現時彈劾案進展情况看，特朗普屆時是否與會，都還存有變數，指望下次習特會解決貿易戰更不切實際。

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