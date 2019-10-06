社評：網絡假新聞充斥 媒體教育待加強

新加坡議會今年5月通過的《防止網路假資訊和網路操縱法案》日前生效，這個以打擊假新聞為目的的法例，賦予官員權力判定網絡上的信息是否危害公眾利益，範圍包括國家安全、公共衛生和金融安全、影響新加坡與其他國家友好關係，以及影響選舉公正等方面。網站可被要求刪除有關信息或者加上更正信息，違例者可被判監禁10年或罰款566萬港元。

新加坡官方為這條史上最嚴苛的法例辯護時表示，該法例並非為打擊政治異見，只是確保網絡使用者獲得真確信息，對政府決定不服者，可以到法院提出挑戰。但抱懷疑態度的批評者認為，由政府官員來判定信息真偽，使政府的權力過大。

網絡上充斥着各類假新聞是不爭的事實，製造假新聞的個人或者利益集團，其意圖複雜，其中有的是商業動機，為了更大的點擊率而獲取廣告收益，有的是個人為了各種原因傷害他人或者某個企業，特別受各國政府關注的是政治動機，俄羅斯被指是製造假新聞企圖干預美國總統大選以及英國脫歐公投的元兇，臉書（facebook）最近關閉多個來自內地的帳號，指出的理由是該等帳號將香港的示威者稱之為「曱甴」，有政府背後操作之嫌。

網上新聞真假難辨

他律自律莫衷一是

互聯網成立至今已經30年，網絡給普羅大眾帶來各種通訊便利和效率，功德無量，但由於網絡媒體進入市場門檻的條件十分之低，傳統媒體在網絡市場的競爭十分激烈，社交媒體的個人帳號更享有幾乎毫無限制的言論自由，網絡發布假新聞在機制上存在很大漏洞，容易被利用。現在的狀態是網絡達爾文主義：聲大者生存。最多人重複講的，即使是假新聞也會由於習非成是變成以假亂真。除了假新聞外，還出現大量的網絡欺凌、鼓吹自殺和自我摧殘、兒童色情，甚至是美化暴力和恐怖主義罪行的言論。

對付網上虛假新聞紛陳，大多數人都贊成要處置，但究竟由誰來負責，是政府還是媒體，抑或由使用者自行判定，至今仍然莫衷一是，目前唯一有共識的是對付兒童色情的手段，各國都有十分嚴厲的法例處置。而對於打擊假新聞這個極度敏感的爭議議題，仍然是眾說紛紜，原因是假新聞與宣傳如何界定？今天被認為是假新聞，明天可能就會得到證實，更難判斷的是半真半假，又或者，實名制的宣傳和掛羊頭賣狗肉的假新聞，如何判定哪些屬於言論自由？哪些是借自由之名行惡意攻擊之實？

傳統媒體經過百多年的發展，公器的性質逐漸被承認和媒體所奉行，對於避免假新聞，法律的管束和自律的機制，也漸次完善。而網絡則是新生事物，以過去還未必是行之有效的他律機制對付假新聞，已經失效，而網絡平台的自律措施，一是以營利為目的的媒體，將真假新聞去蕪存菁難有自律的誘因，更甚者是某些媒體在市場上獨大，比如臉書還同時擁有WhatsApp和Instagram，一家企業的影響力，比幾個國家加起來還要大，即使這些網絡平台聲稱要自律，以維持良好的企業形象，但具體的做法也缺乏透明度。加上網絡無疆界，要處理起來也因各國的法律制度差異而難度增加。

培養用家分析能力

媒體教育刻不容緩

網絡新聞真假難辨的亂局無可避免，而今有些國家賦予政府某種程度權力去管理網絡信息，比起無政府的狀態，起碼有一方主導的力量去應對，但也要小心行事，警惕當權者藉打擊假新聞之名侵犯新聞和言論自由，應從長計議及不斷完善。然而，無論是依靠政府他律還是網絡平台自律，或者雙管齊下，都需要對網絡用家提供媒體教育。

網絡使用者從網絡媒體上接收到的新聞，最終會根據信息而採取行動，這些行動長遠來說對個人和社會都是茲事體大。西方國家崇尚自由，但從教育方面着手，從小認識網絡新聞的生產過程，哪些因素對信息的最終結果會產生什麼影響，以培養網民用家客觀分析網絡新聞，從而做出正確的判斷，杜絕盲從附和的危害。這方面，特區政府教育局在制定政策方面刻不容緩，學校和教師在擔負教育使命方面，都責無旁貸。

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