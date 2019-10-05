社評：爭議聲中引《緊急法》 禁蒙面止暴盼奏效

暴力分子藉示威掩護

禁蒙面可起切割效果

西方多國都有禁止蒙面法例，涵蓋範圍和刑罰輕重不一。舉例說，加拿大法例禁止蒙面的場合，只限於暴動或非法集會，惟刑罰相當重，最高可囚10年；法國涵蓋的場合則較廣，由暴動到一般示威集會均受規管，不過刑罰相對較輕，最高判監1年。今次港府的《禁蒙面法》，明顯較接近法國的版本。港府《禁蒙面法》規定，未經批准的集結或暴動，以及根據 《公安條例》獲發不反對通知書的遊行集會，均屬新例涵蓋範圍，違法蒙面者一經定罪，最高可囚1年。當事人若因從事專業工作、宗教或健康理由而要蒙面，方可豁免。

反修例風暴不息，一些人認為，蒙面掩飾身分是助長暴力的因素之一。有心理學家指出，集體行動中，當人人蒙面，身分變得模糊，部分人會覺得無人認得自己，個人責任感降低，容易導致較為大膽的暴力行為。《禁蒙面法》針對的就是這一情况。就像衝紅燈、亂拋垃圾等罪行，《禁蒙面法》毋須證實犯罪意圖，只要證實違例蒙面，即可檢控，令警方執法和舉證變得較為簡單容易，可以加快拘捕和檢控工作。觀乎目前香港情况，《禁蒙面法》對一小撮決意「攬炒」的極端暴力分子，難起多少阻嚇作用，不過對於遏抑「有樣學樣」的一群、削弱極端暴力分子的勢力，《禁蒙面法》有機會起到一些效果。

香港暴力愈演愈烈，政府和警方應對失當固然是一大原因，社會不少人未與暴力切割，也令暴力分子覺得受保護和支持，有恃無恐升級武力。這跟法國黃背心運動初期頗有相似之處。不少法國人不滿政府，支持運動，為暴力分子提供了助燃劑，法國政府應對策略，說穿了就是硬的更硬、軟的更軟，除了強硬對付暴力分子，同時也設法令一般示威者與暴力分子切割，全國大辯論是懷柔手段，收緊法例打擊蒙面是硬的一招。從犯罪學角度而言，判得快比判得重更有效遏止罪行。港府《禁蒙面法》參考法國而非加拿大一套，相信也是希望逐步將小撮暴力分子切割出來加以孤立。

俗語有云，「有頭髮誰想做癩痢」，香港萬不得已要引入新的維穩措施，參考對象也應該是法國等西方民主國家，沒理由去學專制政府的做法。可是理論歸理論，法國與香港的情况並不完全相同，無人敢保證港府引用《緊急法》實施《禁蒙面法》，會否變成東施效顰，為局勢火上加油。

還原和理非示威權利

息民憤仍須獨立調查

終審法院案例指出，若對《基本法》及《人權法》有關人權的保障加以限制，必須符合多項準則。雖然政府強調《禁蒙面法》有仔細考慮終院觀點，相信沒有問題，然而現時民情洶湧，不滿政府和警方情緒高漲，《禁蒙面法》規定合法集會遊行也不能蒙面，即使有利止暴制亂，也必然有人覺得侵犯自由，何况政府今次是罕有引用《緊急法》禁止蒙面，爭議自然更大。行政長官林鄭月娥強調，引用《緊急法》不代表香港進入緊急狀態，當局現時亦無打算引用《緊急法》採取更多行動，諸如頒布宵禁令，可是有示威者已揚言，政府引用《緊急法》就是「終局之戰」來臨。昨晚多區爆發亂事，港鐵全面癱瘓，汽油彈催淚彈橫飛，再有中學生腳部中槍送院。倘若實施《禁蒙面法》後，仍有頗多市民拒絕與暴力分子切割，繼續蒙面上街，警方可以怎樣執法，也是一個疑問。

現時蒙面上街示威抗議的人，固然有極小撮是暴力分子，惟亦有一群人並沒參與暴力，只是擔心秋後算帳，諸如被僱主知道參與集會而被炒，所以才戴口罩。和平示威是《基本法》賦予的基本政治權利，原本就應該光明正大行使，8‧18民陣「和理非」（和平、理性、非暴力）示威，證明只要有決心，港人絕對有能力與暴力切割。香港要撥亂反正，不僅要止暴制亂，也要讓和理非表達意見回復正常，倘若《禁蒙面法》實施後，有市民真的因為參與和平集會而被秋後算帳，各方均應聲援，向「白色恐怖」說不。引用《緊急法》是下策，現在政府為了止暴制亂，連下策也要用上，唯有寄望《禁蒙面法》真的有助社會與暴力切割，毋須使出宵禁令等後遺症更大的重招。我們也希望政府同意成立獨立調查委員會，紓減民憤。

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