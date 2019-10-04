社評：爭取區選順利完成 顯示香港仍有可為

選舉讓市民發聲

押後恐加劇民憤

區議會選舉定於11月24日舉行，根據選舉事務處最新資料，地方選區正式選民登記冊有逾413萬選民，佔合資格選民86.1%，創歷年新高；新登記選民有近39.3萬人，同樣是回歸後選舉年新高，當中以18至35歲群組比例最高，接近五成，36至60歲群組亦有約四成。修例風波刺激市民登記成為選民的意欲，今次選舉若能順利舉行，預料投票將非常踴躍。民主派各路人馬摩拳擦掌，不少建制派中人承認選情嚴峻。

反修例風暴持續多月，暴力不斷升級，元朗、荃灣等區儼如火藥庫，下月選舉能否順利舉行，仍是未知之數。早在8月底，有建制派立法會議員便提出，香港社會動盪，每個票站都可能成為暴力攻擊目標，如果衝突持續，政府應考慮押後區選，以確保選舉公平公正。民主派不以為然，質疑建制派擔心大敗，才想押後選舉。根據《區議會條例》，如果行政長官認為選舉「相當可能」受騷亂、暴力或任何危害公眾安全的事故「干擾、破壞或嚴重影響」，可以下令將選舉押後，惟不能多於14天。倘若香港亂局持續，押後區區兩周亦於事無補。

政府為了應付亂局，預料今天將開特別行政會議討論引用《緊急法》，實施《反蒙面法》。《緊急法》作用猶如尚方寶劍，理論上當局也可引用《緊急法》將選舉押後一年半載，然而此舉極可能為亂局火上加油。選舉是讓市民發聲和宣泄不滿的機制，當局貿然押後選舉，不滿政府的市民，必然覺得當局是在剝奪市民投票權利，加劇民憤，止暴制亂難上加難。

區議會是香港議會制度一環，行政長官1200人選委會成員也包括區議會代表，不過區議會按法例只屬諮詢架構，並非《基本法》規定必須設立的政府機關，理論上，就算區議會出現「真空期」亦無不可，可是押後下月區選將發出極壞政治信息，如同告訴全港市民以至國際社會，香港已經完全失控失序，以往行之有效的機制一一崩壞失靈，莫說網球公開賽、單車節或美酒佳餚巡禮等城中盛事無法舉行，連讓市民體現基本政治權利的投票都做不到。

按機制規則辦事

香港須重回正軌

香港是一個發展成熟的社會，原因是它有良好典章制度，能夠以文明有序方式，處理各種問題。反修例風暴以來，暴力不斷蔓延升級，規章制度遭到蔑視，法治根基受到動搖。下月區議會選舉的最大意義，不在於選戰結果誰勝誰負，而是香港能否重回文明社會應有的軌道，按照既有機制和遊戲規則辦事，而不是訴諸暴力惡鬥惡。只要有一絲機會，各方都應該盡最大努力，確保區選能夠公平公正順利舉行。

香港社會氣氛緊張，暴力陰霾籠罩，如何確保選舉公平公正，難度一定比以往大，爭議亦必然較以往多。舉例說，有建制派質疑，「連儂牆」不少內容都是攻擊建制派議員或有意參選者，選舉法例並不容許；亦有人關注，一些傳統屬於建制派票倉的選區和票站，會否成為暴力分子滋擾對象，導致選民擔心安全不敢投票。民主派方面，不少人則關注「DQ」（取消參選資格）問題。最近高院的判例，確認選舉主任有權「DQ」參選人，一些主張港獨自決的參選人若然遭到「DQ」，支持者會否有激烈行動，確是未知之數。然而就算爭議再多、難度再大，當局也要迎難而上，設法讓選舉順利完成。

政治一天都嫌長，何况還有反修例風暴，現在距離區議會選舉超過一個半月，什麼事都有可能發生。雖然目前民情有利民主派，惟如果暴力不斷升級蔓延，亦可能會趕走一批渴望穩定、不滿泛民未與暴力切割的選民，就連民主派中人亦承認，民意逆轉的可能仍然存在。有選未為輸，民主派和建制派應該全力支持區議會選舉如期舉行，承諾公平較量，競選工程互不滋擾，反對任何暴力脅迫；不管選舉結果如何，都不得輸打贏要，若有選舉舞弊爭議，也應該根據投訴機制處理，不會訴諸街頭暴力。倘若民主派和建制派都願意尊重選舉遊戲規則，相信可以對政治光譜兩端的激進分子起到一定約束作用。

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