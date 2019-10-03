社評：學生中槍掀惡鬥 警惕煽動仇恨操作

同一片段看法迥異

情緒化語言顯仇恨

十一國慶，香港多區如同戰場，暴力分子與警方激鬥，前線警員先後在4處地點開槍，合共射了6發實彈，當中最受關注的，是一名18歲中五學生在荃灣大河道揮舞鐵通襲警，遭防暴警員近距離開槍射中左胸。中槍者一度危殆，手術後情况穩定，逃過鬼門關。

反修例風暴以來，不少重大爭議都近似無頭公案，信者恒信、不信者恒不信。「爆眼女子」究竟是被布袋彈還是鋼珠射傷，不同陣營迄今仍是各執一詞，當事人入稟阻止警方取用醫療報告，事件未知何時能水落石出；另一例子則是所謂「太子站打死人」，雖然消防處、醫管局多番否認，然而相信者就是認定他們與警方「串謀掩飾」。這些事件，無不突顯成立獨立調查委員會的必要。相比之下，今次中槍事件始末，有不止一段現場片段，事實相對清楚，可是如何看待事實，依然是壁壘分明，各有立場。

示威者、同情者和泛民強烈譴責警方，「行刑式開槍」、「意圖謀殺市民」、「解散警隊」等說法此起彼落；撐警者和建制派認為警員受襲，「開槍自衛合情合理」，警方更稱，一些批評警方的聲明，「隻字不提警員被暴徒襲擊」，令人難以理解。中槍者所讀學校，也成為政治暴風眼，備受各方政治壓力。有舊生不滿校方未有譴責警方，副校長表示中槍學生的律師多番要求校方不要就事件下判斷，前行政長官梁振英則形容，中槍者是「一名暴徒，不是路過或坐在課室被流彈所傷的學生」，呼籲校方馬上革除其學籍，以儆效尤。

每位熱愛和平的市民，都不想見到有人在反修例風暴喪命，何况中槍者是一名中學生。今次槍擊事件有清晰片段，若說「真相只有一個」，各方的看法理應較為接近，不應如此南轅北轍，然而這正是眼前香港情况，背後反映的是社會撕裂、立場決定觀點視角，同時也折射事件的解讀，滲入了大量情緒化政治語言以至文宣操作，客觀效果是在激化仇恨，最大得益者是政治光譜兩邊的激進派、極端派。

根據現場片段，涉事中五生與一批持械暴力分子追打落單警員，雙方短兵相接，生死相搏。片段中，一名警員倒地遭圍毆，另一名持槍警員走前支援，涉事學生迎上，用鐵通打向警員持手槍的右手，警員開槍，涉事學生左胸中彈，其他暴力分子撤退，有人朝警員和中槍學生方向投擲汽油彈。批評者質疑，持槍警員為何近距離開槍、為何不對手腳或向天開槍、為何不用左手長槍發射殺傷力較低的布袋彈；警方則稱，被圍毆警員面對利器攻擊，命懸一線，持槍警員遇襲，手槍一旦被打跌搶走，情况不堪設想，若不開槍解除威脅，警員生命將受很大威脅，開槍距離並非警員選擇，電光火石之間要制服襲擊者，向最有效最大目標面積地方，即身體中間地方開槍，是各地警方「一般做法」。

市民對警方信任跌至谷底，警方解釋未必能夠服眾，由政府成立獨立調查委員會跟進，一定是最理想做法。現場片段顯示，中槍學生中槍後，警員未有即時上前施救，相隔3分鐘才有行動，會否與擔心暴力分子回頭反撲投擲汽油彈有關，暫時不得而知，警方在事件中的處理是否恰當，應當深入調查檢討，若中槍學生家屬認為有合理憑據，亦可考慮提出訴訟。可是話說回來，「行刑式開槍」、「寧願拉人都不救人」等強烈指控，是否滲入過多主觀判斷和仇恨情緒，似乎亦有商榷之處。

當前香港已被暴力推至懸崖邊緣，際此危急存亡之秋，公眾對於各種煽動仇恨的言論，必須更加警惕。

兩極強硬派各有盤算

香港陷險境須保冷靜

香港社會兩極化，兩端都有強硬派想煽動民情，爭取更多人「站邊」，為下一步政治動員和操作鋪路。今次襲警槍擊事件，會否成為鼓吹升級暴力的藉口、會否有人加緊要求引用《緊急法》甚或頒令宵禁，需要密切留意。任何煽動仇恨的政治文宣，只會為暴力添柴加薪，現時香港最重要是保持冷靜，不要被情緒蓋過理智。浸大校長錢大康呼籲學生遠離暴力，重回理性討論；本港6名宗教領袖譴責暴力、呼籲各方冷靜，希望政府適時回應民眾訴求。這些都是用心良苦之言，社會上的溫和力量應該更積極發聲，抗衡宣揚仇恨的聲音。

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