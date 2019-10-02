社評：香港被推到懸崖邊 不止暴將粉身碎骨

暴力肆虐港變死城

明天更好談何容易

國慶70周年，北京舉行閱兵和慶祝大會，國家主席習近平在天安門城樓發表講話，就國家的前進征途提出「五個堅持」，當中包括堅持一國兩制方針，保持港澳長期繁榮穩定，「中國的明天必將更加美好」。習近平前晚在國慶招待會致辭，亦有提及港澳，重申「要繼續全面準確貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治方針」，相信「有祖國全力支持」，港澳定能與內地同發展共進步，「明天一定會更好」。

「香港明天更好」，是1997年7月1日香港回歸時，時任國家主席江澤民贈予特區的題字。世上沒有人不想明天會更好，然而來到這一刻，即使是最樂觀的人，恐怕也對香港的前途憂心不已。

昨天的香港，可說已處於戒嚴狀態，港鐵半癱瘓、多個大型商場暫停營業，中午過後，由灣仔、銅鑼灣到沙田、荃灣等地，平常肩摩轂擊的地區，全都如同死城，商戶紛紛關門。隨着暴力「遍地開花」蔓延各區，港鐵先後關閉超過40個車站，荃灣線馬鞍山線列車服務全線暫停，較超強颱風襲港掛起10號風球更糟糕，街上除了示威者和警察，鮮見一般行人。入夜後暴力愈演愈烈，警方緊急呼籲所有市民留在安全地方，切勿外出。一個風和日麗的日子，香港市面竟然如此蕭條，實是六七暴動以來所未見。

反修例風暴不息，政府應對不當、社會未與暴力劃清界線，令暴力持續升級，無論在規模、組織和裝備等方面都在迅速「自我成長」，甚至有準軍事化的趨勢。雖然警方一連兩日在全港採取行動，宣布搗破多個懷疑用作製造汽油彈及爆炸品的處所，可是昨天多區仍不時見到暴力分子投擲汽油彈，縱火活動未有稍歇。暴力攻擊愈來愈有系統和組織，除了中資機構、政府合署和港鐵受襲，入夜後多區都有所謂「藍絲商戶」遭打砸縱火，任何「政治上看不順眼」的，均有可能成為攻擊對象。

擦槍走火幾乎奪命

反對暴力不能支吾

戰鬥中從來沒有「仁慈」的一方。暴力分子與警察衝突不斷升級，催淚彈汽油彈你來我往，示威者斥警方濫用暴力，暴力分子圍毆落單警員亦「絕不手軟」，擦槍走火導致有人喪命的風險愈來愈高。昨天荃灣便發生驚心動魄一幕，有警員落單遭圍毆，另一警員救人時亦遭攻擊，警員實彈開槍，近距離打中一名揮舞鐵通的中五學生左胸，幸好子彈未有擊中心臟，加上搶救及時，否則少年可能已經一命嗚呼。

政治可以令人瘋狂。就算政府和警方有諸般不是，也不能把投擲汽油彈和潑淋腐蝕液體等行為合理化。反修例風暴迄今沒有人直接死於暴力衝突之中，只能說是「好彩」，一旦不幸事件發生，不管死的是示威者還是警察，局勢都有可能進一步惡化，誰也不敢保證香港不會緩緩滑向「內戰」狀態。暴力吞噬香港，為免事態朝最壞方向發展，社會上每位希望和平的人，都應該暫時放下立場分歧，呼籲停止暴力。

近日終審法院前首席法官李國能發表聲明，強調暴力不可能解決問題，香港作為法治社會，也不能容忍暴力，市民應該和平理性討論問題，暴力行為應受到強烈譴責。今年7月，李國能撰文批評政府犯下嚴重政治錯誤，應當撤回修例，以及成立由法官領導的獨立調查委員會，調查警方處理衝突情况。作為本港法律界翹楚，李國能站出來高調譴責和反對暴力，反映香港法治已來到全面崩壞邊緣，社會人士應當想清楚，是否還對暴力顧左右而言他，變相默許暴力。

香港已被暴力推到懸崖邊緣，社會必須向暴力說不，與暴力分子切割，否則香港真的有可能墮崖跌至粉身碎骨。引用緊急法、出動解放軍，未必是止暴制亂的萬靈丹；以為暴力革命推動港獨是出路，更是大錯特錯。為了政治目的默許暴力，跟鼓吹以暴易暴以牙還牙，同樣只會害苦香港。一念天堂一念地獄，無論中央、港府、激進示威者、泛民建制、藍絲黃絲都要想清楚，究竟什麼才是愛護香港，什麼會把香港推落懸崖。

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