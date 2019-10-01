社評：70年中國篳路藍縷 現代化征程新模式

小康社會全民脫貧

國家崛起改變世界

近200年中國的歷史，就是尋求成為現代化國家的歷史，由洋務運動「中學為體西學為用」、戊戌維新與君主立憲改革，再到辛亥革命建立共和，每一選擇最後都以失敗告終，直至1949年新中國成立，中國才完成現代國家建立過程，即西方政治學者所說的「nation-state building」。回首70年，中國現代化之路波折重重。政治意識形態掛帥，窒礙國家首30年社會經濟發展，經過文化大革命「十年浩劫」，國家終於擺脫事事意識形態掛帥的框框，走上改革開放之路，不問「姓資姓社」，捉到老鼠就是好貓。人類史上一場規模前所未有的現代化建設進展，由是全面展開。

新中國建立70周年，國家實現小康全面脫貧的目標大致完成，無論從發展中國家還是世界歷史角度，都有極大意義。西方主導世界秩序百多年，二戰之後，除了小撮依附西方世界的中小型國家，從沒有大型發展中國家能夠實現全面現代化。很多發展中國家都擺脫不了「中等收入陷阱」，只能充當西方富國消費品和原材料的來源地，藉此得來的財富，也往往只集中在小撮富人和數目相對有限的新興中產階級手上，大量貧民依舊無立錐之地。中國滅貧成功，不僅意味全球貧窮人口過去數十年銳減，同時也打破了亞非拉（亞洲、非洲、拉丁美洲）的宿命。

當然，「中國模式」並非人人學得來，代價亦不菲。中國作為現代化的後來者，國家機器發揮了重要驅動作用，這跟西方習慣認為必須制衡政府權力，有着明顯差別。西方一直期望，中國改革開放，將變得愈來愈像西方，然而中國不甘只做「世界工廠」，以自身邏輯崛起，撼動西方建立的世界秩序。「中國模式」強調了國家的主導角色，包括在社會高速轉型變化下的維穩作用，以及推動產業轉型升級躋身高科技發達國的作用，習近平上台後，這一趨勢變得尤其明顯。內地學者認為這是眼下「國情需要」，西方看到的是中國「更趨專制集權」，與西方所揭櫫的普世價值背道而馳。

世界歷史發展來到十字街頭，有人認為西方「統治世界」的時代將走向終結，有人相信「歷史終結論」，認為中國崛起標誌專制主義抬頭，背逆自由民主的歷史潮流。刻下香港出現的掙扎和撕裂，很大程度就是怎樣看待中國崛起和世界歷史潮流。從意識形態角度，香港社會明顯傾向西方的自由民主價值，否則香港也不需要「一國兩制」的保證；可是從歷史現實角度，香港發展也確實離不開內地。

意識形態掛帥礙發展

港不應偏離務實軌道

香港成功之道，就是能夠配合內地需要，促進自身發展。早期新中國面對西方禁運、封鎖和孤立，香港成為內地物資供應重要窗口，逐步積累起基本經濟實力。內地改革開放後，香港的角色更加吃重，在1980至90年代形成「前店後廠」經濟合作模式，由香港作為中轉站，將內地廉價貨品銷往歐美等地，香港經濟產業升級，形成了服務業主導的經濟，金融、保險、運輸、貿易及物流業得到極速發展。然而面對內地新一浪轉型發展機遇，香港並未找到接軌配合之道實現自身升級，不少人反而因為意識形態問題，對內地愈來愈抗拒，認為界線劃得愈清愈好。倘若香港不再積極利用內地機遇往前走、偏離歷史發展軌迹，還可以從哪裏注入發展動力，值得所有人好好思考。

國家崛起為香港發展提供更多機遇，然而反修例風暴亦反映，一些港人擔心國家變得強大，會令「兩制」空間受到擠壓，部分人甚至選擇站在西方的角度，視眼前為「自由民主與專制獨裁」的「終局之戰」。香港與內地實力此消彼長，港人擔心「一國兩制」天秤愈益倒向「一國」一邊；由打壓維權人士到修憲撤銷國家主席任期限制，不管內地如何解釋「國情邏輯」，大多數港人也很難認同，可是對香港來說，過度意識形態化看待內地、捨棄香港賴以成功的務實主義，也不是好事。警方表示掌握情報，今天十一國慶，很大可能出現非常暴力的襲擊，情况非常危險，唯盼今天香港可以平安度過，不會發生嚴重傷亡事件。

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