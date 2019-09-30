社評：機場工程效率見真章 香港競爭力下降堪憂

大興機場工程成本

值得香港借鑑

北京首都機場的旅客吞吐量去年突破1億人次，僅次於美國阿特蘭大機場，成為世界第二最繁忙的機場，儘管分別在2008年建成第三條跑道，和2016年建成第四條跑道，還是在超負荷狀態中運作多年。北京市人口2150萬，加上周邊人口規模，以及北京作為國際航空樞紐的功能，早就應該擁有兩個大規模的機場。情况相若的上海早在1999年已經建成浦東機場，分流虹橋機場的繁忙客流。國際城市如紐約、倫敦等，都在城市周邊有兩三個機場。按機場群的旅客流量計算，上海機場去年全球排第四，北京機場排第七，大興機場全面投入運營後，將可攀升位置。

北京大興機場在2014年12月開始動工，用了不到5年時間建成，其設計新穎歸功於國際頂級的法國與英國建築師事務所，其設備高科技含量高，而且絕大部分是國產專利，反映內地的先進水平，使用過的乘客對於人性化的安排也十分滿意，比如公共交通有地鐵和高鐵直達，自動化的行李託運設備與地面平行，乘客毋須將行李抬高到託運的運輸帶，等等。

大興國際機場第一期工程將於2025年全部完成，4條跑道，計劃旅客流量將達到7200萬人次。遠期目標在2040年完成，跑道將增至7條，旅客將超過1億人次，佔地總面積達到68平方公里（香港島的面積是78平方公里），成為全球最大的機場。加上首都機場的客流量，北京機場群躍升為全球最大也是可期。

北京可以在4年多的時間，花費1167億元人民幣建成民航的部分，加上交通和市政等配套工程，總投資額是4500億元人民幣。反觀香港機場第三條跑道，2011年審批規劃，2016年動工，計劃在2024年建成，目前已經撥款的金額已經達到1415億元。香港簡單的一條機場跑道，北京建的可是大型的國際機場，無論從工期時間，和工程造價上，香港都大為遜色。

誠然，國際上機場工程延宕的例子不勝枚舉，倫敦希思路機場的擴建工程也是曠日持久，建第三條跑道的建議，始於29年前，經過反覆的討論，終於去年得到國會通過，今年9月諮詢，如果順利動工，計劃建成日期在2026年，施工期最短也要7年。

雖然不能以北京大興機場的工程花費和施工期時間，對比香港或者國際機場擴建工程，由此簡單地得出結論，民主制度地區的工程效率比中國的差得多。香港機場第三條跑道從規劃到施工，當中經歷了必要的公眾諮詢和立法會通過的程序，同時還遇到非必要的司法覆核官司，這些都是香港實施民主制度所必須付出的代價，而內地這麼重大的工程，毋須通過北京市人大會議的審批，牽涉到影響民生的各個方面，諮詢民意的過程也並不嚴謹。

工程管理與監管制度

香港需要檢討

撇開制度性的因素，香港重大工程的各種管理漏洞，則是難辭其咎的。過去香港在工程方面，由於採取的安全標準十分高，從而提高了成本造價，但換來高質量的工程。可是，從機場三跑、港珠澳大橋香港段、京港高鐵香港段，以至地鐵沙中線等等，都出現工程質量因監管不力而出現不符合規格、造價偏高並且屢屢超支，以及工期延誤而導致經濟效益降低的情况，接二連三的問題工程，有認真檢討的必要，究竟是政府的規劃與監管制度出問題，還是立法會因為政治因素阻撓工程進度問題，無論是單一因素還是兩者兼有，都需要找出解決的辦法，否則，不但影響今後工程的質量、造價和工期，為納稅人的公帑帶來不必要的耗損，還會窒礙香港的未來發展。

香港機場的旅客量去年排名第八，在全球享負盛名，由於設計新穎、管理得當和待客之道，多次獲得國際航空組織評為最受歡迎的機場，加上香港的地理位置處於連接太平洋的中心點，以及中國的南大門，以及香港本身和周邊地區的經濟發展速度急速，客流量拾級而上，航空樞紐的地位穩健。但這些因素都並不是必然的。

近期因為香港出現巨大的政治風波，反對政府的活動蔓延到機場，最受歡迎的美譽必然喪失，8月份香港機場的客流量比去年同期下降12.4%，貨運量則受到中美貿易戰的影響而減少5.3%。政治風波相信不會永遠持續下去，但影響香港航運樞紐作用的長期因素不斷增加，廣州和深圳機場的不斷擴展，市場競爭意識不斷提升，而香港優質管理的老本不斷被蠶食，此消彼長，香港機場的優勢將會逐步減弱。見微知著，香港整體的競爭力也會令人憂慮。

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