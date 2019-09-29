社評：改善氣候暖化 全球任重道遠

二氧化碳排放量全球排名第十的加拿大也承諾，到2030年將溫室氣體排放降低30%，但上周有30多萬國民集會，要求降幅達到75%。反映在環保方面，加拿大國家願意承擔，但環保意識普及的國民仍不滿足。

中國政策積極進取

國民環保意識落後

降低溫室氣體排放，需要政府和國民全力支持才能有所成效，有些國家政府政策做得好，但國民意識不夠普及；有些國家則是國民意識普及，但政府做得不夠。中美這兩個最大的經濟體，是這兩種情况的典型。

中美位居全球二氧化碳排放最高的頭兩位，合共排放量佔全球總排放量40%，影響舉足輕重。中國人口14億，過去在經濟高速發展階段，未有顧及對環境的影響，從2001年到2010年10年間，溫室氣體排放量增長137%，之後雖然大幅下降，但仍有8%的增長。中國政府大力發展可再生能源，大力利用水力發電，也在補貼太陽能發電，推廣電動汽車。去年內地電動和混合能源汽車銷售量達120萬輛，佔全球總銷量六成，很多城市已經以電動巴士取代燃油或燃氣巴士。同時大量植樹，過去40年森林面積增加一倍，獲得國際組織稱許。但由於經濟不斷增長，對能源的需求和消耗也大增，雖然積極利用可再生能源，但仍在新建燃煤發電站，且仍然佔總發電量一半以上。而國民的環保意識原本就落後，隨着電子商務的迅速發展，生活模式改變，更加產生大量物流和外賣的包裝廢物，對環境造成嚴重破壞。

中國在降低排放量方面被國際組織評為有所作為，但仍需努力。而美國則被批評為不去嘗試改善，這些批評可能有點吹毛求疵，美國在採用更多燃氣發電方面也有進步，只不過碳排放量只是持平，沒有下降。總統特朗普的環保政策比前任有所倒退，上任後即宣布退出巴黎氣候協定，這次聯合國專門的氣候大會，美國被批評缺乏承擔，也沒有盡責任為其他國家做出示範。

另一個廣受批評的日本，碳排放量全球排名第六，由於2011年大地震導致核電站泄漏，朝野對於核電的恐懼猶有餘悸，政府傾向發展燃煤發電，這種因噎廢食的想法與做法，是對全球環境的自私行為。

反觀歐洲國家，在改善氣候變化方面的承擔，遠超其經濟實力，德國在原來已經投放很多資源的基礎上，承諾未來3年再投入590億美元；英國在1990年至2018年經濟增長75%，但碳排放量下降44%，成績斐然。這些都有賴於政府與國民對環保的共識所致。

氣候暖化對全球的影響深遠，南北極的冰川融化速度加劇，1993年至今海平面平均每年上升3.2毫米，2014年至今的速度則加快到每年上升5毫米。很多小島國家很快會被淹沒，其他「高高在上」的國家可能對此無動於中，但一旦這些遭遇滅頂之災的國民變成難民逃生，屆時其他國家也要為此付出代價。况且，氣候暖化對各種農作物的影響，同在一個地球內的任何國家，也不可能獨善其身。

全球能夠達到控制氣溫上升幅度低於1.5℃標準的國家，只有非洲的摩洛哥和岡比亞，這兩國的條件和發展形態，對於控制排放量未必能成為其他國家仿效的榜樣，但起碼兩國政府與人民願意為此做出貢獻的精神，值得肯定。

香港制定長遠策略

政治介入環保添亂

香港在氣候變化方面對全球影響微不足道，政府政策與民間覺醒可能都在不高不低之間，正面或負面的評價都不多，但並不表示作為地球的一分子不需要做出貢獻。香港「長遠減碳策略」諮詢剛剛結束，結果有待分析，但令人憂慮的是政治介入了環保政策，有團體建議香港今後不應再向內地購買電力。

香港自行發電當然可以，但在利用可再生能源方面，沒有水力發電，風力和太陽能發電極其量只佔3%至4%，香港如果要建核電站，引起的爭議十分之大，如果不向內地購買電力而自行發展燃煤或燃氣發電，會產生污染，而購買內地的電力，很大一部分是來自相對清潔的核電，對本地環保的影響孰輕孰重，高下立見。而今香港應對全球暖化的政策，只要減低政治介入的「噪音」污染，已經功德無量。

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