社評：特朗普身陷「烏克蘭門」 水門案陰影若隱若現

引外國勢力干預大選

濫權指控甚於通俄門

「烏克蘭門」的出現，要由2014年烏克蘭變天說起。當年烏克蘭親西方陣營發起街頭鬥爭，在美國支持下推翻親俄政權。當時華府負責處理烏克蘭事宜的，是副總統拜登。烏克蘭變天後，親俄陣營面臨清算，天然氣企業Burisma成為貪污調查對象。未幾，拜登兒子亨特在沒有能源業經驗或烏克蘭背景下，高薪加入Burisma董事局。1年後，拜登訪問烏克蘭，敦促反貪改革，包括撤換當時正在調查Burisma的檢察總長。不久烏方撤換檢察總長，Burisma一案亦不了了之。

拜登強調當年只是執行美國外交政策，從沒有考慮亨特，要求烏方辭退檢察總長，只因他廣被視為反貪不力。拜登兒子的事情，在美國從未惹來太多迴響，然而隨着明年大選漸近，拜登有可能成為民主黨總統候選人，特普朗競選陣營似乎也在積極蒐集黑材料。上月，有匿名美國情報人員告密，提到特朗普7月底與烏克蘭新總統澤連斯基通電話，多番施壓要烏方調查亨特是否涉貪，又指特朗普以暫停軍援作要脅，數名白宮官員聽過有關通話後亦感不安。署理國家情報總監知悉告密後，未有按法律將投訴狀盡快呈交國會，及至近日事件曝光，美國政界譁然，國會發出傳票，才取得爆料者投訴狀。

拜登父子與烏克蘭之間，確有瓜田李下問題。不過話說回來，如果投訴狀的指控屬實，美國國會絕對有理由向特朗普啟動彈劾調查，不能簡單視作政治炒作。2016年美國大選，俄羅斯被指暗中干預，特普朗陣營涉與俄方互通消息，惹來「勾結外國勢力」之嫌，引發「通俄門」風波，然而最終沒有充分證據，證明特朗普「通敵」。「烏克蘭門」比「通俄門」嚴重得多，皆因今次涉及特朗普是否濫用總統權力，脅逼「外國勢力」協助打擊其政治對手，倘若指控實屬，特朗普是「主動引入」而非「被動暗助」外力干預美國大選。這亦是為何支持彈劾的人，認為特朗普為了私利濫權出賣國家。

1998年美國前總統克林頓遭眾議院彈劾，原因是他作假證供掩飾性醜聞，妨礙司法公正。「烏克蘭門」也涉及隱瞞掩飾的指控，然而事態性質與克林頓性醜聞有別，反而更似前總統尼克遜的水門案。克林頓作假證供違法，惟本身不涉及濫用總統職權，可是現在特朗普面對的其中一項指控，卻是涉嫌濫用權力去掩飾濫權行為。投訴狀稱，白宮試圖隱瞞特朗普與烏國總統通話紀錄，將通電原話全文，藏在只應存放敏感國安資料的絕密電子系統中，又指這不是特朗普政府首次因為政治敏感而非國安原因，將總統談話紀錄放進該系統。有關指控令人聯想起水門案中的尼克遜對話錄音。

特朗普連任添變數

貿易戰取態須留意

1972年美國大選，有人潛入民主黨總部安裝竊聽器事敗，《華盛頓郵報》名記者伍德沃德和伯恩斯坦鍥而不捨追查，在爆料者「深喉」協助下，向尼克遜步步進逼。尼克遜阻礙水門案調查，直至白宮存在秘密錄音一事曝光，形勢急轉直下，最終調查人員取得關鍵錄音證據，證實尼克遜企圖利用中情局阻撓FBI調查，尼克遜默然下台。早前白宮公開特朗普與烏國總統「通話內容」，強調特朗普沒有以停止軍援作為要脅，然而白宮承認那並非對話原文逐字紀錄。當天兩人的通話全文在哪、白宮是否有「特普朗通話紀錄庫」，有可能成為調查重點。

世上沒有政治免費午餐，烏克蘭親西方陣營靠美國撐腰上台，代價也許就是被美國政客當成「香蕉共和國」予取予攜，今次風波對烏克蘭而言極不光彩。「烏克蘭門」對明年大選特朗普爭連任有何影響，現在言之尚早。當年克林頓面對彈劾壓力，應對板斧有二，一是強調經濟成績爭取民意，一是適當時候「耀武揚威」，例如在性醜聞調查正酣之際，轟炸蘇丹「恐怖分子基地」。特朗普除了加緊將彈劾調查描繪為政治抹黑，藉以鞏固基本盤，相信亦會加緊「保經濟谷股市爭民意」，特朗普如何處理與中國的貿易談判，值得密切留意。伊朗與沙特關係緊張，中東戰雲可以驟然而來，特朗普取態同樣需要緊盯。

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