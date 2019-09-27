社評：官民對話踏首步 縮窄鴻溝須行動

官民對話坦誠

政治分歧仍大

上月林鄭提出落區跟市民對話，經過一個月籌備，首場社區對話昨晚在灣仔伊利沙伯體育館舉行。港府搭建對話平台，參考了法國總統馬克龍發起3個月「全國大辯論」應對「黃背心」運動的經驗，林鄭強調對話是「為了改變」，希望可以與市民坦誠對談。

信任破壞容易建立難，修例風波令官民關係破裂，外界對政府官員落區會否虛心聆聽民意，仍有很多懷疑。有人認為社區對話不過是「公關騷」，有人不滿場地約章對參與者諸多限制，也有人質疑出席者是否有足夠代表性，懷疑場外場內可能出現混亂，導致對話無法舉行，然而實際情况算是來得比預期順利。會場外雖有百計市民聚集叫口號，惟並沒有干擾對話進行；會場內，與會市民在嚴辭批判政府之餘，也盡展港人「和理非」一面，未見有人因為意見不合而激烈爭執。

以當前香港社會氛圍，區區一兩場對話，對緩和緊張局勢作用相當有限，對話結束後，一批示威者便佔據馬路，與警方對峙，林鄭遲遲要到凌晨1時30分才能離開。不過首場對話能夠順利舉行，已是一個好開始，但願日後官民能夠有更多和平理性對話，為香港尋找出路。

雖然不少反修例人士杯葛對話，然而首場對話並非一場可以讓高官圍爐取暖的政治騷。整場社區對話算是做到大鳴大放暢所欲言，不少市民發言內容都頗有代表性，反映了社會很多人的心聲。例如不少發言者都談到7．21元朗白衣人襲擊事件，批評警方表現，懷疑監警會職能，要求政府成立獨立調查委員會，亦有發言者提到過去數年的「DQ」（取消參選資格）風波，以及對「一國兩制」前景的擔心等，至於林鄭亦有放軟身段，承認有「disconnect」和「離地」情况、聆聽不夠多，予人一意孤行的感覺。

當然，官民「坦誠對話」，不代表分歧可以一下子收窄。以獨立調查委員會為例，林鄭雖然沒有關上大門，惟基調仍是按現行機制處理，希望各方先看監警會工作做成怎樣，云云；談到警方過度使用武力問題，林鄭的說法，也只是強調支持嚴正執法不等於容許不守警規。有發言市民覺得官民「好像各說各話」，可是話說回來，倘若各方不溝通不對話，永遠不可能縮窄距離。暴力不能解決問題，對話溝通永遠比訴諸武力可取。放眼世界，複雜如北愛爾蘭問題，各方最終仍能透過對話，找到和平出路，香港沒理由放棄以對話解決分歧。

給和平一個機會

持之以恒勿言棄

今年1月，法國總統馬克龍發起「全國大辯論」，應對持續數月的黃背心運動和暴力事件，最初一樣是舉步維艱，輿論也不看好，民意調查顯示，七成人認為「大辯論」不能平息他們的憤怒；也有人質疑，參與社區對話的民眾不夠代表性，很多都是長者和退休人士，不是出來抗爭的一群，然而經過長達3個月的社區對話，民情確實出現了變化。平情而論，馬克龍總結辯論推出的措施，對於示威者的訴求，諸如恢復富人稅等，並非「有求必應」，然而必須指出，馬克龍在重申不向暴力屈服之餘，也採取了減稅等一系列措施，回應社會主要訴求。既然港府願意借鑑法國經驗，我們希望當局能夠持之以恒展開對話，虛心聆聽意見，最終落實一系列能夠令多數市民滿意的措施，包括成立獨立調查委員會，還原反修例風暴真相。

暴力吞噬香港，社會不堪折騰，就算官民對話無法一下子帶來突破，各方仍應給和平一個機會。市民對政府失去信心，不會因為一兩場對話而有所變化，政府疏導民怨，軟的要更軟，更多對話溝通是「reconnect」的唯一方法。林鄭承諾會研究官民對話反映出來的問題，並會「轉化為具體行動，共同建設未來」，可是市民對政府顯然仍有很多懷疑。當局需要勾勒一個較為清晰的藍圖和時間表，讓市民知道溝通對話不是緩兵之計，而是真的會有跟進措施和行動。

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