社評：捐地承擔社會責任 發展商須棄賺到盡

新世界捐地300萬呎

市民聽其言觀其行

本港四大發展商擁有逾億平方呎（超過1000公頃）農地儲備，當中以恒地最多（約佔45％），其次是新地（約30％），新世界和長實分別佔16％和9％。政府覓地建屋舉步維艱，最近市場盛傳政府有意引用《收回土地條例》（下稱《條例》），加快向發展商收回農地興建公屋。新世界再三表示，今次捐地與引用《條例》倡議無關，強調捐地計劃籌備超過一年，早於去年初已與社企「要有光」簽訂合作備忘錄，興建供低收入家庭居住的社會房屋；不過以當前社會氛圍，捐地決定無可避免惹來很多政治聯想。

反修例風暴持續至今3個多月，示威者堅持「五大訴求缺一不可」，惟亦有意見認為危機背後折射了社會深層次矛盾，若非年輕人缺乏向上流動機會、置業安居難若登天，社會也不會出現「攬炒」氛圍。新華社時評也罕有詳談香港民生問題，批評一些「既得利益集團」阻礙政府增加土地供應，從而抬高自己囤積土地的價碼，牟取最大利益。不少人認為「有恒產者有恒心」，置業安居有助社會穩定，亦有人認為改善住屋問題，與回應年輕人政治訴求是兩碼子的事，然而要求發展產承擔更大社會責任的聲音，明顯愈來愈響亮。

近年恒地創辦人李兆基曾捐地給慈善團體，興建青年宿舍和安老院舍。今次新世界承諾捐出的地皮，相當於該公司農地儲備約17％，折合約28公頃土地，面積相當於1.5個維園。香港未來8年缺地多達800公頃，28公頃地皮對紓緩整體土地房屋供應幫助有限，惟論面積規模也不能說是小，比起政府準備短期內收回的粉嶺高球場東邊32公頃土地，只是略小一點。

過去20多年，發展商予取予攜「賺到盡」，市民「領教」太多，不會輕信漂亮承諾。這次新世界答應捐地300萬呎，還有很多執行細節有待釐清，例如具體地皮會否太偏遠不便、社企是否有足夠人力物力處理地皮、落實安排會否拖拉多年、未來捐地選址會否「順帶」有利集團鄰近地皮發展等。香港社會深層次矛盾愈益尖銳，發展商必須改變昔日「賺到盡」思維。聽其言，觀其行，我們期望新世界能夠說到做到，負起更多社會責任，其他發展商亦應多考慮社會整體利益，不要竭澤而漁。

房屋政策要「膽大心細」

全民置業夢知易行難

香港房屋問題水深火熱，不少民間團體提出種種大膽構思，最新例子是團結香港基金提出的「港人組屋計劃」，以重推優化版「租者置其屋」計劃、放寬出售未補價資助房屋、向首次置業青年提供免息貸款務求「一成首期可上樓」，以及向公屋輪候冊家庭提供租金津貼等，希望最終讓七至八成市民擁有恒產。團結基金顧問王于漸認為，今日香港面對的不是房屋問題，而是貧富懸殊，中下層市民和年輕人缺乏向上流動機會，置業階梯斷裂真正原因，是很多市民無錢踏上更高階梯，只能靠政府出手相助。團結基金的倡議，簡言之就是津貼市民廉價買樓，分享經濟繁榮成果。

房屋問題確與貧富懸殊緊扣相連，參考新加坡組屋經驗，聽起來也相當吸引，惟新加坡組屋的成功，背後有很多因素，諸如供應充足，以及有中央公積金計劃配合等，星洲九成人擁有自置物業的經驗，是否有可能移植到香港，一直備受質疑。香港公屋政策多年來最大作用，是提供社會安全網，照顧低收入家庭，團結基金的倡議，實際是政策顛覆巨變，政府大舉資助市民「廉價買樓」，變相是以房屋政策實現財富再分配，作為處理貧富懸殊的手段，政府介入變得如此深，錢從何來，必須深入考慮。

當代資本主義加劇社會貧富懸殊，皮凱蒂等學者提出開徵富人稅實現財富再分配。香港並非奉行累進稅制的社會，政府動用巨額公帑資助低下層和年輕人買樓，主力埋單的，是交稅最多的中產一族，而非最富裕一群。若沒有稅制改革配合，資助「全民安居」在政治上未必行得通，在房屋供應不足下，更有可能刺激樓價。政府思考房屋問題，需要多聽不同意見，取長補短，同時亦要考慮實際可操作性，以及財政上的可持續性。

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