社評：香港求活路 先處理心路

一葉障目不見泰山

克服心魔攜手救港

暴力是不能打開的潘朵拉之盒，因為它的本質就是不講道理只鬥拳頭，一旦這個潘朵拉盒子打開了，暴力就會如同瘟疫般蔓延。眼見別人訴諸暴力，每個人心裏很容易會湧起一股衝動，覺得伸張心中「正義」訴諸暴力有何不可，「你做初一為何我不可以做十五」，暴力升級惡性循環就此形成。社會花那麼多力氣去建立典章制度，就是要避免人與人之間處於這種暴力鬥暴力的野蠻狀態。

當然，一談到典章制度，必然衍生誰來制訂規矩以及「制度暴力」等問題。如何令制度變得更合理、文明和進步，構成了人類數千年歷史，不同地方和文明都嘗試用自己的方式，在現實可行空間之內，構建自己的典章制度。世界不存在完美的制度，然而一套行之有效的不完美制度，總比拳頭鬥拳頭好。香港多代人花了不少心力，建立起一套以自由開放和法治精神為本的典章制度，「一國兩制」目的是設法在「一國」框架之內，保持這套行之有效的制度。近年香港與內地矛盾重重，不少港人覺得「兩制」空間在收窄，然而訴諸暴力絕非保護「兩制」正確做法，反而是在親手砸毁法治，葬送香港一直珍視的自由、開放和包容。

暴力滋生於恐懼、不安、憤怒、懦弱或無知之中。有諸內必形諸外，暴力存在於人的心中，單靠嚴正執法，無法將之根除，社會各界必須向暴力說不。香港遭暴力吞噬是共業，不同陣營人士以至中央，都有很多心魔心障，導致政治死結縛得緊緊。一葉障目，不見泰山，要為香港開闢出生路，各方必須先解決心路，面對自己的心魔。

修例風波中，無論特區政府和激進示威者，都深信自己是為了香港好，可是現實效果卻是不斷把香港逼入死胡同。修例風波之起，源於一個人的心路蔽塞。今年初政府提出修訂《逃犯條例》，不少聲音早已忠告，修例觸動「一國兩制」最根本的信心信任問題，然而行政長官林鄭月娥未納諍言，堅信修例正確，一意孤行強推，結果觸發反修例風暴，其後政府暫緩修例，卻又囿於心障心魔，錯失及早撤回時機，令暴力得以滋長蔓延；不少人為暴力所惑，看不到對香港法治的長遠傷害，要麼默許縱容，要麼直接參與，以為暴力抗爭「有利香港」。獨立調查委員會是化解危機的鑰匙，可是現在卻落入「有雞先還是蛋先」的困局。中央和特區政府立場是止暴制亂為先，向暴力退讓只會助長更多暴力，然而社會民情卻是不滿足獨立調查訴求，難以釜底抽薪遏止暴力。

中央港人各有所憂

相互保證減不信任

香港淪落到如斯田地，是各種問題日積月累的結果，各方失去共商合作的意願和信任，正是死結所在。拯救香港需要各方放下心障心魔，攜手合作。「一國兩制」是矛盾統一體，其內部張力的本質，就是信任與害怕之間的拉鋸。1982年，時任國務院總理趙紫陽談論香港問題，反問香港記者「你們怕什麼」，然而現實是這個問題從未消失，反修例風暴更令問題回到原點。

已故國家領導人鄧小平提出「一國兩制」，強調兩制長期共存、互相競賽、誰也不吃掉誰，然而近20年中國迅速崛起，力量天秤不斷向內地傾斜，反而令一些港人害怕，未來香港會否逐步走向「一國一制」，至於中央則關注港獨抬頭和暴力化，危害國家主權和安全。修例風波將港人和中央各自的憂慮和不信任，推至前所未有高度，然而作為「一國兩制」的兩大持份者，中央和港人只許共贏不能共輸，香港作為弱小一方，更是完全輸不起。

鄧小平談及香港「50年不變」之後的情况，表示「50年以後更沒有變的必要。香港的地位不變，對香港的政策不變……相信我們的接班人會懂得這個道理」。現在離2047年不過20多年，反修例風暴折射不少港人，特別是年輕一代對未來的憂慮。有捨始有得，中央與港人要重回互相信任多於提防的軌道，必須採取實際行動，盡量讓對方安心。港人希望中央多聽港人意見，延長「50年不變」的保證，中央亦需要香港主流社會保證不搞港獨。中央以大事小以仁，香港以小事大以智，「一國兩制」才有機會朝健康方向發展。

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