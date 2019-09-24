社評：「私了」挑戰容忍度 美化暴力助長仇恨

文明社會不容私刑

各方行事要有分寸

剛過去的周六晚，元朗發生多宗涉及不同政見者的暴力衝突，至少5名中年漢被暴力示威者圍毆私了，有人嚴重受傷。警方執法期間，也有警員被指「後巷打人」，腳踢身穿黃衣的被捕者。警方執法必須律己以嚴，當被捕者已被制服，就不應有多餘動作，若是有心為之，踢一腳也是濫用私刑，警方指現場片段不清晰，「地上黃色物體」可以是人、袋或背心，說法難以服眾；至於暴力分子圍毆不同政見者，本質同樣是私刑逞兇，不管被打的是黑衣人還是白衣人，任何文明社會都不能接受。

反修例風暴以來，不同政見市民不止一次發生暴力衝突，當中尤以7．21元朗白衣人襲擊事件最為震撼；另一邊廂，黑衣人襲擊施暴的畫面，亦斷斷續續出現。這類私了圍毆情况，近日似乎有顯著加劇勢頭，暴力程度也在變本加厲。以周六晚元朗多宗圍毆事件為例，有人被打至血流披面，有人即使跪地求饒依然捱打受襲，在場制止者寥寥，就算有人出言試圖勸阻，主要也只是顧慮傳媒鏡頭。

誠然，任何事情總有前因，例如有被打者之前手執破玻璃樽與人爭執對峙，然而不代表一擁而上用摺櫈圍毆攻擊，就是可以接受的行為。「先撩者賤」不能作為隨便出手打人的託辭，當年「七警案」被告不可能以「先撩者賤」作為暗角打人的藉口，激進示威者也不能因為別人出言不遜、撕走「連儂牆」文宣，又或懷疑有人非禮，便不由分說毆打別人，這種行為絕對不是「伸張正義」，而是濫用私刑。

上月癱瘓機場事件，激進分子向兩名內地人行私刑，事後還會有人代為道歉，然而來到當下，私刑暴力程度不僅愈演愈烈，社會也聽不到多少道歉聲音，反而堅持「私了無錯」的網上文宣卻很多。在示威者活躍的網上論壇，有人認為不應僅僅因為有「藍絲阿叔」撕紙鬧人便私了圍毆，即時惹來其他網友圍攻是「左膠」。

反修例風暴中，政府和警方縱有千般不是，不代表社會應該縱容暴力行為。過去數月暴力不斷升級，合理化和美化暴力的文宣操作亦變本加厲，由最初的「挑戰政府機關」，到之後的「毁物不傷人」，再到近期的「私了」邏輯，實際都是為升級暴力堆砌「理由」。私了邏輯見證的，是暴力分子現在不僅認為可以肆意破壞「死物」，還可以攻擊「活人」。有網民還以「私了」的諧音，炮製所謂「神獸獅鳥」，為私了張目造勢。

「黑白恐怖」陰霾籠罩

蠶害「免於恐懼自由」

有「勇武派」聲言，面對警方和白衣人，他們不過是「以武制暴」，有人甚至引用西洋政治哲學觀點，揚言現在香港已臨近「自然狀態」，所以人們也可以恢復以武力保護自己的「自然權利」，云云；然而不管理論堆砌得如何冠冕堂皇，私了就是私了，即使換了「以武制暴」等表述，本質仍是訴諸暴力行私刑。周末發生的事件，公眾看到的不是示威者捱打被迫自衛，而是暴力分子因為爭執對峙又或撕紙等事情，便「召喚獅鳥」毆打他人。

當前香港社會壁壘分明，連食肆商店也要問是黃是藍。有人不滿部分企業打壓示威員工，形容是「白色恐怖」，然而剛過去的周末，大批群眾圍堵滋擾「藍絲商戶」，同樣令人側目。有商界背景的議員形容，現時社會瀰漫「黑色恐怖」、 「白色恐怖」氣氛，商業機構一旦捲入政治敏感事件，隨時招來另一方政見者打擊報復，現時不少人都因為害怕受針對而不敢出聲。港人免於恐懼的自由正在逐漸消失，倘若暴力升級到肆意私了傷人的地步，滅聲效應將更為嚴重，香港標榜的言論自由、文明理性等核心價值，將面臨無可挽回的破壞。

香港暴力不止，縱火破壞愈演愈烈，社會仍未清晰與暴力切割。私了邏輯的出現，標誌暴力升級來到關鍵時刻，合理化私刑的文宣操作，正測試社會容忍度，如果連私了邏輯也得到縱容默許，誰都不敢保證未來不會出現「治安隊」或「武裝民團」，香港有可能成為一個人人訴諸暴力的社會，出現儼如內戰般的武鬥場面。市民不滿警方執法是一回事，然而絕對不能接受私了合理化，有識之士必須想方設法，合力阻止香港繼續沉淪。

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