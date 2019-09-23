社評：香港社會須自救 中間派勿再沉默

抗衡暴力仇恨兩極化

香港須溫和中間聲音

現今香港，「暴力周末」彷彿已成例行公事，分別只在於「戰場」在哪。剛過去的周六，由於出現了所謂「清潔香港」呼籲，外界一度擔心，多區會因為「連儂牆」問題爆發「藍黃大衝突」，雖然最終只有零星爭執衝突，然而藍黃對立仇恨氣氛，仍然隨處可以感受得到。暴力蠱惑人心，令人只看到眼前以武力報仇雪恨之快，卻看不到後遺症傷害之大，以暴易暴以牙還牙氛圍，在社會不斷蔓延，再不與暴力切割，香港有可能「死於」暴力。

暴力仇恨不斷升級，極端主義主流化，香港需要更多溫和中間聲音，讓社會回歸冷靜務實，避免意氣用事。社會一些「有心人」，例如運房局前局長張炳良和環境局前副局長陸恭蕙等，都嘗試在這方面發揮作用。陸恭蕙表示，香港正值生死存亡之秋，社會瀰漫仇恨情緒，不論反對派還是建制陣營，似乎都無法消除分歧，為了營救香港，中間派是時候站出來，以溫和手段推動對話，創造解決複雜議題的空間。

近年香港社會撕裂持續加深，溫和中間派亦遭污名化，要麼被懷疑是「假中間、真建制」，要麼被指騎牆、奉行妥協主義，云云，很多人甚至認為，香港社會兩極化，中間派已無立錐之地。誠然，近年打着「溫和中間派」旗號的政黨或參選人，大多鎩羽而歸，然而這一情况，跟選舉比例代表制度有密切關係。從近月本報委託中大所作的數次民調都可見到，即使在當前高度兩極化的氛圍，自認是「中間派」的受訪者仍然超過兩成，比重之高僅次於溫和民主派的三成許，若將中間派與「無黨無派」受訪者加起來，每次都有接近四成，不能僅僅因為選舉表現，就低估溫和中間派的人數和分量。

當然，社會不斷變化，「溫和」與「中間派」的定義也在不斷推移，昔日的「激進者」，現在可能顯得甚為「溫和」，然而必須指出，真正的溫和中間派，一樣有原則有訴求，並非盲目的折衷主義者。中大民調顯示，大多數中間派市民一樣反對修例、一樣認為政府撤回修例並不足夠、一樣要求政府成立獨立調查委員會。溫和中間派與政治光譜兩極力量的最大分別，在於他們更願意換位思考，透過務實對話推動社會前行；他們一樣擔心「一國兩制」變得太過向「一國」傾斜，令「兩制」空間縮窄，但他們並非事事意識形態掛帥，也明白一旦踰越了「一國」紅線，將置香港於險境。

推動社會重回和理非

溫和中間作用勿低估

社會兩極化變本加厲，溫和理性的中間聲音，很容易被極端聲音掩蓋，然而永遠不要低估溫和中間力量對於穩定社會的作用。修例風波中，政府最大錯誤就是無視溫和中間聲音，一意孤行修例，導致民情憤慨一面倒。溫和中間派相信「和理非」，不相信暴力是解決問題的方法，同時也明白年輕人對制度不公義的憤怒，認為中央和特區政府必須正視。溫和中間派未必很信任政府，但至少相信理性對話。政府搭建的對話平台，是溫和中間市民發聲的好機會，政府要多釋善意，不應令溫和中間力量失望。

我們堅信，香港社會厭惡和反對暴力的人，一定多過認同和擁抱暴力的人。即使政府在修例風波中有千般不是，也不應該成為容忍或合理化暴力的藉口。藉着散播謠言，例如所謂「太子站打死人」等，企圖煽動社會認同暴力的人，其行徑是毒害人心、傷害香港。一個社會若合理化甚至美化暴力，必然陷入大亂，逐步走向淪亡。香港正在步向最壞的局面，社會必須自救，勿讓小撮暴力分子將香港推落懸崖，期望所有珍惜香港的人挺身而出，向暴力說不，推動社會回歸「和理非」軌迹，冷靜思考，尋求破解困局。

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