社評：台灣大選藍綠對決 香港因素悄然升溫

在9月17日個人聯署提名候選人截止前，台灣大選的候選人名單還存在很大變數，兩大政黨的候選人分別由蔡英文和韓國瑜領軍，而在國民黨初選中落敗的郭台銘，和無黨派但聲望日隆的柯文哲是否參選，成為城中熱議，因為這兩名重量級的人物都有可能分薄兩黨的票源，他們兩人宣布不參加競選，不但令兩大黨鬆一口氣，也令到這次選舉減少複雜變數。

台灣自1996年開始直選總統，至今已經舉行了6次大選，選舉制度已經成熟，但選舉文化還在不斷演進。台灣仿效美國的選舉制度，但在選舉文化中則有畫虎不成反類犬之嫌，政黨政治中對於挑選總統候選人代表政黨出戰，美國有一套現成的做法，台灣不同的政黨通過不同的做法搞初選，姑勿論方法是否臻完善，但民主的精神是承認遊戲規則所產生的結果。2000年的台灣大選，國民黨元老宋楚瑜不滿未能被挑選為國民黨候選人，脫離國民黨另立親民黨，並以獨立候選人參選，結果分薄了國民黨候選人連戰的票源，雖然兩人的合共所得票數多民進黨的陳水扁20個百分點，但被陳水扁撿了個便宜。這種不尊重民主精神的做法，這次差點重演。

重歸藍綠對決

統獨議題繼續

郭台銘在台灣名氣很大，對於這次選舉信心滿滿，但還是在國民黨初選中以相差17個百分點的票數敗給韓國瑜。郭台銘初時顯得十分不滿，並暗示不排除以獨立身分參選，但最後還是放棄跟國民黨唱對台的做法，是台灣選舉文化的一大進步。民進黨兄弟鬩牆的傳統，比國民黨不遑多讓，過去有許信良攪局，這次有呂秀蓮以獨立身分參選，但應該不會對蔡英文造成威脅。若郭台銘伙拍柯文哲參選，大選將出現三方鼎立的局面，而今民進黨的蔡英文和國民黨的韓國瑜可以排除變數，專心「一決雌雄」。

藍綠對決，最後拼的還是「統獨」這個永恆的議題，國際存在感是其中一個體現。在國民黨執政期間，北京和台北在「金元外交」問題上一度休兵，這次民進黨蔡英文競選連任，在任期間丟了7個「邦交國」，無疑是北京還以顏色所致，這對選情有多大的影響，還要看島內的反應。

蔡英文對於統獨問題所打的牌，就是一國兩制「不可能」。以不「急獨」拒不「急統」是民進黨的一貫伎倆，但這次大選多了一個議題，就是蔡英文高調「撐香港」。至於如何「撐香港」的具體做法，蔡英文沒有透露，但剛剛獲得國慶70周年「一國兩制傑出貢獻者」稱號的董建華曾經表示，香港這幾個月發生的風波，有來自美國和台灣的資金支持，雖然沒有確鑿的證據顯示台灣資助了那些參與暴力對抗政府的示威者，但蔡英文所說的「撐香港」，是否跟董建華所說的有關，值得思量。蔡英文將會用盡一切辦法證明一國兩制不適合台灣，無論這是競選策略，還是台灣的長遠部署，無論是台灣主動進攻，還是香港有人跟台灣裏應外合，香港都會被動地陷入其中。

應準確落實一國兩制

避免統獨問題是正途

國家主席習近平在接見新任澳門特首賀一誠的時候表示，「一國兩制是完全行得通、辦得到和得人心的」，一般評論認為這是針對香港最近發生的風波而言，但相信更大程度是對台灣的放話。國慶70周年首次頒發「一國兩制傑出貢獻者」的獎勵，相信也是給台灣的啟示。香港在兩岸問題的分量加重，還有一個佐證，7月31日，北京在毫無徵兆下突然宣布暫停所有城市居民到台灣自由行的申請，從時間上來看，是中央政府主動應對香港風波問題的其中一個措施，相信北京是將台灣問題和香港問題攏在一起處理的先河，也將是今後持續的做法。

北京和台北都對香港「委以重任」，表面上看，台灣主動攪局，香港好像是沒有選擇地接受，可是，如果香港不是出現類似台灣的統獨問題，中央政府也不會將香港納入處理台灣問題中一併出招。雖然說香港已經回歸，台灣還沒有統一，中央政府對於香港只會以支持的手段幫助香港，對於台灣或會用打擊的手段對付破壞統一的勢力，但一致的目標是防止國家領土安全受到損害。

為今之計，香港應該在落實一國兩制問題上做到「不動搖、不變形、不走樣」，才能打消中央政府的疑慮。落實一國兩制，中央政府有責任、特區政府有責任，社會各界也責無旁貸。這次台灣大選，香港議題將會如何演化，還有待觀察。但香港必須提高警惕，防止有人做出親者痛仇者快的事情，免讓問題進一步惡化。

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