社評：美伊爭鬥再起 中東戰雲密佈 中國不宜出頭

上周沙特阿拉伯油廠被炸，美國立即派專家去蒐證，尋找施襲的元兇，目前從武器碎片的來源地以及射程角度看，初步認定是伊朗所為，但還沒有確鑿證據證明導彈從伊朗境內發射。而弔詭的是也門胡賽武裝力量再三承認是他們的「傑作」，美國國務卿蓬佩奧已經一口咬定是伊朗所為，並且定調是「戰爭行為」，伊朗立即還以顏色，外長扎里夫表示，一旦美國或者沙特對伊朗採取軍事行動，將會導致「全面戰爭」，並稱伊朗人民對於保衛家園的行動，毫不猶豫。

美伊緊張由來已久

戰事一起沒有贏家

美伊目前還在打口水戰，但真動武的可能不能排除。美國與伊朗天各一方，但過往紛爭不斷，1953年伊朗首相摩薩台嘗試將石油工業國有化，美國中央情報局煽動伊朗反對派將其推翻，其後的政府親美，直到1979年伊朗革命，國王巴列維逃亡美國，引發伊朗國內仇美情緒高漲，學生佔據美國大使館，挾持人質長達444天，美國多番營救失敗，最後通過秘密談判釋放人質，但兩國關係沒有改善，1988年美國擊落一架伊朗客機，290人死亡；2002年美國將伊朗與伊拉克、朝鮮並列為「邪惡軸心」；為免伊朗發展核武，2015年聯合國安理會5個常任理事國加德國終與其達成核問題協議，伊朗承諾放棄發展核武。然而，特朗普上台後，2018年5月宣布退出核協議，事端再起，美國航母現身波斯灣，伊朗與英國互扣船隻；6月20日，美軍無人機在波斯灣遭伊朗導彈擊落，特朗普一度接受建議，派軍空襲伊朗，在最後一刻叫停，美伊從此處於一觸即發的戰爭邊緣。

美伊最後是打是談，還有變數，伊朗外長扎里夫雖然斷然拒絕重回談判桌，也留有餘地，說如果美國放棄所有制裁措施，就會考慮談判。美國的對伊制裁，限制所有國家購買伊朗石油，對伊朗經濟造成沉重打擊，出口石油量只是正常情况的六分之一，經濟支柱受創，導致通脹率高達40%，伊朗政府正在承受巨大的內外壓力。

美國一邊施加壓力，另一邊則拋出「橄欖枝」，說如果伊朗願意談判，特朗普承諾會令伊朗「再次富有起來」。伊朗對此嗤之以鼻，指撕毀協議強加制裁的是美國，開條件重回談判桌的也是美國，兩者都屬非法。談判本來的可能性已經不大，而今沙特油廠遇襲，美伊關係緊張升溫，開展談判更變得渺茫，不過世事難料，因為戰爭的選項沒有贏家，美伊乃至中東的國家都輸不起。

中美貿易談判敏感

中國審慎介入中東

其實，最擔憂的是歐洲諸國，一旦中東戰事再起，長遠來說，會造成大量難民湧入，歐洲目前已經面臨被伊斯蘭化的影響，再進一步加劇，連美國都不想看到。眼前已經發生而且潛在影響更大的是經濟問題，國際原油價格急升，近因是被襲的沙特油廠，產量佔全球5%，即時反應是布蘭特原油價格上升12%，戰爭一旦爆發，伊朗會封鎖全球石油出口五分之一的必經地霍爾木茲海峽，全球經濟將會因此被嚴重拖累。美國即將進入大選季節，特朗普也承受不了經濟下滑對選情的影響。既然沒有任何國家會因戰爭受惠，美國和伊朗對此也會非常審慎。

中國歷來介入中東事務都十分穩重，近年由於在中東的經濟利益愈來愈多，無可避免要有所表現。對於這次沙特阿拉伯與伊朗之間的紛爭，中國處於十分尷尬的地位，沙特是中國海上進口原油的第二大國，伊朗是第七大國；兩國都購買中國武器。中國在處理這兩個國家的關係，不可能厚此薄彼。再加上美國深陷其中的因素，關係就更加複雜。

中美貿易談判目前處於峰迴路轉的階段，可能會達成某程度的中程協議，也可能再拖下去而使加徵關稅提前實施，此時此刻，自會避免橫生枝節，外交部對沙特油廠被襲事件的回應，都是簡單地呼籲避免事態升級，可見中國態度的審慎。

美伊之間爆發衝突是跨地區戰爭，即使只由沙特出面，也是局部的戰爭，後果都是嚴重的，目前涉事國家還在評估對方可能行動的階段，是和是戰，還不明朗，一旦危機滑落爆發邊緣，相信鄰近的歐洲會積極介入斡旋，緩解緊張局面，中國暫時並沒有出頭的誘因。

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