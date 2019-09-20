社評：坦誠對話減兩極化 持之以恒重建信任

對話雖非特效藥

固本培元少不了

反修例風暴不息，上月底行政長官林鄭月娥提出搭建對話平台，由她與司局長落區跟市民直接對話，經過近一個月籌備，具體安排終見眉目，對話平台有3種形式，包括市民自由報名、抽取代表社會各階層的市民，以及界別對話。第一種形式的社區對話，首場下周舉行，全港市民均可報名，以抽籤方式選出百多人出席。林鄭表示，對話平台的大原則，包括對象要廣泛、不分立場；盡量公開透明，讓傳媒可以在現場採訪；議題要開放，希望百花齊放。

政府漠視民情，一意孤行強推修例，市民對政府的信任毁於一旦，即使現在林鄭搭建對話平台，市民懷疑當局會否虛心聆聽民意，也是理所當然。觀乎社會反應，各方看待對話平台，明顯有不少保留。大專學界表明不會與林鄭見面，重申「五大訴求缺一不可」。有市民認為對話來得太遲，如果政府沒有誠意回應訴求，對話亦無意思；有市民則懷疑，當局會記下出席者資料，未來會秋後算帳，云云。政黨方面，泛民固然大潑冷水，質疑對話平台是公關騷、「吹水會」，至於建制派政黨似乎亦不太樂觀，又擔心高官落區保安安排。

區議會選舉年底舉行，在反修例風暴之下，不同黨派各有盤算，單看本周政府高官與區議員的對話會，莫說很多泛民區議員杯葛，就連部分建制派區議員亦沒有出席，處處與政府保持距離。平情而論，以當前官民對立氛圍，對話平台對緩和現時局勢的作用相當有限，高官落區必須有「被圍」和當「沙包」捱罵的心理準備，然而就算得不到政黨支持、又要面對示威者「招呼」，政府仍應設法嘗試與民對話，絕對不能因為吃一兩次大苦頭，便淺嘗輒止，否則只會令人覺得高官不敢面對市民，加深官民隔閡。

香港問題千頭萬緒，對話平台肯定不是特效藥，不會立竿見影，然而若能持之以恒，對話溝通的固本培元作用亦不應低估。對話（dialogue）不是直接找出解決問題的方案，而是在發生重大分歧時，嘗試理解各方的觀點與角度，設法以一套共通語言，認清問題本質，引用外國專家說法，就是「framing a problem in a common way」。美國麻省理工管理學教授Edgar Schein指出，複雜如中東問題，又或當年波斯尼亞內戰，很多問題的根源，都是溝通失敗和觀念上的落差，導致各方無法塑造出一個共同框架去看待問題，結果自然無法建設性地解決爭端。

兩極化擠壓中間位置

對話讓沉默多數發聲

對話不是辯論，毋須你一言我一語，反駁與「死撐」辯護均無必要，最重要是暢所欲言，以及多去了解別人看待事情的觀點與角度。對話的重要性，有時未必在於討論警權、土地、房屋等具體議題本身，而是在於各方對公義、法治、政府角色等觀念的理解，弄清這些差異，各方處理問題可以更加對焦，也不會永遠覺得在對牛彈琴。

香港社會兩極化，反修例風暴將對立情况推至前所未有高度，不同意見者儼然活於兩個世界，看法南轅北轍，對話平台是一個機會，讓精英官員以及不同意見市民都有機會走出「同溫層」，去接觸與自己不同的人。兩極化製造對立衝突，衝突又會加深兩極化，對話可以成為打破這個惡性循環的渠道。荷蘭專家Bart Brandsma指出，兩極化過程中，兩邊都有小撮推手（pushers）不斷煽動仇恨，吸引「加入者」（joiners）站邊附和，沉默大多數則站在中間。兩極化加劇意味中間位置不斷被擠壓，愈來愈多人被迫歸邊，對話一大作用，就是讓沉默大多數的聲音重新出來，不會被兩極推手的聲音所掩蓋。

政府疏導民怨，軟的要更軟。民間要求成立獨立調查委員會，還原反修例風暴真相，政府應該認真考慮。與此同時，政府亦應本着百花齊放原則，持之以恒推動對話，拿出誠意重建市民對政府的信任，遏阻社會兩極化勢頭。

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