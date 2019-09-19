社評：馬不能照跑 盛事紛攬炒

取消賽馬做法罕有

馬會斬腳趾避沙蟲

「7．21」元朗白衣人襲擊事件，不少示威者認為與立法會議員何君堯有關。雖然何君堯表示不認同以暴易暴行為，否認有份策劃襲擊，然而爭議並未因此平息。早前何君堯號召本周末舉行「清潔香港」行動，呼籲支持者清理各區連儂牆和示威塗鴉，再度點起政治火頭，有網民發起昨晚到跑馬地馬場，「支持」何君堯愛駒「天祿」出賽。馬會經風險評估，認為昨晚跑馬地一帶或會發生不可預計的混亂情况，馬場可能遭受干擾，甚至出現暴力場面，區內交通安排存在不確定因素，為了確保「人馬安全」，決定取消昨晚賽事。

以往馬會偶有因為颱風襲港等原因取消賽馬，然而像今次般以安全為由取消賽馬，實是回歸以來所未見。30多年前，「馬照跑、舞照跳」成了香港回歸實行「一國兩制」的具體比喻，香港保持資本主義生活方式50年不變，「馬照跑」象徵意義之大，可見一斑，今次馬會因為社會局勢取消賽馬，各界議論紛紛，有意見認為馬會以安全為優先考慮，做法可以理解，惟亦有馬迷質疑，馬會沒理由因為一匹馬而取消全晚賽事。

早在馬季開鑼之前，已有網民提出要「光復馬場」，仿效今年初法國「黃背心」運動佔領尚蒂伊馬場的做法，然而由於本港馬場保安森嚴，實踐難度甚高，有關主張並未付諸實行，不過隨着反修例風暴持續發酵，暴力不斷升級，事態發展只有想不到、沒有辦不到，倘若有數以千計激進示威者響應呼籲，衝着何君堯愛駒而來，場面確有可能失控，隨時人仰馬翻，馬會不能冒此安全風險。不過話說回來，馬會今次做法確是「斬腳趾避沙蟲」，即使化解了眼前危機，下次何君堯愛駒再度出賽，馬會仍有可能面對相同處境。

何君堯向以言論惹火見稱，兩年前他在公開場合聲言要對「港獨」分子「殺無赦」，被斥煽動暴力；「7．21」元朗襲擊後，不滿何君堯的聲音高漲，賽馬及評馬界有人聯署，要求取消何君堯的馬會會員會籍。從馬迷角度看，為了讓昨晚賽事順利舉行，馬會拒絕或「勸退」何君堯愛駒出賽，也許是最直截了當，可是馬會亦有規章政策，不能因為政治壓力甚或暴力脅逼，便做壞規矩禁止某個馬主的馬出賽。根據馬會既有政策，干犯刑事罪成者會褫奪會員資格。至於會員操守問題，馬會調查後若認為某會員的行徑有問題，令馬會利益、形象或聲譽受損，可以對涉事者採取紀律行動，包括暫停會籍。何君堯的言行有否構成操守問題、損害馬會利益，馬會應根據客觀事實秉公辦理，既要讓各方覺得公道，亦要避免令人質疑決定是為了應付政治壓力。

講惡鬥狠氛圍籠罩

社會無法如常運作

香港局勢動盪，暴力愈演愈烈，社會無法如常運作，公眾安全難獲保證，昨晚取消賽馬，以及康文署以公眾安全為由，取消十一國慶煙花匯演，不過是最新事例。作為國際女子網球協會（WTA）國際巡迴賽之一的香港網球公開賽，原定10月在維園上演，然而為了確保球手和球迷的安全，賽事需要延期；原定本周起在港演出的外國著名音樂劇，亦因為「團隊安全無法得到保障」，臨時宣告取消。

香港動盪重創旅遊業，大型盛事相繼取消不僅可惜，亦令業界雪上加霜，然而社會失去包容能力，不同立場市民愈益對立分化，互相仇恨情緒瀰漫，對香港的傷害更為深遠。當前香港事事政治化的程度，不僅升至前所未有高度，也滲進日常生活每一角落。每逢周六周日走在街上，不少人都會多留意旁人衣裝顏色，到底是黑是白；有人則製作並不斷更新所謂「黃藍商店」清單，是否光顧某一食肆或商戶，不是講服務或商品質素，而是先問政治立場。這類「黃藍清單」表面上是讓人「有得揀」，其實是在鼓吹杯葛和對立。

當前香港社會出現「講惡鬥狠」氛圍，不同陣營都有小撮人煽風點火、宣揚暴力，愈來愈多人都感到壓力，寧可明哲保身，說話格外留神，「免於恐懼的自由」正在漸漸消失。社會上下必須向這種「惡鬥惡」氛圍說不，敦促小撮人停止挑撥仇恨和暴力。

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